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Во Владимирской области загорелось предприятие по производству ванн
Во Владимирской области загорелось предприятие по производству ванн - РИА Новости, 08.08.2023
Во Владимирской области загорелось предприятие по производству ванн
Предприятие по производству акриловых ванн загорелось на площади порядка 1 тысячи квадратных метров в Ковровском районе Владимирской области, усилия пожарных... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T11:43
2023-08-08T11:43
2023-08-08T12:47
владимирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Предприятие по производству акриловых ванн загорелось на площади порядка 1 тысячи квадратных метров в Ковровском районе Владимирской области, усилия пожарных сосредоточены на защите соседних зданий, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В поселке Гигант горит здание производства акриловых ванн. Площадь пожара - 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что усилия пожарных сосредоточены на ликвидации возгорания и защите от огня соседних зданий.Группировка на месте происшествия наращивается. Борьбу с огнем ведут 30 человек и шесть единиц техники.
владимирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Владимирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области загорелось предприятие по производству ванн
МЧС: во Владимирской области загорелось предприятие по производству акриловых ванн
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Предприятие по производству акриловых ванн загорелось на площади порядка 1 тысячи квадратных метров в Ковровском районе Владимирской области, усилия пожарных сосредоточены на защите соседних зданий, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В поселке Гигант горит здание производства акриловых ванн. Площадь пожара - 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что усилия пожарных сосредоточены на ликвидации возгорания и защите от огня соседних зданий.
Группировка на месте происшествия наращивается. Борьбу с огнем ведут 30 человек и шесть единиц техники.