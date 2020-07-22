Эксперт: Мишустин в докладе перед ГД обозначил ключевые отрасли развития

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Одним из основных заявлений в отчете Михаила Мишустина перед депутатами Госдумы стало то, что премьер-министр обозначил набор ключевых отраслей, которые государство активно будет развивать. Об этом в комментарии РИА Новости сказал президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. К таким ключевым отраслям относится строительство (дорожное и жилищное), цифровизация и туризм.

"То есть, по сути дела, Михаил Мишустин сказал, что государство будет пытаться вытащить экономику, сделав ставку на приоритетное развитие нескольких ключевых отраслей", – пояснил эксперт.

Также Евгений Минченко отметил, что важной темой в докладе премьер-министра стала перезагрузка здравоохранения.

"Неслучайно самыми упоминаемыми в сегодняшнем выступлении Михаила Мишустина членами его кабинета министров были профильный вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко", отметил Минченко.

Кроме того, особое внимание в своем выступлении Михаил Мишустин уделил борьбе с коронавирусной инфекцией. При этом Евгений Минченко отметил, что изначально новое правительство формировалось под задачу совершить прорыв в экономике и обеспечить рациональное расходование средств, накопленных в Фонде национального благосостояния. Однако пандемия изменила планы и потребовала от правительства экстренных и масштабных мер.