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Мишустин отчитался перед Госдумой о работе правительства
Премьер Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:29
отчет михаила мишустина о работе правительства
коронавирус в россии
михаил мишустин
госдума рф
политика
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https://realty.ria.ru/20200722/1574698192.html
https://ria.ru/20200722/1574709231.html
Главно- служить правильным людям из лондoна и кyршевeля!
160
Отлично выступил! По делу. С юмором местами. С удовольствием выслушал. Не смотря на все усилия Володина ))
100
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Мишустин: "Хочу поблагодарить предыдущий состав правительства, который создал солидный резерв"
Премьер РФ Михаил Мишустин поблагодарил кабмин Дмитрия Медведева за солидный резерв, обеспечивший бюджетную стабильность. "Хочу поблагодарить предыдущий состав правительства, который в соответствии с задачами, поставленными президентом, создал солидный резерв. Именно это обеспечило стране макроэкономическую и бюджетную стабильность", - сказал премьер, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год.
2020-07-22T13:42
true
PT0M31S
"Нельзя терять бдительность": Мишустин о коронавирусе
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что нельзя терять бдительность, пока не появится надежное лекарство от коронавируса. "Бдительность терять не будем, пока не появится надежное лекарство от коронавируса", - сказал Мишустин в ходе отчета о деятельности кабмина в Госдуме.
2020-07-22T13:42
true
PT0M22S
"Коронавирус сильно изменил рынок труда" – Мишустин о росте числа безработных
Число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Коронавирус сильно изменил рынок труда. С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, выросло в три с половиной раза. Сейчас их около трех миллионов человек", - сказал Мишустин, выступая с ежегодным докладом правительства в Госдуме.
2020-07-22T13:42
true
PT0M48S
"Развивать новые направления" – Мишустин о необходимости технологического рывка
России необходим технологический рывок, нужно развивать новые направления, в том числе искусственный интеллект, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Нам необходим технологический рывок. Нужно развивать новые направления, в том числе искусственный интеллект. О такой задаче неоднократно говорил президент", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
2020-07-22T13:42
true
PT0M32S
Мишустин заявил о частичной компенсации расходов туристам за отдых в России
Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году. "Их список уже составлен Ростуризмом", — сказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме со своим первым отчетом о работе кабмина за 2019 год. Для этих целей из бюджета уже выделили 15 миллиардов рублей.
2020-07-22T13:42
true
PT0M29S
Мишустин перечислил базовые ценности работы правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства: среди них открытость, этичное поведение, совместная работа, несмотря на ведомственные границы и обеспечение результата. Он также поблагодарил предыдущий состав кабмина за то, что тот создал солидный резерв, что обеспечило стране макроэкономическую и бюджетную стабильность.
2020-07-22T13:42
true
PT0M47S
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
отчет михаила мишустина о работе правительства, коронавирус в россии, михаил мишустин, госдума рф, политика

Мишустин отчитался перед Госдумой о работе правительства

13:42 22.07.2020 (обновлено: 15:29 22.07.2020)
3426
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Премьер Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства.
Начиная доклад, Мишустин поблагодарил кабинет Дмитрия Медведева и напомнил, что общий объем Фонда национального благосостояния к началу 2020 года составил почти восемь триллионов рублей.
На минимальных значениях в 2019 году находились показатели инфляции и безработицы, уровень государственного долга составил 12,3% ВВП, а объем золотовалютных резервов увеличился до 554 миллиардов долларов.

"Все это создавало хорошие предпосылки для рывка. Однако в начале года мы столкнулись с мощнейшим вызовом — новым коронавирусом. Эпидемии в мире случались и раньше. Но сейчас, в эпоху глобальных взаимосвязей, вирус стал стремительно распространяться по всем континентам. Ни с чем подобным раньше не сталкивался в мире никто", — сказал премьер.

Ситуация осложнилась и тем, что распространение вируса и действия отдельных стран по наращиванию добычи нефти привели к серьезному дисбалансу на нефтяном рынке, что вызвало обвальное снижение цен, отметил он.

Борьба с коронавирусом

Мишустин назвал действия кабмина по борьбе с COVID-19 продуманными и проактивными. По его словам, для многих людей реальность заражения стала очевидной лишь в середине марта, но правительство действовало на опережение.

