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Эксперт: Мишустин в докладе перед ГД обозначил ключевые отрасли развития
Одним из основных заявлений в отчете Михаила Мишустина перед депутатами Госдумы стало то, что премьер-министр обозначил набор ключевых отраслей, которые... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:18
михаил мишустин
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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михаил мишустин, госдума рф, общество

Эксперт: Мишустин в докладе перед ГД обозначил ключевые отрасли развития

17:18 22.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПремьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Одним из основных заявлений в отчете Михаила Мишустина перед депутатами Госдумы стало то, что премьер-министр обозначил набор ключевых отраслей, которые государство активно будет развивать. Об этом в комментарии РИА Новости сказал президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. К таким ключевым отраслям относится строительство (дорожное и жилищное), цифровизация и туризм.
"То есть, по сути дела, Михаил Мишустин сказал, что государство будет пытаться вытащить экономику, сделав ставку на приоритетное развитие нескольких ключевых отраслей", – пояснил эксперт.
Также Евгений Минченко отметил, что важной темой в докладе премьер-министра стала перезагрузка здравоохранения.
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"Неслучайно самыми упоминаемыми в сегодняшнем выступлении Михаила Мишустина членами его кабинета министров были профильный вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко", отметил Минченко.
Кроме того, особое внимание в своем выступлении Михаил Мишустин уделил борьбе с коронавирусной инфекцией. При этом Евгений Минченко отметил, что изначально новое правительство формировалось под задачу совершить прорыв в экономике и обеспечить рациональное расходование средств, накопленных в Фонде национального благосостояния. Однако пандемия изменила планы и потребовала от правительства экстренных и масштабных мер.
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"У правительства на самом деле не было медового месяца. Его формировали под одну задачу, а им пришлось столкнуться с кризисом. Михаил Мишустин подробно остановился на одном из них, это то, что связано с коронавирусной инфекцией. Собственно, Мишустин подробно рассказал о том, как правительство боролось с этими проблемами. И о том, к чему сводится план дальнейшего развития", – сказал Евгений Минченко.
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Михаил МишустинГосдума РФОбщество
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