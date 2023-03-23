https://ria.ru/20230323/destviya-1860008783.html

Мишустин оценил стоимость первоочередных действий правительства за 2022 год

Мишустин оценил стоимость первоочередных действий правительства за 2022 год - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин оценил стоимость первоочередных действий правительства за 2022 год

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил стоимость реализованных в прошлом году мер из плана первоочередных действий правительства - общая сумма превысила... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:18

2023-03-23T12:18

2023-03-23T12:18

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

михаил мишустин

россия

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил стоимость реализованных в прошлом году мер из плана первоочередных действий правительства - общая сумма превысила 12 триллионов рублей, это около 8% ВВП, подсчитали РИА Новости на основании данных, которые глава правительства привел в своем отчете в Госдуме.Мишустин напомнил, что в прошлом году власти приняли план первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях внешнего санкционного давления. В него вошло более 300 мероприятий из 33 тысяч предложений, поступивших со всей страны.На выполнение этого плана были направлены значительные средства."Только прямая поддержка за счет бюджета и Фонда национального благосостояния составила около полутора триллионов рублей. По различным программам льготного кредитования компаний – еще почти четыре триллиона. И это не считая поручительств ВЭБ.РФ примерно на один триллион. А также – провели реструктуризацию займов по плавающим ставкам и по программам Банка России на сумму порядка шести триллионов рублей", - рассказал глава правительства.Таким образом, общая сумма превысила 12 триллионов рублей, что составляет около 8% ВВП. Номинальный объем ВВП России на конец 2022 года, по данным Росстата, составлял 151,457 триллиона рублей."Реализация таких мер позволила оперативно решить важнейшие задачи", - отметил премьер.Мишустин напомнил, что благодаря реализованным мерам уже к июню прошлого года в достаточной степени снизилось влияние негативных факторов на российскую экономику. "И мы подошли к третьему кварталу с определенным запасом прочности", - заявил он.

https://ria.ru/20230323/biznes-1860008210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, михаил мишустин, россия, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)