https://ria.ru/20220407/report-1782305827.html
Премьер Мишустин выступил в Думе с ежегодным отчетом о работе правительства
Премьер Мишустин выступил в Думе с ежегодным отчетом о работе правительства - РИА Новости, 07.04.2022
Премьер Мишустин выступил в Думе с ежегодным отчетом о работе правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе правительства. Сегодня речь шла не только о проделанной работе,... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:21
2022-04-07T16:21
2022-04-07T16:47
экономика
москва
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
россия
центральный банк рф (цб рф)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782380208_0:0:3137:1764_1920x0_80_0_0_2aabb0ee6702da5a4e88b26e56cdbe1f.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе правительства. Сегодня речь шла не только о проделанной работе, но и о предпринимаемых шагах по преодолению санкционного давления. Ключевые заявления председателя кабмина — в материале РИА Новости.В начале своего выступления Мишустин констатировал, что Запад развернул против России настоящую экономическую войну.Опережающие темпы роста экономикиГоворя о достигнутых результатах, премьер напомнил, что в течение двух лет пандемии COVID-19 российская экономика росла в пять раз более высоким темпом, чем в развитых странах.Мишустин отметил, что во втором квартале прошлого года страна достигла допандемийного уровня объема ВВП, по итогам 2021 года этот показатель увеличился на 4,7 процента.ЗдравоохранениеПремьер, обращаясь к губернаторам, обратил внимание на необходимость восстановления оказания плановой медпомощи в полном объеме.Важно, чтобы все могли пройти диспансеризацию и профилактические осмотры, в прошлом году это сделали почти 50 миллионов человек, добавил Мишустин.Ситуация в авиаотраслиНа фоне западных санкций главной задачей российского авиапрома остается достижение независимости от иностранных комплектующих, заявил премьер. В прошлом году финансирование госпрограммы по развитию авиационной промышленности составило 220 миллиардов рублей.Продовольственная безопасностьРоссия обеспечивает себя зерном и растительным маслом, рыбой и мясом на уровне выше необходимого и более чем на 80 процентов — картофелем, молоком и овощами, отметил Мишустин. Продолжается субсидирование закупок отечественной сельхозтехники и программы льготного лизинга. Это позволило аграриям получить более 32 тысяч тракторов, комбайнов и другого оборудования.Борьба с санкциямиГоворя о санкционном давлении, глава правительства отметил, что Запад ввел против России такие ограничения, которые не применялись даже в годы холодной войны. Их целью было за несколько дней разрушить экономику страны и отбросить Россию на десятилетия назад, отрезать от мира, заставить отказаться от перспективных экономических и социальных проектов.Правительство осознает серьезность ситуации и свою ответственность, никаких шапкозакидательских настроений в кабмине нет, власти знают, что делать, добавил премьер.Мишустин подчеркнул, что Россия интегрирована в мировую экономику, вырвать ее оттуда не удастся.Поддержка населенияПриоритетом для правительства остается повышение качества жизни и благополучия россиян, помощь должны получить те, кто в ней больше всего нуждается, подчеркнул Мишустин. Он напомнил об индексации пенсий и дополнительных выплатах, адресной поддержке семей с детьми, продолжении программы материнского капитала.Предприятия ушедших с рынка компаний должны работатьПремьер отметил, что Россия по-прежнему открыта к конструктивному диалогу с иностранным бизнесом, уважает труд и усилия, которые компании вложили в свои проекты.Поддержка бизнесаГлава правительства рассказал и о принятых мерах поддержки бизнеса, в том числе о введении кредитных каникул и расширении льготного кредитования на пополнение инвестиционных и оборотных средств.Фокус, по словам премьера, остается на проблеме занятости. Подписано постановление о предоставлении отсрочки на шесть месяцев по кредитам, которые получены в рамках программы ФОТ 3.0. Это значит, что предприятия смогут на этот период отложить оплату процентов и основного долга. Это снизит нагрузку на бизнес и позволит сохранить рабочие места.Борьба с искусственным дефицитомФАС продолжит борьбу с теми, кто пытается нажиться на создании искусственной паники в магазинах, подчеркнул председатель правительства. Он напомнил, что законодательство предусматривает за злоупотребление доминирующим положением штрафы в размере до 15 процентов годовой выручки, а участие должностных лиц в картельных сговорах влечет уголовную ответственность до семи лет лишения свободы.Регулирование рынка криптовалютПравительство, как и ЦБ, выступает против признания криптовалют средством расчета, но необходимо работать над регулированием их оборота, заявил Мишустин.Развитие IT-отраслиМолодые специалисты по информационным технологиям должны получить условия для работы в России, чтобы производить конкурентоспособные продукты, обеспечивать передовыми технологиями все отрасли — от медицины и образования до энергетики и космоса, сказал Мишустин, отметив, что России под силу создать свою IT-экосистему.Перед Россией открылось окно возможностейЗапад думал, что санкциями сломает российскую экономику, но она устояла, указал председатель правительства.
