https://ria.ru/20240215/pozhar-1927481625.html

Пожарные не допустили распространения огня на здание "Известия Холл"

Пожарные не допустили распространения огня на здание "Известия Холл" - РИА Новости, 15.02.2024

Пожарные не допустили распространения огня на здание "Известия Холл"

Пожарным удалось не допустить распространения огня на здание "Известия Холл" на Пушкинской площади в центре Москвы, огонь охватил лишь три неэксплуатируемых... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T08:19

2024-02-15T08:19

2024-02-15T08:38

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожарным удалось не допустить распространения огня на здание "Известия Холл" на Пушкинской площади в центре Москвы, огонь охватил лишь три неэксплуатируемых строения во дворе, сообщает пресс-служба МЧС России."Благодаря действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на здание "Известия Холл". По уточненной информации, огонь охватил три неэксплуатируемых строения, расположенных внутри двора. В одном из них произошло частичное обрушение конструкций", - говорится в сообщении.Отмечается, что работа идет в условиях сильного задымления, тушение осложняется высокой пожарной загрузкой – строительные и другие горючие материалы. С огнем борются более 120 человек и 35 единиц техники.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили, что пожар вспыхнул в здании на Пушкинской площади, сведений о пострадавших не поступало. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 1500 квадратных метров. По данным сервиса "Яндекс. Карты", на Пушкинской площади, дом 5 находится концертный зал "Известия Холл".

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Пожар в центре Москвы, где расположен "Известия Hall" Видео с места крупного пожара в здании в центре Москвы, где расположен "Известия Hall" 2024-02-15T08:19 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия