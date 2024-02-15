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Площадь пожара в здании на Пушкинской площади составляет 1500 "квадратов" - РИА Новости, 15.02.2024
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06:57 15.02.2024 (обновлено: 09:25 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/pozhar-1927477637.html
Площадь пожара в здании на Пушкинской площади составляет 1500 "квадратов"
Площадь пожара в здании на Пушкинской площади составляет 1500 "квадратов" - РИА Новости, 15.02.2024
Площадь пожара в здании на Пушкинской площади составляет 1500 "квадратов"
Площадь пожара в здании на Пушкинской площади в Москве составляет 1500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T06:57
2024-02-15T09:25
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Площадь пожара в здании на Пушкинской площади в Москве составляет 1500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Сообщение о пожаре поступило по адресу: Пушкинская площадь, дом 5. Происходит загорание в административном здании, которое находится на реконструкции. Предварительно, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар вспыхнул в здании на Пушкинской площади в Москве, сведений о пострадавших не поступало. По данным сервиса "Яндекс. Карты", на Пушкинской площади, дом 5 находится концертный зал "Известия холл".
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в здании на Пушкинской площади составляет 1500 "квадратов"

МЧС: площадь пожара в здании на Пушкинской площади составляет 1500 "квадратов"

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ тушат пожар в здании на Пушкинской площади в Москве. 15 февраля 2024
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в здании на Пушкинской площади в Москве. 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в здании на Пушкинской площади в Москве. 15 февраля 2024
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Площадь пожара в здании на Пушкинской площади в Москве составляет 1500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
«
"Сообщение о пожаре поступило по адресу: Пушкинская площадь, дом 5. Происходит загорание в административном здании, которое находится на реконструкции. Предварительно, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.
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Вчера, 11:34
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар вспыхнул в здании на Пушкинской площади в Москве, сведений о пострадавших не поступало. По данным сервиса "Яндекс. Карты", на Пушкинской площади, дом 5 находится концертный зал "Известия холл".
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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