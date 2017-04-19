Эксперты оценили речь Медведева в Госдуме

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Опрошенные РИА Новости политологи назвали выступление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Госдуме "умеренно оптимистичным", содержавшим точечные позитивные сигналы относительно будущих шагов правительства, но о новой модели роста или хотя бы ее концепции сказано не было.

При этом эксперты не отметили в речи главы кабмина каких-то указаний на президентские амбиции, но выделили отношение Медведева к политическим процессам вокруг предстоящих президентских выборов; в то же время, некоторые эксперты считают, что этот вопрос для предстоящей избирательной кампании не актуален, но не исключают такой возможности в будущем.

Выступая с отчетом в Госдуме РФ, Медведев затронул экономическую, социальную темы, а также вопросы оборонной промышленности. Глава кабмина заявил, что нацбезопасность, реализация инфраструктурных проектов и "вложения в человека" будут приоритетами нового бюджета РФ. Он обратил внимание, что прогресс в экономике России видят даже те, кого трудно заподозрить в симпатиях к Москве. Медведев заверил, что кабмин в ближайшее время сформулирует позицию по возможности индексации пенсий, прежде всего, работающим гражданам, и нужно еще раз проверить, сколько для этого потребуется средств. По словам премьера, власти предпринимают все усилия и изыскивают дополнительные ресурсы, чтобы добиться повышения зарплат россиян, в первую очередь, тех, кто работает в сфере образования, здравоохранения и культуры.

Кроме того, глава кабмина напомнил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) первым оказался в условиях санкций и давления, поэтому именно с этой сферы начался процесс импортозамещения. Не исключено и введение запрета на ввоз части зарубежной продукции в сфере ОПК для поддержки российского производства, а также субсидирование кредитов. Отвечая на вопросы парламентариев, Медведев также коснулся международной тематики, отношений с США, в том числе, в контексте сирийского урегулирования. Премьер заявил, что атака США по авиабазе в Сирии не идет на пользу делу урегулирования, тем самым, штаты, по сути, "развязали руки" террористам ИГ (запрещена в РФ).

Умеренно оптимистичная картина



По мнению руководителя Центра экономических и политических реформ Николая Миронова, отчет Медведева был выдержан "нарочито в позитивных тонах". В то же время, отметил эксперт, глава кабмина "прошелся по основным болевым точкам". "Это касается и тяжелого положения в экономике, и, скажем, невыплаты зарплат, проблем в здравоохранении, ситуации, связаннрй с "Платоном". И с теми, и другими темами, которые сейчас являются резонансными и беспокоят", — сказал он.

Для президента Института национальной стратегии Михаила Ремизова, в свою очередь, не стало неожиданностью, что Медведев сосредоточился на позитивных результатах работы правительства, "то есть представил умеренно оптимистичную картину". Среди важных прозвучавших тезисов, уточнил он, — поддержка гражданской авиапромышленности, то есть отрасли, в которой страна может и должна сначала восстановить позиции на внутреннем рынке, а затем продвинуться на внешние. "Для того, чтобы это сделать, необходимы устойчивые и реализуемые планы на длительный период", — пояснил Ремизов.

Эксперт также обратил внимание на повышенное внимание к демографической политике, в том числе, выработке мер поддержки семей с детьми — в контексте демографической и социальной политики — "потому что это не только наиболее важная, но и наиболее социально уязвимая категория населения сегодня".

"Безусловно, хорошей новостью является и обещание в какой-то перспективе приравнять минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, даже при полном понимании того, что официальные показатели прожиточного минимума откровенно и искусственно занижены. Хорошей новостью можно считать тезис об инвестиционной льготе для предприятий", — добавил собеседник агентства.

В то же время, политолог Александр Коньков усмотрел в речи Медведева черты "послания исполнительной власти". "Нельзя сказать, что это дублирование послания президента, но это своего рода собственное послание, которое демонстрирует исполнительная власть во главе с Медведевым, в данном случае применительно ко всем процессам, которые в обществе происходят, и в первую очередь, конечно, к социально-экономическим процессам", — пояснил он.

Стратегия роста: а есть ли она?



Тем не менее, полагает Миронов, отчет был скорее больше дежурным, техническим, хотя и дал возможность фракциям и "отдельным группам влияния" задать свои вопросы. По его словам, он не услышал ответов, "которые бы создали сенсацию или были интересными, означали, что проблемы могут действительно решаться".

"Какой-то конкретики не было (в плане решения проблем – ред.). Отчет не представлял из себя стратегию развития общества, но в принципе это и не его задача. То есть это отчет о деятельности за прошлый год. Хотя, по идее, можно было ожидать, что в нем будут какие-то стратегические установки на будущее, но этого не было", — пояснил собеседник агентства.

