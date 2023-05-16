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Пожар в промзоне на юго-востоке Москвы локализовали

Пожар в промзоне на юго-востоке Москвы локализовали - РИА Новости, 16.05.2023

Пожар в промзоне на юго-востоке Москвы локализовали

Крупный пожар в промышленной зоне на юго-востоке Москвы удалось локализовать на площади 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:11

2023-05-16T15:11

2023-05-16T15:21

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Крупный пожар в промышленной зоне на юго-востоке Москвы удалось локализовать на площади 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось о возгорании мусора на площади 70 квадратных метров в ангаре по адресу: улица Южнопортовая, дом 19, строение 1. Площадь быстро увеличилась до 1,8 тысячи "квадратов", к тушению привлекли пожарный поезд и вертолет. "В 14.54 пожар локализован", - сказал собеседник агентства.

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2023

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва