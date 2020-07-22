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Володин оценил отчет Мишустина перед Госдумой
Общение премьер-министра РФ Михаила Мишустина с депутатами Госдумы было содержательным, отчет правительства о работе за 2019 год прошел успешно, заявил... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:52
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
политика
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отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, политика

Володин оценил отчет Мишустина перед Госдумой

17:52 22.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Общение премьер-министра РФ Михаила Мишустина с депутатами Госдумы было содержательным, отчет правительства о работе за 2019 год прошел успешно, заявил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Разговор был содержательный, он длился более трех с половиной часов, и что важно, в первой части разговора, во время доклада председателя правительства, мы сосредоточились на обсуждении конкретных вопросов, и премьер рассказал пошагово, что правительство делало в ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, как была организована работа, что удалось сделать", - сказал Володин.
Вторую часть доклада Мишустина, которая касается задач, стоящих перед правительством, спикер Госдумы назвал достаточно сбалансированной.
"Можно, подводя итог, сказать, что хотя это и первый отчет, но он прошел успешно. Потом руководители фракций давали оценку, все они высказывались позитивно, одобрительно, не было ни у кого замечаний, а это уже о многом говорит", - отметил Володин.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 01:02
Ежегодные отчеты Правительства перед Государственной Думой
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваМихаил МишустинГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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