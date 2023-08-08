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Площадь пожара под Владимиром увеличилась до 5,8 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 08.08.2023
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12:05 08.08.2023 (обновлено: 12:48 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/pozhar-1888806788.html
Площадь пожара под Владимиром увеличилась до 5,8 тысячи "квадратов"
Площадь пожара под Владимиром увеличилась до 5,8 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 08.08.2023
Площадь пожара под Владимиром увеличилась до 5,8 тысячи "квадратов"
Площадь крупного пожара на предприятии по производству акриловых ванн в Ковровском районе Владимировской области увеличилась почти в шесть раз - до 5,8 тысячи... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:05
2023-08-08T12:48
ковровский район
россия
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Площадь крупного пожара на предприятии по производству акриловых ванн в Ковровском районе Владимировской области увеличилась почти в шесть раз - до 5,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Площадь пожара увеличилась до 5,8 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
ковровский район
россия
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ковровский район, россия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ковровский район, Россия, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Площадь пожара под Владимиром увеличилась до 5,8 тысячи "квадратов"

Площадь пожара на производстве под Владимиром увеличилась до 5,8 тысячи "квадратов"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Площадь крупного пожара на предприятии по производству акриловых ванн в Ковровском районе Владимировской области увеличилась почти в шесть раз - до 5,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь пожара увеличилась до 5,8 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
 
Ковровский районРоссияВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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