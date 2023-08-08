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Площадь пожара под Владимиром увеличилась до 5,8 тысячи "квадратов"
Площадь пожара под Владимиром увеличилась до 5,8 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 08.08.2023
Площадь пожара под Владимиром увеличилась до 5,8 тысячи "квадратов"
Площадь крупного пожара на предприятии по производству акриловых ванн в Ковровском районе Владимировской области увеличилась почти в шесть раз - до 5,8 тысячи... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:05
2023-08-08T12:05
2023-08-08T12:48
ковровский район
россия
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Площадь крупного пожара на предприятии по производству акриловых ванн в Ковровском районе Владимировской области увеличилась почти в шесть раз - до 5,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Площадь пожара увеличилась до 5,8 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
ковровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ковровский район, россия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ковровский район, Россия, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Площадь пожара под Владимиром увеличилась до 5,8 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на производстве под Владимиром увеличилась до 5,8 тысячи "квадратов"