https://ria.ru/20210512/mishustin-1731995016.html

Мишустин отчитался о работе правительства в 2020 году

Мишустин отчитался о работе правительства в 2020 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Основными темами стали борьба с коронавирусом, поддержка... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:10

2021-05-12T18:10

2021-05-12T18:56

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Основными темами стали борьба с коронавирусом, поддержка граждан и бизнеса в пандемию, восстановление рынка труда, развитие здравоохранения, науки и образования и другие. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.КоронавирусГоворя о пандемии COVID-19, Мишустин отметил, что за год власти страны увеличили помощь системе здравоохранения, а в больницах создали дополнительные места для заболевших. Кроме того, было построено более 40 инфекционных стационаров, а число оборудованных коек выросло более чем в пять раз.Сейчас, по словам премьер-министра, ситуация с коронавирусом в России улучшается, однако говорить о полном восстановлении еще рано."Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией. Это — наша общая ответственность и совместная работа, которая не прекращается ни на минуту", — заявил он.ВакцинацияСейчас, как отметил Мишустин, уже более 24 миллионов россиян прошли разные этапы вакцинации от COVID-19. Однако для формирования коллективного иммунитета к концу года необходимо, чтобы люди активнее прививались."Как человек, который сам перенес эту болезнь, еще раз хотел бы рекомендовать всем сделать прививку. Прежде всего — старшему поколению, которое особенно уязвимо перед коронавирусом", — напомнил он.Отдых за границейГоворя о передвижении россиян и выезде на отдых за рубеж из-за ситуации с коронавирусом, Мишустин заявил, что ограничивать граждан страны — "не совсем правильный путь".Премьер-министр также обратил внимание на то, что подобные меры снизили бы конкуренцию, а инфраструктуру внутреннего туризма нужно развивать.Поддержка граждан и бизнесаВ 2020 году власти страны старались максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без дохода, а также семьи с детьми: правительство направило россиянам почти два с половиной триллиона рублей.В результате поддержка затронула каждую вторую семью в стране.Предприниматели смогли сэкономить около трехсот миллиардов рублей за счет снижения страховых взносов, а за счет списания за второй квартал налогов и страховых платежей — еще почти сто миллиардов рублей. Это позволило освободить средства на зарплату и развитие."В первую очередь поддержали компании, которые работали с гражданами напрямую и предоставляли услуги. Из-за карантинных ограничений их бизнес резко сократился", — заявил премьер-министр, отметив, что особенно пострадали малые и средние предприниматели.ТрудоустройствоМишустин напомнил, что в марте власти начали программу стимулирования найма: так, работодателям дают субсидии за трудоустройство людей, которые были официально безработными на 1 января этого года. После их оформления в штат компании поэтапно получат три МРОТ.Такая мера, как отметил премьер, поможет устроиться на работу более чем двумстам тысячам россиян.ЦеныЕще одной важной темой в выступлении премьер-министра стал рост цен на продукты. Результат их сдерживания, как подчеркнул Мишустин, полностью никого не устраивает.Премьер назвал "жадность отдельных производителей и торговых сетей" одной из причин растущей стоимости продуктов. Он напомнил, что у правительства есть инструменты, чтобы "обуздать аппетиты" тех, кто наживается на ажиотажном спросе.

https://ria.ru/20210512/golikova-1731950005.html

https://ria.ru/20210503/vyplaty-1731018837.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210416/mrot-1728604078.html

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"Это жадность, жадность отдельных производителей" – Мишустин о росте цен Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах", – сказал он во время выступления в Госдуме. Премьер-министр также напомнил, что для ряда продовольственных товаров ввели долгосрочные компенсационные механизмы – они снижают зависимость внутренних цен от мировых. 2021-05-12T18:10 true PT0M21S

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