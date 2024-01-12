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Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2023-2024 годах

Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2023-2024 годах - РИА Новости, 12.01.2024

Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2023-2024 годах

в челябинском Златоусте загорелось здание деревообрабатывающего цеха. Первоначально площадь пожара составила 500 квадратных метров. Как сообщило МЧС,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:08

2024-01-12T11:08

2024-01-12T11:08

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пожары

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202412 января в челябинском Златоусте загорелось здание деревообрабатывающего цеха. Первоначально площадь пожара составила 500 квадратных метров. Как сообщило МЧС, самостоятельно эвакуировались 13 человек. Позже ведомство сообщило о том, что огонь распространился на кровлю административно-бытового здания и площадь пожара превысила одну тысячу квадратных метров. В 12.07 (10.07 мск) пожар в Златоусте локализован на площади 1560 квадратных метров. 11 января в поселке Обухово Московской области произошел пожар в цехе по производству полимерной продукции. Горела крыша на площади восемь тысяч квадратных метров. 202315 декабря в поселке Бобровском Сысертского городского округа в Свердловской области загорелась кровля производственного цеха на площади 1,3 тысячи квадратных метров. Из здания были эвакуированы 40 человек. По данным регионального главка МЧС, пострадавших при пожаре нет. 8 ноября в Еравнинском районе Бурятии произошло возгорание в производственном неэксплуатируемом здании Озерной горнорудной компании. Первоначально площадь пожара составила 500 квадратных метров. 7 октября в поселке Золотково в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области произошло возгорание складского здания, совмещенного с цехом по производству гипсовых игрушек. Площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. Как сообщило ГУ МЧС по региону, пострадавших в результате инцидента нет. 4 октября в Емельяновском районе Красноярского края произошел пожар на предприятии по производству паллет. На открытой территории горели паллеты на площади две тысячи квадратных метров и производственное здание площадью 200 квадратных метров. 15 сентября в Самаре произошел пожар на территории бывшего подшипникового завода. Первоначально площадь пожара составила 100 "квадратов" – горело масло в подвале. Позже площадь увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. По данным МЧС России, погибших и пострадавших при пожаре нет. 8 августа в Ковровском районе Владимировской области на предприятии по производству акриловых ванн возник пожар. Его площадь увеличилась до 5,8 тысячи квадратных метров. Усилия пожарных сосредоточены на ликвидации возгорания и защите от огня соседних зданий. Группировка на месте происшествия наращивается. Борьбу с огнем ведут 30 человек и шесть единиц техники.8 июля в городе Волжском Волгоградской области на производственной территории загорелся мебельный цех. Пожар был локализован на площади две тысячи квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано 9 июля в 23.55. Никто не пострадал. Мэрия сообщала, что тушению огня мешал ветер.30 мая в Волоколамском городском округе Московской области загорелся цех по производству спиртосодержащей жидкости. Площадь возгорания составляет 2,4 тысячи квадратных метров. Здание самостоятельно покинули 30 человек. К тушению пожара привлечены более 70 человек и 24 единицы техники. Загоревшийся спиртовой завод принадлежит компании, которая занимается производством спиртосодержащих фармпрепаратов.27 мая в Рыбинске Ярославской области обрушилась кровля горящего производственного здания на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации задействовано более 60 человек и 21 единица техники.13 мая в Тольятти Самарской области произошел пожар в покрасочном цехе предприятия по производству дверей и окон. Площадь пожара выросла до шести тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля, пострадавших нет, пожару присвоен повышенный третий ранг вызова. К тушению привлекли пожарный поезд.1 мая в селе Чугуевка Приморского края произошел пожар в цехе предприятия по изготовлению деревянных игрушек. Работники завода были эвакуированы. Площадь пожара составила около 700 квадратных метров.25 апреля в Лесозаводске Приморского края произошел пожар в деревоперерабатывающем цехе. Площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метров, из-за сильного ветра произошло стремительное распространение огня. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Борьбу с огнем ведут два пожарных поезда.22 апреля в Люберцах Московской области произошел пожар в металлическом цеху по утилизации отходов. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.24 марта в Арамиле Свердловской области загорелось здание научно-производственного комплекса. Площадь пожара составляет три тысячи квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью.11 марта в поселке Колюбакино Рузского городского округа в Подмосковье произошел пожар в цехе по производству пластика. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров, затем в цехе обрушилась кровля на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступало.19 февраля в Кузнецке Пензенской области произошел пожар в производственном цехе мебельной фабрики. Возгорание было локализовано на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.26 января в Ставрополе на улице Селекционная произошел пожар на территории цеха по производству металлоизделий, загорелась кровля на площади две тысячи квадратных метров. Никто не пострадал.11 января в Усть-Илимске в Иркутской области произошел пожар на территории лесоперерабатывающего предприятия. На момент прибытия пожарных подразделений горела кровля расположенных вплотную железобетонных зданий ремонтного цеха, цеха по распиловке леса и магазина автозапчастей. Площадь возгорания составила около одной тысячи квадратных метров.5 января в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в производственном здании. По информации МСЧ РФ, в производственном здании размером 12 на 45 метров загорелась обстановка на площади 420 квадратных метров. В результате пожара два человека погибли.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, пожары