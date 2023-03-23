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Мишустин оценил стоимость первоочередных действий правительства за 2022 год - РИА Новости, 23.03.2023
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12:18 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/destviya-1860008783.html
Мишустин оценил стоимость первоочередных действий правительства за 2022 год
Мишустин оценил стоимость первоочередных действий правительства за 2022 год - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин оценил стоимость первоочередных действий правительства за 2022 год
Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил стоимость реализованных в прошлом году мер из плана первоочередных действий правительства - общая сумма превысила... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:18
2023-03-23T12:18
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
михаил мишустин
россия
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил стоимость реализованных в прошлом году мер из плана первоочередных действий правительства - общая сумма превысила 12 триллионов рублей, это около 8% ВВП, подсчитали РИА Новости на основании данных, которые глава правительства привел в своем отчете в Госдуме.Мишустин напомнил, что в прошлом году власти приняли план первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях внешнего санкционного давления. В него вошло более 300 мероприятий из 33 тысяч предложений, поступивших со всей страны.На выполнение этого плана были направлены значительные средства."Только прямая поддержка за счет бюджета и Фонда национального благосостояния составила около полутора триллионов рублей. По различным программам льготного кредитования компаний – еще почти четыре триллиона. И это не считая поручительств ВЭБ.РФ примерно на один триллион. А также – провели реструктуризацию займов по плавающим ставкам и по программам Банка России на сумму порядка шести триллионов рублей", - рассказал глава правительства.Таким образом, общая сумма превысила 12 триллионов рублей, что составляет около 8% ВВП. Номинальный объем ВВП России на конец 2022 года, по данным Росстата, составлял 151,457 триллиона рублей."Реализация таких мер позволила оперативно решить важнейшие задачи", - отметил премьер.Мишустин напомнил, что благодаря реализованным мерам уже к июню прошлого года в достаточной степени снизилось влияние негативных факторов на российскую экономику. "И мы подошли к третьему кварталу с определенным запасом прочности", - заявил он.
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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, михаил мишустин, россия, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Михаил Мишустин, Россия, Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Мишустин оценил стоимость первоочередных действий правительства за 2022 год

Мишустин: первоочередные действия правительства стоили более 12 триллионов рублей

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил стоимость реализованных в прошлом году мер из плана первоочередных действий правительства - общая сумма превысила 12 триллионов рублей, это около 8% ВВП, подсчитали РИА Новости на основании данных, которые глава правительства привел в своем отчете в Госдуме.
Мишустин напомнил, что в прошлом году власти приняли план первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях внешнего санкционного давления. В него вошло более 300 мероприятий из 33 тысяч предложений, поступивших со всей страны.
На выполнение этого плана были направлены значительные средства.
"Только прямая поддержка за счет бюджета и Фонда национального благосостояния составила около полутора триллионов рублей. По различным программам льготного кредитования компаний – еще почти четыре триллиона. И это не считая поручительств ВЭБ.РФ примерно на один триллион. А также – провели реструктуризацию займов по плавающим ставкам и по программам Банка России на сумму порядка шести триллионов рублей", - рассказал глава правительства.
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Таким образом, общая сумма превысила 12 триллионов рублей, что составляет около 8% ВВП. Номинальный объем ВВП России на конец 2022 года, по данным Росстата, составлял 151,457 триллиона рублей.
"Реализация таких мер позволила оперативно решить важнейшие задачи", - отметил премьер.
Мишустин напомнил, что благодаря реализованным мерам уже к июню прошлого года в достаточной степени снизилось влияние негативных факторов на российскую экономику. "И мы подошли к третьему кварталу с определенным запасом прочности", - заявил он.
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуМихаил МишустинРоссияЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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