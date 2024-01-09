Биография Габриэля Атталя
© AFP 2024 / EMMANUEL DUNANDВновь назначенный премьер-министр Франции Габриэль Атталь и бывший премьер-министр Элизабет Борн у отеля Матиньон в Париже
Французский политик и государственный деятель Габриэль Атталь (Gabriel Attal) родился 16 марта 1989 года в Кламаре (Франция), вырос в Париже.
В 2010 году окончил юридический факультет университета Пантеон-Ассас (Panthéon-Assas), в 2013 году - Институт политических исследований (Sciences Po), где получил степень магистра в области связей с общественностью.
В 2006 году начал политическую карьеру, вступив в Социалистическую партию (Parti Socialiste, PS).
В 2012 году, после прохождения стажировки в Национальном собрании Франции, стал советником министра социальных вопросов и здравоохранения Марисоль Турен – своей однопартийки. Кроме того, в 2014 году занял пост муниципального советника города Ванв.
В 2016 году покинул ряды Социалистической партии для того, чтобы присоединиться к движению "Вперед!" (En Marche!) (позже стало носить название "Республика на марше!" (La République en Marche! (LaREM, с мая 2022 года – партия "Возрождение") Эммануэля Макрона.
В 2017 году стал депутатом Национального собрания Франции.
В октябре 2018 года Габриэль Атталь был назначен государственным секретарем министра национального образования Жана-Мишеля Бланкера, что сделало его самым молодым членом правительства Пятой республики.
В июле 2020 года был назначен официальным представителем правительства и государственным секретарем премьер-министра Франции Жана Кастекса.
В мае 2022 года Атталь был назначен министром-делегатом общественных счетов при министре экономики и финансов в правительстве Элизабет Борн.
В июле 2022 года сохранил свою должность при формировании нового правительстве под руководством Элизабет Борн.
В июле 2023 года в результате новых перестановок Габриэль Атталь получил пост министра национального просвещения и по делам молодежи, став самым молодым министром в правительстве Макрона.
Габриэль Атталь пробовал себя в кино, исполнил роль камео в таких фильмах как "Прекрасная смоковница" (2008), "Ваша очередь говорить" (2019) и др.
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