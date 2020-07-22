https://ria.ru/20200722/1574736657.html
Володин оценил отчет Мишустина перед Госдумой
Общение премьер-министра РФ Михаила Мишустина с депутатами Госдумы было содержательным, отчет правительства о работе за 2019 год прошел успешно, заявил... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:52
2020-07-22T17:52
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, политика
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Общение премьер-министра РФ Михаила Мишустина
с депутатами Госдумы
было содержательным, отчет правительства о работе за 2019 год прошел успешно, заявил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин
.
"Разговор был содержательный, он длился более трех с половиной часов, и что важно, в первой части разговора, во время доклада председателя правительства, мы сосредоточились на обсуждении конкретных вопросов, и премьер рассказал пошагово, что правительство делало в ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, как была организована работа, что удалось сделать", - сказал Володин.
Вторую часть доклада Мишустина, которая касается задач, стоящих перед правительством, спикер Госдумы назвал достаточно сбалансированной.
"Можно, подводя итог, сказать, что хотя это и первый отчет, но он прошел успешно. Потом руководители фракций давали оценку, все они высказывались позитивно, одобрительно, не было ни у кого замечаний, а это уже о многом говорит", - отметил Володин.