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В Рыбинске рухнула кровля загоревшегося производственного здания - РИА Новости, 27.05.2023
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21:39 27.05.2023 (обновлено: 21:58 27.05.2023)
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В Рыбинске рухнула кровля загоревшегося производственного здания
В Рыбинске рухнула кровля загоревшегося производственного здания - РИА Новости, 27.05.2023
В Рыбинске рухнула кровля загоревшегося производственного здания
Кровля горящего производственного здания в ярославском Рыбинске обрушилась на площади три тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T21:39
2023-05-27T21:58
происшествия
ярославская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рыбинск
россия
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Кровля горящего производственного здания в ярославском Рыбинске обрушилась на площади три тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС.&quot;На месте пожара произошло обрушение кровли на площади 3000 квадратных метров&quot;, — заявили в ведомстве.Уточняется, что возгорание ликвидируют более 60 человек при помощи 21 единицы техники. Специалисты предпринимают все меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.Позднее в МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать. Там также уточнили, что кровля обрушилась на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
ярославская область
рыбинск
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происшествия, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рыбинск, россия, коммерческая недвижимость
Происшествия, Ярославская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Рыбинск, Россия, Коммерческая недвижимость
В Рыбинске рухнула кровля загоревшегося производственного здания

В Рыбинске на площади три тысячи "квадратов" рухнула кровля загоревшегося здания

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России во время тушения пожара
Сотрудники МЧС России во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сотрудники МЧС России во время тушения пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Кровля горящего производственного здания в ярославском Рыбинске обрушилась на площади три тысячи "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС.
«

"На месте пожара произошло обрушение кровли на площади 3000 квадратных метров", — заявили в ведомстве.

Уточняется, что возгорание ликвидируют более 60 человек при помощи 21 единицы техники. Специалисты предпринимают все меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.
Позднее в МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать. Там также уточнили, что кровля обрушилась на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
 
ПроисшествияЯрославская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РыбинскРоссияКоммерческая недвижимость
 
 
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