"Уже 30 января мы ограничили воздушное сообщение с Китаем едва не первые в мире. На следующий день остановили пассажирское железнодорожное сообщение на этом направлении. И ограничили возможность пересечения сухопутной границы на Дальнем Востоке. Россия сделала это, еще раз повторю, едва ли не первой в мире. Чтобы защитить наших людей и выиграть время на подготовку системы здравоохранения к приему заболевших".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Михаил Мишустин
премьер-министр
Премьер подчеркнул, что действия российских властей позволили избежать коллапса, который, по его словам, наблюдался в связи с коронавирусом в Италии, Испании или США.
Дотации регионам из федерального бюджета на борьбу с заболеванием — в частности, на закупку оборудования, средств защиты для медработников и перепрофилирование больничных коек — составили около 65,9 миллиарда рублей.
В целом на борьбу с пандемией коронавируса власти выделили 5,3 триллиона рублей. Премьер-министр подчеркнул, что средства в том числе направлены на стимулирование потребительского спроса.
Глава кабмина заверил депутатов, что правительство не будет "терять бдительность", пока не появится вакцина от COVID-19. Уже четыре российских варианта препарата, как заявил Мишустин, доказали свою безопасность. По его словам, Россия получит надежную вакцину от коронавируса осенью.
Премьер-министр подчеркнул, что российская система здравоохранения "имеет резерв" и готова к возможной второй волне пандемии.

Поддержка бизнеса и ситуация на рынке труда

Из-за коронавирусного кризиса число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло в 3,5 раза. Сейчас их около трех миллионов человек.
"Кризис затронул всех. Упали доходы людей. Серьезные убытки понес бизнес, включая целые отрасли. Особенно трудно пришлось тем, кто потерял работу, и семьям с детьми. Конечно, мы обязаны о них позаботиться", — отметил Мишустин.
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Мишустин: освобождение МСП от уплаты аренды сэкономило им 7 млрд руб
По его словам, "решения приходилось принимать молниеносно". Чтобы запустить все программы поддержки людей и экономики, правительство пошло на существенное смягчение бюджетной политики. При снижении доходов расходы не сокращали. Напротив — они даже выросли. Благодаря этому удалось сгладить последствия пандемии.
В частности, власти помогли 13 тысячам индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены закрыть свое дело после 1 марта. Всем им назначили максимальное пособие в размере одного МРОТ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Вчера, 12:41
Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России
Также Мишустин отметил, что восстановление рынка труда невозможно без развития экономики.
"И мы хорошо понимали это, когда принимали решение о том, кого надо поддерживать в период действия жестких ограничений. Требовалось максимально снизить издержки бизнеса. Помочь предпринимателям сохранить свое дело и не потерять деловых партнеров", — сказал премьер.
Он указал, что в первую очередь меры поддержи коснулись малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, у которых запас прочности гораздо меньше, чем у крупных компаний.
В то же время системообразующие предприятия во время пандемии коронавируса получили по программе льготного кредитования около 139 миллиардов рублей.
Другой предмет обсуждения — административное давление на бизнес. По словам Мишустина, в правительстве поддерживают введение досудебного аудита предприятий при проверках, как это сделано в налоговой службе.

"Миф, связанный с каким-то огромным количеством проверок, уже давно, наверное, рушится. По количеству выездных проверок мы, наверное, меньше всех в мире проверяем на одного налогоплательщика. У нас примерно из тысячи таких проверяются два. А из малого бизнеса проверяется один из пяти тысяч".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Михаил Мишустин
председатель правительства

"Удаленка" и цифровизация

Премьер призвал депутатов как можно скорее ввести в правовое поле все форматы работы в дистанционном режиме, уточнить права и обязанности работников и работодателей.
В то же время, несмотря на необходимость создания условий для работы "в цифре", важно не отказываться от традиционных форм работы и обучения. Учеба в дистанционном формате сохранится, но не станет преобладающим вариантом образования.

