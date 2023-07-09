https://ria.ru/20230709/pozhar-1883029763.html
В Волгоградской области ликвидировали пожар на производстве
В Волгоградской области ликвидировали пожар на производстве - РИА Новости, 09.07.2023
В Волгоградской области ликвидировали пожар на производстве
Пожар на производстве в Волжском Волгоградской области ликвидирован, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T00:27
2023-07-09T00:27
2023-07-09T00:27
происшествия
волжский
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Пожар на производстве в Волжском Волгоградской области ликвидирован, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону. Ранее МЧС сообщало, что в субботу вечером в Волжском на улице Портовая, 16/7 на производственной территории загорелось здание, площадь пожара составляла 1000 квадратных метров. Производство находится вблизи порта города. По информации мэрии Волжского, пожар произошел в мебельном цехе. В 21.50 пожар был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. "На месте пожара в городском округе города Волжского объявлена ликвидация открытого горения в 23.55", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пожарные проводят проливку и разбор конструкций.
https://ria.ru/20230708/pozhar-1882976445.html
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происшествия, волжский, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгоградской области ликвидировали пожар на производстве
МЧС: в Волгоградской области ликвидировали пожар на производстве
ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Пожар на производстве в Волжском Волгоградской области ликвидирован, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Ранее МЧС сообщало, что в субботу вечером в Волжском на улице Портовая, 16/7 на производственной территории загорелось здание, площадь пожара составляла 1000 квадратных метров. Производство находится вблизи порта города. По информации мэрии Волжского, пожар произошел в мебельном цехе. В 21.50 пожар был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров.
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"На месте пожара в городском округе города Волжского объявлена ликвидация открытого горения в 23.55", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что пожарные проводят проливку и разбор конструкций.
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