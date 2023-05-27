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В Ярославской области локализовали пожар в производственном здании - РИА Новости, 27.05.2023
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22:10 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/pozhar-1874591166.html
В Ярославской области локализовали пожар в производственном здании
В Ярославской области локализовали пожар в производственном здании - РИА Новости, 27.05.2023
В Ярославской области локализовали пожар в производственном здании
Пожар в производственном здании в Ярославской области локализован, уточненная площадь обрушения кровли - 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T22:10
2023-05-27T22:10
происшествия
ярославская область
рыбинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пожар в производственном здании в Ярославской области локализован, уточненная площадь обрушения кровли - 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее МЧС сообщало, что кровля горящего производственного здания в ярославском Рыбинске обрушилась на площади три тысячи "квадратов". "В 21.37 (мск) пожар локализован на площади 1500 квадратных метров. Площадь обрушения составляет 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230527/pozhar-1874537796.html
ярославская область
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происшествия, ярославская область, рыбинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославская область, Рыбинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ярославской области локализовали пожар в производственном здании

В Рыбинске локализовали пожар в производственном здании на площади в 1500 "квадратов"

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы
Сотрудники противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
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Сотрудники противопожарной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пожар в производственном здании в Ярославской области локализован, уточненная площадь обрушения кровли - 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее МЧС сообщало, что кровля горящего производственного здания в ярославском Рыбинске обрушилась на площади три тысячи "квадратов".
"В 21.37 (мск) пожар локализован на площади 1500 квадратных метров. Площадь обрушения составляет 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЯрославская областьРыбинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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