Ремизов также обратил внимание, что хотя точечные позитивные сигналы относительно будущих шагов правительства прозвучали, "они абсолютно не складываются в новую модель роста или даже в предварительную концепцию таковой". Но в отличие от Миронова, он считает, что "и общество, и президент вправе от правительства ждать предложений такого рода". Его "разочаровало отсутствие серьезного разговора о модели роста на будущее".

"Пока такая стратегия со стороны правительства не представлена, и в общем-то мы не видим даже и серьезного разговора о ней на правительственном уровне, обсуждаются только какие-то косметические трансформации, которые не выполнят задачу, связанную с повышением темпов роста", — добавил эксперт.

Тема коррупции



Отсутствие в речи премьера полноценного пассажа о коррупции политолог Коньков объяснил тем, что "все-таки это выходит за рамки формата, который предусмотрен как отчетностью правительства перед парламентом, так и в целом компетенцией правительства как органа, который отвечает за социально-экономическое развитие страны".

"И здесь ставка была сделана именно на то, чтобы продемонстрировать компетентность правительства в решении насущных экономических вопросов", — уточнил собеседник агентства.

В своем выступлении Медведев, отвечая на вопрос депутата от КПРФ в Госдуме о "нападках оппозиционера Алексея Навального", заявил, что не будет "специальным комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев" и считает, что КПРФ "должна от этого воздерживаться".

Коньков отметил, что хотя вопрос актуален и всем понятен и "по нему много что можно сказать, но все-таки отчет правительства предполагает определенный формат обсуждения социально-экономической проблематики, проблематики развития социально-экономической сферы страны".

Медведев после 2018 года: премьер-министр или президент?

Размышляя о том, присутствовали ли в выступлении главы кабмина какие-то президентские амбиции, Ремизов сказал, что если в ближайшей президентской кампании будет участвовать действующий президент, то ни о каких амбициях Медведева говорить не приходится. В то же время, он не исключил такую возможность в будущем, хотя этот вопрос сейчас не актуален. "Он достаточно молодой управленец и политик, поэтому я думаю, что такие амбиции у него быть могут, учитывая, что он уже был президентом России. Мне кажется, все вполне понятно, просто пока этот вопрос не лежит в какой-то оперативной плоскости, он пока не очень актуален", — пояснил собеседник агентства.

Актуален, добавил Ремизов, совсем другой вопрос, а именно: будет ли Медведев премьером после выборов 2018 года в случае участия в них и победы Путина.

Политолог Александр Коньков считает, что высказывания о президентских выборах не стоит расценивать как попытку обозначить свои планы по выдвижению своей кандидатуры, это скорее "попытка обозначить отношение правительства и самого Медведева как руководителя "Единой России" к тому политическому процессу, который идет от окончания выборов в Государственную Думу до начала президентских выборов".

Миронов при этом отметил, что заявления Медведева о том, что будущие президентские выборы должны быть борьбой, но не войной, а также его призыв к мирной борьбе — "это явный сигнал оппозиции, в том числе несистемной, о том, что не нужно раскачиваться накануне выборов".

Годом ранее, отчитываясь в Госдуме за работу кабмина в 2015 году, Медведев рассказал депутатам как правительство справляется с экономическими проблемами, главная из которых – низкие цены на нефть и другие сырьевые товары. Тогда он говорил, что правительству удалось доказать, что экономика может быть стабильна без нефтегазовых сверхдоходов. В этом году премьер уже не раз заявлял о росте несырьевых доходов и снижении сырьевых, и этот курс, по мнению Медведева, власти обязаны поддержать. Медведев говорил, что России нужны глубокие структурные реформы, но любые форсированные преобразования продлили бы кризисные явления еще на несколько лет. Тогда же он признался в нехватке денег для российской экономики.

Год назад премьер также заявил о необходимости проводить приватизацию госактивов, если в частных руках эти компании будут зарабатывать больше денег и, соответственно, приносить больше прибыли в бюджет в виде налогов. В 2016 году были проданы акции "Башнефти", "Роснефти", часть пакета АК "Алроса". В плане на 2017 год – приватизация НМТП, "Совкомфлот".

Говоря о налоговой политике властей, премьер тогда заявил, что власти не будут повышать налоги до 2018 года. В этом году Медведев уже говорил, что кабмин прорабатывает варианты дальнейшего развития налоговой системы РФ. Касаясь социальной сферы, премьер год назад сообщил, что власти приложат все усилия, чтобы вернуться к индексации пенсий в России по уровню инфляции в 2017 году, но многое будет зависеть от ситуации в экономике. В этом году власти прогнозируют годовую инфляцию на уровне 4%.