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"Против России развязана настоящая экономическая война" – Мишустин
"Против России развязана настоящая экономическая война" – Мишустин
2022-04-07T16:21
true
PT0M24S
Мишустин: "Приоритетом Правительства было и остается повышение качества жизни наших граждан"
Приоритетом для российского правительства было и остается повышение качества жизни и благополучия россиян, люди ждут от властей решения конкретных вопросов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе кабмина за год в Госдуме.
2022-04-07T16:21
true
PT0M37S
Мишустин о субсидиях аэропортам и авиакомпаниям
МИШУСТИН: АВИАОТРАСЛЬ СТАЛА ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ МИШЕНЕЙ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ, РОССИЙСКИЙ АВИАПРОМ ПОПЫТАЛИСЬ ОТМЕНИТЬ. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРЕДОСТАВИТ В 2022 ГОДУ СУБСИДИИ В 100 МЛРД РУБ АЭРОПОРТАМ И АВИАКОМПАНИЯМ НА ЧАСТИЧНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ.
2022-04-07T16:21
true
PT1M09S
"Самым главным для этой отрасли является достижение технологической независимости" – Мишустин об авиапроме
МИШУСТИН: ГЛАВНОЕ ДЛЯ РОССИЙСКОГО АВИАПРОМА - ДОСТИЖЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНОСТРАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ, ЭТО СНИМАЕТ КРИТИЧЕСКИЕ РИСКИ
2022-04-07T16:21
true
PT0M44S
Мишустин: "Россия на 100% обеспечивает себя зерном и растительным маслом"
РОССИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 100% ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЕБЯ ЗЕРНОМ И РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ, РЫБОЙ И МЯСОМ, БОЛЕЕ ЧЕМ НА 80% - КАРТОФЕЛЕМ, МОЛОКОМ И ОВОЩАМИ – МИШУСТИН
2022-04-07T16:21
true
PT0M25S
"Наша финансовая система устояла" – Мишустин о жестких санкциях в отношении России
Финансовая система РФ после санкций устояла, платежи внутри страны идут без перебоев, фондовый рынок и курс рубля стабилизируются, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. "Наша финансовая система, а это – кровеносная артерия всей экономики – устояла", - сказал он. В постоянном контакте с президентом Банк России и правительство совместными усилиями смогли не допустить ее коллапса. Сохранить доверие граждан к ней. Платежи внутри страны идут без перебоев. Стабилизируется фондовый рынок и курс рубля", - сказал премьер.
2022-04-07T16:21
true
PT0M59S
Мишустин заявил, что Россию не удастся изолировать и вырвать из мировой экономики
МИШУСТИН: НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ - СЛОЖНЕЙШАЯ ЗА 30 ЛЕТ ИСТОРИИ РФ, НО ТЕМ, КТО ПЫТАЕТСЯ ИЗОЛИРОВАТЬ МОСКВУ ИЗ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, СДЕЛАТЬ ЭТО НЕ УДАСТСЯ
2022-04-07T16:21
true
PT0M40S
"Важно поддержать людей" – Мишустин об индексации пенсий и социальных выплатах
Российским властям удалось остановить панику в магазинах, ажиотажный спрос начал постепенно сходить на нет, хотя рост цен в стране сохраняется - в такой ситуации важно поддержать людей: будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличены минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
2022-04-07T16:21
true
PT0M19S
Мишустин назвал сроки перестройки российской экономики после санкций
МИШУСТИН: ЭКОНОМИКЕ РФ ПОТРЕБУЕТСЯ ХОТЯ БЫ ПОЛГОДА, ЧТОБЫ ПЕРЕСТРОИТЬСЯ ПОСЛЕ САНКЦИЙ
2022-04-07T16:21
true
PT0M21S
Мишустин о ситуации на рынке труда
КАБМИН ЕЖЕНЕДЕЛЬНО МОНИТОРИТ СИТУАЦИЮ НА РЫНКЕ ТРУДА, ПОКА РЕЗКОГО СОКРАЩЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НЕ ПРОИСХОДИТ, ВСЕ МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ - МИШУСТИН
2022-04-07T16:21
true
PT1M31S
Мишустин: "Мы – команда. В правительстве нет слабых."
