Мишустин назвал главную цель работы правительства

Он отметил, что впервые выступает в ГД с отчетом об итогах работы правительства, которое было сформировано в январе, после того как президент выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию "и по сути, определил ключевые задачи и ориентиры на ближайшую перспективу".