https://ria.ru/20240215/pozhary-1927505667.html

Крупные пожары в Москве в 2022-2024 годах

Крупные пожары в Москве в 2022-2024 годах - РИА Новости, 15.02.2024

Крупные пожары в Москве в 2022-2024 годах

на Пушкинской площади, дом 5 вспыхнул пожар в административном помещении, которое находится на реконструкции. Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T10:58

2024-02-15T10:58

2024-02-15T10:58

справки

москва

происшествия

пожары

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927499732_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec948c64b3633caadc64b32d3b5feae5.jpg

202415 февраля на Пушкинской площади, дом 5 вспыхнул пожар в административном помещении, которое находится на реконструкции. Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Как сообщила пресс-служба МЧС России, пожарным удалось не допустить распространения огня на здание "Известия Холл", находящееся по тому же адресу, огонь охватил лишь три неэксплуатируемых строения во дворе. В одном из них произошло частичное обрушение конструкций. Отмечается, что работа идет в условиях сильного задымления, тушение осложняется высокой пожарной загрузкой – строительные и другие горючие материалы. С огнем борются более 120 человек и 35 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало. 9 февраля в шестиэтажном доме у станции метро "Аэропорт" загорелась кровля. Площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров, было эвакуировано более 400 человек. ЧП ликвидировали более 130 человек и 41 единица техники, а также два вертолета Ка-32. Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, после крупного пожара 15 человек размещены в социальных гостиницах, пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась. Следствие в качестве приоритетной версии пожара в жилом доме рассматривает нарушение работы системы антиобледенительного обогрева крыши и водостоков. 11 января на шоссе Энтузиастов загорелось одноэтажное административно-производственное здание на площади одна тысяча квадратных метров. Позже площадь возгорания увеличилась до двух тысяч квадратных метров. К месту тушения был направлен пожарный поезд. Как сообщило МЧС России, пострадавших нет. 202316 мая в промышленной зоне на юго-востоке Москвы произошло возгорание в одноэтажном ангаре на территории частного предприятия по утилизации вторсырья. В 14.54 пожар был локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров.Борьбу с огнем вели 109 человек и 32 единицы техники. К тушению пожара был привлечен вертолет Ка-32 Московского авиационного центра и пожарный поезд.21 февраля вечером в центре Москвы на Международной улице произошло возгорание на пятом этаже 16-этажной гостиницы МКМ. Пострадали 11 человек. Семь человек погибли, в их числе два ребенка.14 февраля на улице Декабристов на северо-востоке Москвы возник пожар в двухэтажном здании техцентра. Его удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Пожарные спасли трех человек. Частично обрушилась кровля. В тушении пожара были задействованы более 170 человек и 50 единиц техники.10 января на северо-востоке Москвы произошел пожар на складе автосервиса. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. В результате ЧП произошло обрушение задания на площади около 500 квадратных метров. Борьбу с огнем вели 136 человек и 48 единиц техники.20228 декабря в Востряковском проезде в Москве загорелся склад, площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. В тушении пожара был задействован 101 человек и 39 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.20 ноября около Комсомольской площади в Москве, в двухэтажном кирпичном складском здании произошел пожар. По информации РЖД, место пожара не относится к компании. Ситуация не угрожает пассажирам и не влияет на движение поездов. Из горящего здания склада было эвакуировано семь человек. Для тушения были привлечены три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд. Площадь пожара достигла 2,5 тысячи квадратных метров.Вечером, 6 октября, в двухэтажном автосервисе на Севанской улице в Москве возник пожар. Его площадь достигла 900 квадратных метров. Произошло обрушение конструкций на площади 100 квадратных метров. Возгорание было оперативно ликвидировано.24 августа на северо-востоке Москвы загорелся трехэтажный склад. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации было задействовано более 150 человек и 42 единицы техники.В ночь на 29 июля в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице в Москве произошел пожар. Возгорание было ликвидировано на площади 150 квадратных метров. По данным МЧС России, погибли восемь человек. По данным столичного СК, четверых пострадавших госпитализировали.29 июня на юге Москвы вспыхнул крупный пожар: по данным МЧС, в районе Каширского шоссе сперва загорелся мусор, потом огонь перекинулся на два металлических ангара, площадь пожара возросла с 500 до двух тысяч квадратных метров. К тушению пожара привлекались порядка 100 человек и более 20 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32. Причиной возникновения пожара стал, по предварительной версии, поджог.3 июня на улице Горбунова загорелся бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров. По информации МЧС России, из здания были эвакуированы 125 человек, еще 11 были спасены с помощью спецустройств. Пострадали четыре человека, среди пострадавших – начальник главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов, получивший обширный инфаркт, а также старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения главка Максим Серегин.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, происшествия, пожары