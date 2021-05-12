https://ria.ru/20210512/mishustin-1731995016.html
Мишустин отчитался о работе правительства в 2020 году
Мишустин отчитался о работе правительства в 2020 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Основными темами стали борьба с коронавирусом, поддержка... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T18:10
2021-05-12T18:10
2021-05-12T18:56
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
госдума рф
правительство рф
общество
политика
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Основными темами стали борьба с коронавирусом, поддержка граждан и бизнеса в пандемию, восстановление рынка труда, развитие здравоохранения, науки и образования и другие. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.КоронавирусГоворя о пандемии COVID-19, Мишустин отметил, что за год власти страны увеличили помощь системе здравоохранения, а в больницах создали дополнительные места для заболевших. Кроме того, было построено более 40 инфекционных стационаров, а число оборудованных коек выросло более чем в пять раз.Сейчас, по словам премьер-министра, ситуация с коронавирусом в России улучшается, однако говорить о полном восстановлении еще рано."Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией. Это — наша общая ответственность и совместная работа, которая не прекращается ни на минуту", — заявил он.ВакцинацияСейчас, как отметил Мишустин, уже более 24 миллионов россиян прошли разные этапы вакцинации от COVID-19. Однако для формирования коллективного иммунитета к концу года необходимо, чтобы люди активнее прививались."Как человек, который сам перенес эту болезнь, еще раз хотел бы рекомендовать всем сделать прививку. Прежде всего — старшему поколению, которое особенно уязвимо перед коронавирусом", — напомнил он.Отдых за границейГоворя о передвижении россиян и выезде на отдых за рубеж из-за ситуации с коронавирусом, Мишустин заявил, что ограничивать граждан страны — "не совсем правильный путь".Премьер-министр также обратил внимание на то, что подобные меры снизили бы конкуренцию, а инфраструктуру внутреннего туризма нужно развивать.Поддержка граждан и бизнесаВ 2020 году власти страны старались максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без дохода, а также семьи с детьми: правительство направило россиянам почти два с половиной триллиона рублей.В результате поддержка затронула каждую вторую семью в стране.Предприниматели смогли сэкономить около трехсот миллиардов рублей за счет снижения страховых взносов, а за счет списания за второй квартал налогов и страховых платежей — еще почти сто миллиардов рублей. Это позволило освободить средства на зарплату и развитие."В первую очередь поддержали компании, которые работали с гражданами напрямую и предоставляли услуги. Из-за карантинных ограничений их бизнес резко сократился", — заявил премьер-министр, отметив, что особенно пострадали малые и средние предприниматели.ТрудоустройствоМишустин напомнил, что в марте власти начали программу стимулирования найма: так, работодателям дают субсидии за трудоустройство людей, которые были официально безработными на 1 января этого года. После их оформления в штат компании поэтапно получат три МРОТ.Такая мера, как отметил премьер, поможет устроиться на работу более чем двумстам тысячам россиян.ЦеныЕще одной важной темой в выступлении премьер-министра стал рост цен на продукты. Результат их сдерживания, как подчеркнул Мишустин, полностью никого не устраивает.Премьер назвал "жадность отдельных производителей и торговых сетей" одной из причин растущей стоимости продуктов. Он напомнил, что у правительства есть инструменты, чтобы "обуздать аппетиты" тех, кто наживается на ажиотажном спросе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Это жадность, жадность отдельных производителей" – Мишустин о росте цен
Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах", – сказал он во время выступления в Госдуме. Премьер-министр также напомнил, что для ряда продовольственных товаров ввели долгосрочные компенсационные механизмы – они снижают зависимость внутренних цен от мировых.
2021-05-12T18:10
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф, общество, политика
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Основными темами стали борьба с коронавирусом, поддержка граждан и бизнеса в пандемию, восстановление рынка труда, развитие здравоохранения, науки и образования и другие. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
Коронавирус
Говоря о пандемии COVID-19, Мишустин отметил, что за год власти страны увеличили помощь системе здравоохранения, а в больницах создали дополнительные места для заболевших. Кроме того, было построено более 40 инфекционных стационаров, а число оборудованных коек выросло более чем в пять раз.
Сейчас, по словам премьер-министра, ситуация с коронавирусом в России
улучшается, однако говорить о полном восстановлении еще рано.
"Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией. Это — наша общая ответственность и совместная работа, которая не прекращается ни на минуту", — заявил он.
Вакцинация
Сейчас, как отметил Мишустин, уже более 24 миллионов россиян прошли разные этапы вакцинации от COVID-19. Однако для формирования коллективного иммунитета к концу года необходимо, чтобы люди активнее прививались.
"Как человек, который сам перенес эту болезнь, еще раз хотел бы рекомендовать всем сделать прививку. Прежде всего — старшему поколению, которое особенно уязвимо перед коронавирусом", — напомнил он.
Отдых за границей
Говоря о передвижении россиян и выезде на отдых за рубеж из-за ситуации с коронавирусом, Мишустин заявил, что ограничивать граждан страны — "не совсем правильный путь".
"Ну мало ли по каким причинам человек захочет (уехать. — Прим. ред.), в том числе и отдохнуть где-то", — сказал он.
Премьер-министр также обратил внимание на то, что подобные меры снизили бы конкуренцию, а инфраструктуру внутреннего туризма нужно развивать.
Поддержка граждан и бизнеса
В 2020 году власти страны старались максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без дохода, а также семьи с детьми: правительство направило россиянам почти два с половиной триллиона рублей.
"Наши действия были максимально адресными и направленными на то, чтобы поддержать граждан, помочь бизнесу сохранить рабочие места и снизить его издержки. Мы сфокусировались на помощи тем, кто пострадал больше всего", — объяснил Мишустин.
В результате поддержка затронула каждую вторую семью в стране.
Предприниматели смогли сэкономить около трехсот миллиардов рублей за счет снижения страховых взносов, а за счет списания за второй квартал налогов и страховых платежей — еще почти сто миллиардов рублей. Это позволило освободить средства на зарплату и развитие.
"В первую очередь поддержали компании, которые работали с гражданами напрямую и предоставляли услуги. Из-за карантинных ограничений их бизнес резко сократился", — заявил премьер-министр, отметив, что особенно пострадали малые и средние предприниматели.
Трудоустройство
Мишустин напомнил, что в марте власти начали программу стимулирования найма: так, работодателям дают субсидии за трудоустройство людей, которые были официально безработными на 1 января этого года. После их оформления в штат компании поэтапно получат три МРОТ.
Такая мера, как отметил премьер, поможет устроиться на работу более чем двумстам тысячам россиян.
Цены
Еще одной важной темой в выступлении премьер-министра стал рост цен на продукты. Результат их сдерживания, как подчеркнул Мишустин, полностью никого не устраивает.
"Но, если бы не предпринятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной, неконтролируемый рост цен", — объяснил он.
Премьер назвал "жадность отдельных производителей и торговых сетей" одной из причин растущей стоимости продуктов. Он напомнил, что у правительства есть инструменты, чтобы "обуздать аппетиты" тех, кто наживается на ажиотажном спросе.