https://ria.ru/20230709/pozhar-1883029763.html

В Волгоградской области ликвидировали пожар на производстве

В Волгоградской области ликвидировали пожар на производстве - РИА Новости, 09.07.2023

В Волгоградской области ликвидировали пожар на производстве

Пожар на производстве в Волжском Волгоградской области ликвидирован, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T00:27

2023-07-09T00:27

2023-07-09T00:27

происшествия

волжский

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Пожар на производстве в Волжском Волгоградской области ликвидирован, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону. Ранее МЧС сообщало, что в субботу вечером в Волжском на улице Портовая, 16/7 на производственной территории загорелось здание, площадь пожара составляла 1000 квадратных метров. Производство находится вблизи порта города. По информации мэрии Волжского, пожар произошел в мебельном цехе. В 21.50 пожар был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. "На месте пожара в городском округе города Волжского объявлена ликвидация открытого горения в 23.55", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пожарные проводят проливку и разбор конструкций.

https://ria.ru/20230708/pozhar-1882976445.html

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волжский

волгоградская область

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происшествия, волжский, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)