МИШУСТИН: В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НЕТ СЛАБЫХ, МЫ - КОМАНДА
2022-04-07T16:21
true
PT0M30S
"Давайте сделаем свою экосистему" – Мишустин об IT-отрасли
МИШУСТИН: НЕ ОСОБО ВЕРЮ В ТО, ЧТО ВСЕ АЙТИШНИКИ УЕДУТ ИЗ РОССИИ, МЫ МОЖЕМ СОЗДАТЬ СВОЮ ЭКОСИСТЕМУ
2022-04-07T16:21
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PT0M56S
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Мишустин: "Возникло уникальное в историческом масштабе "пространство возможностей"
Запад думал, что санкциями сломает экономику РФ, но она устояла, возникло уникальное "пространство возможностей", им надо воспользоваться, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. "Те, кто нанес нам удар, считали, что нас сломают. Но еще раз повторю - экономика устояла. Подчеркну, мы выстояли. Подчеркну, что ситуация сложная, но рабочая. Возникло, если хотите, уникальное в историческом масштабе "пространство возможностей". И мы обязаны этим воспользоваться", - сказал Мишустин.
2022-04-07T16:21
true
PT0M50S
РИА Новости
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экономика, москва, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная антимонопольная служба (фас россии), видео
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе правительства. Сегодня речь шла не только о проделанной работе, но и о предпринимаемых шагах по преодолению санкционного давления. Ключевые заявления председателя кабмина — в материале РИА Новости.
В начале своего выступления Мишустин констатировал, что Запад развернул против России настоящую экономическую войну.
"Сегодня перед правительством и парламентом стоят без всякого преувеличения исторические вызовы и задачи. <...> От нашего с вами конструктивного взаимодействия зависит, как быстро мы сможем адаптировать экономику к новым реалиям и вернуть ее к поступательному развитию".
Михаил Мишустин
председатель правительства России
Опережающие темпы роста экономики
Говоря о достигнутых результатах, премьер напомнил, что в течение двух лет пандемии COVID-19 российская экономика росла в пять раз более высоким темпом, чем в развитых странах.
"Мы создали фундамент, на котором можно строить крепкую и современную экономику".
Михаил Мишустин
председатель правительства России
Мишустин отметил, что во втором квартале прошлого года страна достигла допандемийного уровня объема ВВП, по итогам 2021 года этот показатель увеличился на 4,7 процента.
Здравоохранение
Премьер, обращаясь к губернаторам, обратил внимание на необходимость восстановления оказания плановой медпомощи в полном объеме.
"За прошлый год в регионах отремонтировано свыше тысячи поликлиник. Закуплено более тридцати семи тысяч единиц медоборудования. Пять с половиной тысяч специальных автомобилей. <…> Построено и заменено почти три тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и поликлинических подразделений для восьми миллионов сельских жителей".
Михаил Мишустин
председатель правительства России
Важно, чтобы все могли пройти диспансеризацию и профилактические осмотры, в прошлом году это сделали почти 50 миллионов человек, добавил Мишустин.
Ситуация в авиаотрасли
На фоне западных санкций главной задачей российского авиапрома остается достижение независимости от иностранных комплектующих, заявил премьер. В прошлом году финансирование госпрограммы по развитию авиационной промышленности составило 220 миллиардов рублей.
"В течение двух-трех лет авиапром планирует завершить работу по полному импортозамещению узлов и агрегатов этой машины (МС-21. — Прим. ред.). На такие цели уже было выделено свыше шестидесяти миллиардов рублей".
Михаил Мишустин
председатель правительства России
Продовольственная безопасность
Россия обеспечивает себя зерном и растительным маслом, рыбой и мясом на уровне выше необходимого и более чем на 80 процентов — картофелем, молоком и овощами, отметил Мишустин. Продолжается субсидирование закупок отечественной сельхозтехники и программы льготного лизинга. Это позволило аграриям получить более 32 тысяч тракторов, комбайнов и другого оборудования.
"Всего на развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов направили более 340 миллиардов рублей, и они уже дали реальную отдачу — помогают обеспечивать российских потребителей нужной продукцией".
Михаил Мишустин
председатель правительства России
Борьба с санкциями
Говоря о санкционном давлении, глава правительства отметил, что Запад ввел против России такие ограничения, которые не применялись даже в годы холодной войны. Их целью было за несколько дней разрушить экономику страны и отбросить Россию на десятилетия назад, отрезать от мира, заставить отказаться от перспективных экономических и социальных проектов.
"Наша финансовая система, а это — кровеносная артерия всей экономики — устояла. В постоянном контакте с президентом Банк России и правительство совместными усилиями смогли не допустить ее коллапса. Сохранить доверие граждан к ней. Платежи внутри страны идут без перебоев. Стабилизируется фондовый рынок и курс рубля".
Михаил Мишустин
председатель правительства России
Правительство осознает серьезность ситуации и свою ответственность, никаких шапкозакидательских настроений в кабмине нет, власти знают, что делать, добавил премьер.
