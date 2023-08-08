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Во Владимирской области загорелось предприятие по производству ванн

Во Владимирской области загорелось предприятие по производству ванн - РИА Новости, 08.08.2023

Во Владимирской области загорелось предприятие по производству ванн

Предприятие по производству акриловых ванн загорелось на площади порядка 1 тысячи квадратных метров в Ковровском районе Владимирской области, усилия пожарных... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T11:43

2023-08-08T11:43

2023-08-08T12:47

владимирская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Предприятие по производству акриловых ванн загорелось на площади порядка 1 тысячи квадратных метров в Ковровском районе Владимирской области, усилия пожарных сосредоточены на защите соседних зданий, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В поселке Гигант горит здание производства акриловых ванн. Площадь пожара - 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что усилия пожарных сосредоточены на ликвидации возгорания и защите от огня соседних зданий.Группировка на месте происшествия наращивается. Борьбу с огнем ведут 30 человек и шесть единиц техники.

владимирская область

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)