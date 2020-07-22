Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574695007.html
Мишустин назвал главную цель работы правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, назвал главной целью кабмина повышение качества жизни... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:05
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574586557_0:0:2870:1615_1400x0_80_0_0_cdef9b1c8cf53c3184a8c749ea6cec3a.jpg
https://ria.ru/20200722/1574588440.html
пропустили одно слово, и сразу все встает на свои места: главной целью кабмина повышение качества жизни каждого человека в правительстве
35
Каждое правительство повышает качество жизни каждого человека. а народ скоро на подножный корм перейдёт.
31
10
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574586557_0:0:2870:1615_1400x0_80_0_0_cdef9b1c8cf53c3184a8c749ea6cec3a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574586557_59:0:2790:2048_1400x0_80_0_0_c6a5bfe90aa292287549fd094b0d8d31.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574586557_400:0:2448:2048_1400x0_80_0_0_e62d2f37d5f26fd90ed9b28bc9ad5522.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, общество

Мишустин назвал главную цель работы правительства

10:11 22.07.2020 (обновлено: 11:05 22.07.2020)
4681
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, назвал главной целью кабмина повышение качества жизни каждого человека в стране.
Он отметил, что впервые выступает в ГД с отчетом об итогах работы правительства, которое было сформировано в январе, после того как президент выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию "и по сути, определил ключевые задачи и ориентиры на ближайшую перспективу".
"На их основе мы сформулировали главную цель правительства. Это повышение качества жизни каждого человека в стране. За счет роста экономики, развития социальной сферы, а значит – достижения национальных целей, которые поставил перед нами президент", - сказал Мишустин.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 01:02
Ежегодные отчеты Правительства перед Государственной Думой
251900145
Обсудить 10
Госдума РФОтчет Михаила Мишустина о работе правительстваМихаил МишустинОбщество
Популярные комментарии
пропустили одно слово, и сразу все встает на свои места: главной целью кабмина повышение качества жизни каждого человека в правительстве
22 июля, 10:50
Alex Alex
2450105
Каждое правительство повышает качество жизни каждого человека. а народ скоро на подножный корм перейдёт.
22 июля, 10:16
Сергей Петрович Фруцкий
1920505
Рекомендуем
Американский актер Патрик Суэйзи и американская актриса Дженнифер Грей в фильме Грязные танцы
Курортные романы: в Крыму, Сочи, Италии и на Гавайях
Не уйду! Дегтярев не намерен покидать пост врио главы Хабаровского края
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Пациенты рассказали о влиянии COVID-19 на внешность
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне, США
США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне
Вид на Триполи, Ливия
Власти востока Ливии сообщили, каким видят нового спецпредставителя ООН
Задержанный в Луцке террорист
МВД Украины предъявило обвинения мужчине, захватившему заложников в Луцке
LIVE: Мишустин представит отчет о работе Правительства РФ в 2019 году
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства. Прямая трансляция
Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке
Россиянам вернут до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны
Рабочие в офисе компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Кадр видео
Суд арестовал наиболее активных участников беспорядков на Амурском ГПЗ
Кадры из Потртленда, где полицейские напали на освещающих протесты российских журналистов
В США полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты
Рамзан Кадыров
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Мишустин перечислил базовые ценности работы правительства
Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Посетитель разливает водку баре
Названы регионы с самым высоким уровнем алкоголизма
Посетители в отделении пенсионного фонда
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
00:33Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного
00:31Экс-глава ФБР Коми выпустит вторую книгу мемуаров за три года
Лента новостейМолния