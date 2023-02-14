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В Москве локализовали крупный пожар в техцентре - РИА Новости, 14.02.2023
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В Москве локализовали крупный пожар в техцентре
В Москве локализовали крупный пожар в техцентре - РИА Новости, 14.02.2023
В Москве локализовали крупный пожар в техцентре
Крупный пожар в техцентре на северо-востоке Москвы локализован на 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T02:07
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происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Крупный пожар в техцентре на северо-востоке Москвы локализован на 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России. Ранее в МЧС сообщили, что двухэтажное здание техцентра на улице Декабристов горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Пожарные спасли трех человек. Тушение осложняется тем, что в здании находятся автомобильные покрышки, масла и технические средства. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено. Частично обрушилась кровля. "В 1.55 локализация на площади 1,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
02:07 14.02.2023 (обновлено: 02:09 14.02.2023)
 
В Москве локализовали крупный пожар в техцентре

В Москве локализовали крупный пожар в техцентре на площади 1500 квадратных метров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС во время тушения пожара в Москве
Сотрудники МЧС во время тушения пожара в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники МЧС во время тушения пожара в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Крупный пожар в техцентре на северо-востоке Москвы локализован на 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России.
Ранее в МЧС сообщили, что двухэтажное здание техцентра на улице Декабристов горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Пожарные спасли трех человек. Тушение осложняется тем, что в здании находятся автомобильные покрышки, масла и технические средства. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено. Частично обрушилась кровля.
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"В 1.55 локализация на площади 1,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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