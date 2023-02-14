https://ria.ru/20230214/moskva-1851834837.html

В Москве локализовали крупный пожар в техцентре

В Москве локализовали крупный пожар в техцентре - РИА Новости, 14.02.2023

В Москве локализовали крупный пожар в техцентре

Крупный пожар в техцентре на северо-востоке Москвы локализован на 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T02:07

2023-02-14T02:07

2023-02-14T02:09

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Крупный пожар в техцентре на северо-востоке Москвы локализован на 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России. Ранее в МЧС сообщили, что двухэтажное здание техцентра на улице Декабристов горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Пожарные спасли трех человек. Тушение осложняется тем, что в здании находятся автомобильные покрышки, масла и технические средства. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено. Частично обрушилась кровля. "В 1.55 локализация на площади 1,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230211/pozhar-1851374180.html

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)