Мишустин подчеркнул, что Россия интегрирована в мировую экономику, вырвать ее оттуда не удастся.
"Наша страна интегрирована в глобальные процессы. У нас есть союзники и партнеры, с которыми мы продолжаем работать. С теми, кто хочет строить свой бизнес в нашей стране. И дальше будем поддерживать инвесторов — в том числе иностранных, а также укреплять взаимодействие с партнерами по Евразийскому экономическому союзу".
Михаил Мишустин
председатель правительства России
Поддержка населения
Приоритетом для правительства остается повышение качества жизни и благополучия россиян, помощь должны получить те, кто в ней больше всего нуждается, подчеркнул Мишустин. Он напомнил об индексации пенсий и дополнительных выплатах, адресной поддержке семей с детьми, продолжении программы материнского капитала.
"Люди ждут от нас решения конкретных вопросов, влияющих на качество жизни. Достойная социальная поддержка, современная медицина нужны в любом городе и населенном пункте. Не меньшее значение имеет и возможность дать ребенку хорошее образование".
Михаил Мишустин
председатель правительства России
Предприятия ушедших с рынка компаний должны работать
Премьер отметил, что Россия по-прежнему открыта к конструктивному диалогу с иностранным бизнесом, уважает труд и усилия, которые компании вложили в свои проекты.
"Но, если вы все-таки будете вынуждены уйти, предприятие должно продолжить работу. Ведь оно дает рабочие места. Там трудятся наши граждане. Защита их интересов — наш приоритет. Уровень жизни людей не может зависеть от причуд иностранных политиков".
Михаил Мишустин
председатель правительства России
Поддержка бизнеса
Глава правительства рассказал и о принятых мерах поддержки бизнеса, в том числе о введении кредитных каникул и расширении льготного кредитования на пополнение инвестиционных и оборотных средств.
Фокус, по словам премьера, остается на проблеме занятости. Подписано постановление о предоставлении отсрочки на шесть месяцев по кредитам, которые получены в рамках программы ФОТ 3.0. Это значит, что предприятия смогут на этот период отложить оплату процентов и основного долга. Это снизит нагрузку на бизнес и позволит сохранить рабочие места.
"Сокращается регуляторная нагрузка, чтобы компании не отвлекались на общение с государством, получение и продление лицензий и разрешений. Их силы и ресурсы сейчас должны быть сконцентрированы на выстраивании новых производственных и торговых цепочек, поиске надежных поставщиков и возможностей для расширения бизнеса за счет освобождающихся ниш после ухода конкурентов. Это позволит решить главную задачу — сохранения рабочих мест и доходов людей".
Михаил Мишустин
председатель правительства России
Борьба с искусственным дефицитом
ФАС продолжит борьбу с теми, кто пытается нажиться на создании искусственной паники в магазинах, подчеркнул председатель правительства. Он напомнил, что законодательство предусматривает за злоупотребление доминирующим положением штрафы в размере до 15 процентов годовой выручки, а участие должностных лиц в картельных сговорах влечет уголовную ответственность до семи лет лишения свободы.
"Различным товарным рынкам еще предстоит найти баланс спроса и предложения. А соответственно — и стоимости. Но для нас одинаково важно — не допустить роста цен и пустых полок".
Михаил Мишустин
председатель правительства России
Регулирование рынка криптовалют
Правительство, как и ЦБ, выступает против признания криптовалют средством расчета, но необходимо работать над регулированием их оборота, заявил Мишустин.
"Мы прекрасно понимаем, что у нас больше десяти миллионов молодых людей сегодня открыли криптокошельки, на которые уже перевели значительные средства, превышающие, по разным оценкам, десяток триллионов рублей. Конечно, этим (регулированием. — Прим. ред.) нужно заниматься, аккуратно продумывая и избегая всех рисков".
Михаил Мишустин
председатель правительства России
Развитие IT-отрасли
Молодые специалисты по информационным технологиям должны получить условия для работы в России, чтобы производить конкурентоспособные продукты, обеспечивать передовыми технологиями все отрасли — от медицины и образования до энергетики и космоса, сказал Мишустин, отметив, что России под силу создать свою IT-экосистему.
Перед Россией открылось окно возможностей
Запад думал, что санкциями сломает российскую экономику, но она устояла, указал председатель правительства.
"Те, кто нанес нам удар, считали, что нас сломают. Но еще раз повторю — экономика устояла. Подчеркну, мы выстояли. Подчеркну, что ситуация сложная, но рабочая. Возникло, если хотите, уникальное в историческом масштабе "пространство возможностей". И мы обязаны этим воспользоваться".
Михаил Мишустин
председатель правительства России