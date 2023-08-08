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Площадь пожара под Владимиром увеличилась до 5,8 тысячи "квадратов"

Площадь пожара под Владимиром увеличилась до 5,8 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 08.08.2023

Площадь пожара под Владимиром увеличилась до 5,8 тысячи "квадратов"

Площадь крупного пожара на предприятии по производству акриловых ванн в Ковровском районе Владимировской области увеличилась почти в шесть раз - до 5,8 тысячи... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T12:05

2023-08-08T12:05

2023-08-08T12:48

ковровский район

россия

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Площадь крупного пожара на предприятии по производству акриловых ванн в Ковровском районе Владимировской области увеличилась почти в шесть раз - до 5,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Площадь пожара увеличилась до 5,8 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

ковровский район

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ковровский район, россия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия