https://ria.ru/20240215/pozhar-1927477637.html

Площадь пожара в здании на Пушкинской площади составляет 1500 "квадратов"

Площадь пожара в здании на Пушкинской площади составляет 1500 "квадратов" - РИА Новости, 15.02.2024

Площадь пожара в здании на Пушкинской площади составляет 1500 "квадратов"

Площадь пожара в здании на Пушкинской площади в Москве составляет 1500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T06:57

2024-02-15T06:57

2024-02-15T09:25

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Площадь пожара в здании на Пушкинской площади в Москве составляет 1500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Сообщение о пожаре поступило по адресу: Пушкинская площадь, дом 5. Происходит загорание в административном здании, которое находится на реконструкции. Предварительно, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар вспыхнул в здании на Пушкинской площади в Москве, сведений о пострадавших не поступало. По данным сервиса "Яндекс. Карты", на Пушкинской площади, дом 5 находится концертный зал "Известия холл".

https://realty.ria.ru/20240214/anapa-1927286735.html

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)