"Подчеркну — это не означает отказа от традиционных форм образования. Компьютер не заменит живое общение учителя и ученика. Мы говорим о разумном и оправданном использовании цифровых технологий в дополнение к традиционному обучению. Такой подход также расширяет возможности программ непрерывного образования и повышения квалификации".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Михаил Мишустин
Решение о начале школьного обучения в очной форме примут 20 августа, отдельно по каждому региону.
Правительство также пообещало сориентировать вузы на подготовку кадров по потребностям экономики регионов. В частности, акцент сделают на специальности в сфере информационных технологий. Так, набор в вузы на связанные с IT профессии к 2024 году планируют увеличить в два с половиной раза.
В целом представителей отрасли готовят к опережающему развитию. В правительстве рассчитывают, что депутаты 22 июля примут закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Для компаний этой индустрии также готовят "налоговый маневр".
Кроме того, государство планирует инвестировать около 266 миллиардов рублей в развитие микроэлектроники — в частности, компьютерных чипов. Стратегию развития отечественной электронной промышленности утвердили в начале года. По ее целевым показателям объем российской продукции к 2030 году должен составлять не меньше 59% от объема рынка. К этому сроку производители должны увеличить объемы выпуска в 2,5 раза.

Импортозамещение, ипотека, субсидии туризму

Еще одна тема в докладе Мишустина — темпы импортозамещения. Правительство планирует обновить отраслевые планы к октябрю 2020 года. По словам премьера, сейчас 420 проектов по замещению импорта вышли на серийное производство.
Председатель правительства также отчитался о ситуации на рынке недвижимости. В частности, популярность среди россиян набрала льготная программа сельской ипотеки — по его словам, таких кредитов выдано уже на 18,5 миллиарда рублей. Он предложил выделить на программу сверху еще два миллиарда рублей.
Что касается льготной программы ипотеки для покупки обычного жилья под 6,5 процента, то с планами ее продления правительство определится осенью.
Мишустин отметил, что еще 55 тысяч человек в этом году переселят из аварийного жилья.
Из-за коронавируса пострадал туристической сектор и прежде всего сами туристы. Правительство пообещало вернуть им по пять-пятнадцать тысяч рублей при отдыхе в ряде российских регионов. На эти цели кабмин выделил 15 миллиардов рублей. Компаниям сектора же предоставили субсидии в размере около 3,5 миллиарда.
В свою очередь, Росавиация, согласно распоряжению правительства, в 2020 году получит три миллиарда рублей из федерального бюджета на субсидирование региональных перевозок.

Национальные проекты

Мишустин напомнил депутатам о новых целях развития до 2030 года, которые поставил перед правительством президент России Владимир Путин.

"При реализации нацпроектов необходимо сосредоточиться на результатах, которые непосредственно влияют на улучшение жизни людей через сохранение занятости и повышение доходов, защиту здоровья, создание благоприятных условий предпринимательской деятельности и поддержку ключевых отраслей экономики. То есть ориентироваться прежде всего на конкретные, значимые для каждого человека результаты".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Михаил Мишустин
премьер-министр
Он напомнил, что сейчас субъекты могут воспользоваться средствами, которые появятся у них в результате реструктуризации обязательств, а также дополнительными трансфертами из федерального бюджета.
"По итогам года размер дефицита, объем госдолга, в том числе по рыночным заимствованиям, у регионов может превысить установленные соглашениями показатели. Однако по мере улучшения ситуации параметры бюджетов надо постепенно приводить к устойчивому уровню", — отметил премьер.
Это важно для сохранения низких процентных ставок и привлечения инвестиций, которые нужны для решения задач регионов.
"Правительству предстоит большая работа. Перед нами стоят совершенно иные задачи, чем еще полгода назад, но базовые ценности, безусловные приоритеты остались неизменными. Это служить людям, работать командой и добиваться результата", — заключил глава кабинета министров.
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваКоронавирус в РоссииМихаил МишустинГосдума РФПолитика
Популярные комментарии
Главно- служить правильным людям из лондoна и кyршевeля!
22 июля, 14:35
ODOR SCROTUM
127802122
Отлично выступил! По делу. С юмором местами. С удовольствием выслушал. Не смотря на все усилия Володина ))
22 июля, 14:10
Ярослав Погодин
451030141
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