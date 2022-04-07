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Премьер Мишустин выступил в Думе с ежегодным отчетом о работе правительства

Премьер Мишустин выступил в Думе с ежегодным отчетом о работе правительства - РИА Новости, 07.04.2022

Премьер Мишустин выступил в Думе с ежегодным отчетом о работе правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе правительства. Сегодня речь шла не только о проделанной работе,... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:21

2022-04-07T16:21

2022-04-07T16:47

экономика

москва

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

россия

центральный банк рф (цб рф)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе правительства. Сегодня речь шла не только о проделанной работе, но и о предпринимаемых шагах по преодолению санкционного давления. Ключевые заявления председателя кабмина — в материале РИА Новости.В начале своего выступления Мишустин констатировал, что Запад развернул против России настоящую экономическую войну.Опережающие темпы роста экономикиГоворя о достигнутых результатах, премьер напомнил, что в течение двух лет пандемии COVID-19 российская экономика росла в пять раз более высоким темпом, чем в развитых странах.Мишустин отметил, что во втором квартале прошлого года страна достигла допандемийного уровня объема ВВП, по итогам 2021 года этот показатель увеличился на 4,7 процента.ЗдравоохранениеПремьер, обращаясь к губернаторам, обратил внимание на необходимость восстановления оказания плановой медпомощи в полном объеме.Важно, чтобы все могли пройти диспансеризацию и профилактические осмотры, в прошлом году это сделали почти 50 миллионов человек, добавил Мишустин.Ситуация в авиаотраслиНа фоне западных санкций главной задачей российского авиапрома остается достижение независимости от иностранных комплектующих, заявил премьер. В прошлом году финансирование госпрограммы по развитию авиационной промышленности составило 220 миллиардов рублей.Продовольственная безопасностьРоссия обеспечивает себя зерном и растительным маслом, рыбой и мясом на уровне выше необходимого и более чем на 80 процентов — картофелем, молоком и овощами, отметил Мишустин. Продолжается субсидирование закупок отечественной сельхозтехники и программы льготного лизинга. Это позволило аграриям получить более 32 тысяч тракторов, комбайнов и другого оборудования.Борьба с санкциямиГоворя о санкционном давлении, глава правительства отметил, что Запад ввел против России такие ограничения, которые не применялись даже в годы холодной войны. Их целью было за несколько дней разрушить экономику страны и отбросить Россию на десятилетия назад, отрезать от мира, заставить отказаться от перспективных экономических и социальных проектов.Правительство осознает серьезность ситуации и свою ответственность, никаких шапкозакидательских настроений в кабмине нет, власти знают, что делать, добавил премьер.Мишустин подчеркнул, что Россия интегрирована в мировую экономику, вырвать ее оттуда не удастся.Поддержка населенияПриоритетом для правительства остается повышение качества жизни и благополучия россиян, помощь должны получить те, кто в ней больше всего нуждается, подчеркнул Мишустин. Он напомнил об индексации пенсий и дополнительных выплатах, адресной поддержке семей с детьми, продолжении программы материнского капитала.Предприятия ушедших с рынка компаний должны работатьПремьер отметил, что Россия по-прежнему открыта к конструктивному диалогу с иностранным бизнесом, уважает труд и усилия, которые компании вложили в свои проекты.Поддержка бизнесаГлава правительства рассказал и о принятых мерах поддержки бизнеса, в том числе о введении кредитных каникул и расширении льготного кредитования на пополнение инвестиционных и оборотных средств.Фокус, по словам премьера, остается на проблеме занятости. Подписано постановление о предоставлении отсрочки на шесть месяцев по кредитам, которые получены в рамках программы ФОТ 3.0. Это значит, что предприятия смогут на этот период отложить оплату процентов и основного долга. Это снизит нагрузку на бизнес и позволит сохранить рабочие места.Борьба с искусственным дефицитомФАС продолжит борьбу с теми, кто пытается нажиться на создании искусственной паники в магазинах, подчеркнул председатель правительства. Он напомнил, что законодательство предусматривает за злоупотребление доминирующим положением штрафы в размере до 15 процентов годовой выручки, а участие должностных лиц в картельных сговорах влечет уголовную ответственность до семи лет лишения свободы.Регулирование рынка криптовалютПравительство, как и ЦБ, выступает против признания криптовалют средством расчета, но необходимо работать над регулированием их оборота, заявил Мишустин.Развитие IT-отраслиМолодые специалисты по информационным технологиям должны получить условия для работы в России, чтобы производить конкурентоспособные продукты, обеспечивать передовыми технологиями все отрасли — от медицины и образования до энергетики и космоса, сказал Мишустин, отметив, что России под силу создать свою IT-экосистему.Перед Россией открылось окно возможностейЗапад думал, что санкциями сломает российскую экономику, но она устояла, указал председатель правительства.

