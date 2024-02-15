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Пожарные не допустили распространения огня на здание "Известия Холл" - РИА Новости, 15.02.2024
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08:19 15.02.2024 (обновлено: 08:38 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/pozhar-1927481625.html
Пожарные не допустили распространения огня на здание "Известия Холл"
Пожарные не допустили распространения огня на здание "Известия Холл" - РИА Новости, 15.02.2024
Пожарные не допустили распространения огня на здание "Известия Холл"
Пожарным удалось не допустить распространения огня на здание "Известия Холл" на Пушкинской площади в центре Москвы, огонь охватил лишь три неэксплуатируемых... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T08:19
2024-02-15T08:38
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожарным удалось не допустить распространения огня на здание "Известия Холл" на Пушкинской площади в центре Москвы, огонь охватил лишь три неэксплуатируемых строения во дворе, сообщает пресс-служба МЧС России."Благодаря действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на здание "Известия Холл". По уточненной информации, огонь охватил три неэксплуатируемых строения, расположенных внутри двора. В одном из них произошло частичное обрушение конструкций", - говорится в сообщении.Отмечается, что работа идет в условиях сильного задымления, тушение осложняется высокой пожарной загрузкой – строительные и другие горючие материалы. С огнем борются более 120 человек и 35 единиц техники.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили, что пожар вспыхнул в здании на Пушкинской площади, сведений о пострадавших не поступало. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 1500 квадратных метров. По данным сервиса "Яндекс. Карты", на Пушкинской площади, дом 5 находится концертный зал "Известия Холл".
https://ria.ru/20240214/pozhar-1927390076.html
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Пожар в центре Москвы, где расположен "Известия Hall"
Видео с места крупного пожара в здании в центре Москвы, где расположен "Известия Hall"
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожарные не допустили распространения огня на здание "Известия Холл"

Пожар охватил три строения во дворе "Известия Холл" в центре Москвы

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожарным удалось не допустить распространения огня на здание "Известия Холл" на Пушкинской площади в центре Москвы, огонь охватил лишь три неэксплуатируемых строения во дворе, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Благодаря действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на здание "Известия Холл". По уточненной информации, огонь охватил три неэксплуатируемых строения, расположенных внутри двора. В одном из них произошло частичное обрушение конструкций", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что работа идет в условиях сильного задымления, тушение осложняется высокой пожарной загрузкой – строительные и другие горючие материалы. С огнем борются более 120 человек и 35 единиц техники.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили, что пожар вспыхнул в здании на Пушкинской площади, сведений о пострадавших не поступало. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 1500 квадратных метров. По данным сервиса "Яндекс. Карты", на Пушкинской площади, дом 5 находится концертный зал "Известия Холл".
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МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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