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"Против России развязана настоящая экономическая война" – Мишустин "Против России развязана настоящая экономическая война" – Мишустин 2022-04-07T16:21 true PT0M24S

Мишустин: "Приоритетом Правительства было и остается повышение качества жизни наших граждан" Приоритетом для российского правительства было и остается повышение качества жизни и благополучия россиян, люди ждут от властей решения конкретных вопросов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе кабмина за год в Госдуме. 2022-04-07T16:21 true PT0M37S

Мишустин о субсидиях аэропортам и авиакомпаниям МИШУСТИН: АВИАОТРАСЛЬ СТАЛА ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ МИШЕНЕЙ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ, РОССИЙСКИЙ АВИАПРОМ ПОПЫТАЛИСЬ ОТМЕНИТЬ. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРЕДОСТАВИТ В 2022 ГОДУ СУБСИДИИ В 100 МЛРД РУБ АЭРОПОРТАМ И АВИАКОМПАНИЯМ НА ЧАСТИЧНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ. 2022-04-07T16:21 true PT1M09S

"Самым главным для этой отрасли является достижение технологической независимости" – Мишустин об авиапроме МИШУСТИН: ГЛАВНОЕ ДЛЯ РОССИЙСКОГО АВИАПРОМА - ДОСТИЖЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНОСТРАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ, ЭТО СНИМАЕТ КРИТИЧЕСКИЕ РИСКИ 2022-04-07T16:21 true PT0M44S

Мишустин: "Россия на 100% обеспечивает себя зерном и растительным маслом" РОССИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 100% ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЕБЯ ЗЕРНОМ И РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ, РЫБОЙ И МЯСОМ, БОЛЕЕ ЧЕМ НА 80% - КАРТОФЕЛЕМ, МОЛОКОМ И ОВОЩАМИ – МИШУСТИН 2022-04-07T16:21 true PT0M25S

"Наша финансовая система устояла" – Мишустин о жестких санкциях в отношении России Финансовая система РФ после санкций устояла, платежи внутри страны идут без перебоев, фондовый рынок и курс рубля стабилизируются, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. "Наша финансовая система, а это – кровеносная артерия всей экономики – устояла", - сказал он. В постоянном контакте с президентом Банк России и правительство совместными усилиями смогли не допустить ее коллапса. Сохранить доверие граждан к ней. Платежи внутри страны идут без перебоев. Стабилизируется фондовый рынок и курс рубля", - сказал премьер. 2022-04-07T16:21 true PT0M59S

Мишустин заявил, что Россию не удастся изолировать и вырвать из мировой экономики МИШУСТИН: НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ - СЛОЖНЕЙШАЯ ЗА 30 ЛЕТ ИСТОРИИ РФ, НО ТЕМ, КТО ПЫТАЕТСЯ ИЗОЛИРОВАТЬ МОСКВУ ИЗ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, СДЕЛАТЬ ЭТО НЕ УДАСТСЯ 2022-04-07T16:21 true PT0M40S

"Важно поддержать людей" – Мишустин об индексации пенсий и социальных выплатах Российским властям удалось остановить панику в магазинах, ажиотажный спрос начал постепенно сходить на нет, хотя рост цен в стране сохраняется - в такой ситуации важно поддержать людей: будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличены минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 2022-04-07T16:21 true PT0M19S

Мишустин назвал сроки перестройки российской экономики после санкций МИШУСТИН: ЭКОНОМИКЕ РФ ПОТРЕБУЕТСЯ ХОТЯ БЫ ПОЛГОДА, ЧТОБЫ ПЕРЕСТРОИТЬСЯ ПОСЛЕ САНКЦИЙ 2022-04-07T16:21 true PT0M21S

Мишустин о ситуации на рынке труда КАБМИН ЕЖЕНЕДЕЛЬНО МОНИТОРИТ СИТУАЦИЮ НА РЫНКЕ ТРУДА, ПОКА РЕЗКОГО СОКРАЩЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НЕ ПРОИСХОДИТ, ВСЕ МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ - МИШУСТИН 2022-04-07T16:21 true PT1M31S

Мишустин: "Мы – команда. В правительстве нет слабых." МИШУСТИН: В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НЕТ СЛАБЫХ, МЫ - КОМАНДА 2022-04-07T16:21 true PT0M30S

"Давайте сделаем свою экосистему" – Мишустин об IT-отрасли МИШУСТИН: НЕ ОСОБО ВЕРЮ В ТО, ЧТО ВСЕ АЙТИШНИКИ УЕДУТ ИЗ РОССИИ, МЫ МОЖЕМ СОЗДАТЬ СВОЮ ЭКОСИСТЕМУ 2022-04-07T16:21 true PT0M56S

Мишустин: "Возникло уникальное в историческом масштабе "пространство возможностей" Запад думал, что санкциями сломает экономику РФ, но она устояла, возникло уникальное "пространство возможностей", им надо воспользоваться, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. "Те, кто нанес нам удар, считали, что нас сломают. Но еще раз повторю - экономика устояла. Подчеркну, мы выстояли. Подчеркну, что ситуация сложная, но рабочая. Возникло, если хотите, уникальное в историческом масштабе "пространство возможностей". И мы обязаны этим воспользоваться", - сказал Мишустин. 2022-04-07T16:21 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная антимонопольная служба (фас россии), видео