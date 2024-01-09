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Биография Габриэля Атталя - РИА Новости, 09.01.2024
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15:13 09.01.2024 (обновлено: 17:08 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/attal-1920285367.html
Биография Габриэля Атталя
Биография Габриэля Атталя - РИА Новости, 09.01.2024
Биография Габриэля Атталя
Французский политик и государственный деятель Габриэль Атталь (Gabriel Attal) родился 16 марта 1989 года в Кламаре (Франция), вырос в Париже. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:13
2024-01-09T17:08
справки
франция
габриэль атталь
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Французский политик и государственный деятель Габриэль Атталь (Gabriel Attal) родился 16 марта 1989 года в Кламаре (Франция), вырос в Париже.В 2010 году окончил юридический факультет университета Пантеон-Ассас (Panthéon-Assas), в 2013 году - Институт политических исследований (Sciences Po), где получил степень магистра в области связей с общественностью.В 2006 году начал политическую карьеру, вступив в Социалистическую партию (Parti Socialiste, PS).В 2012 году, после прохождения стажировки в Национальном собрании Франции, стал советником министра социальных вопросов и здравоохранения Марисоль Турен – своей однопартийки. Кроме того, в 2014 году занял пост муниципального советника города Ванв.В 2016 году покинул ряды Социалистической партии для того, чтобы присоединиться к движению "Вперед!" (En Marche!) (позже стало носить название "Республика на марше!" (La République en Marche! (LaREM, с мая 2022 года – партия "Возрождение") Эммануэля Макрона.В 2017 году стал депутатом Национального собрания Франции.В октябре 2018 года Габриэль Атталь был назначен государственным секретарем министра национального образования Жана-Мишеля Бланкера, что сделало его самым молодым членом правительства Пятой республики.В июле 2020 года был назначен официальным представителем правительства и государственным секретарем премьер-министра Франции Жана Кастекса.В мае 2022 года Атталь был назначен министром-делегатом общественных счетов при министре экономики и финансов в правительстве Элизабет Борн.В июле 2022 года сохранил свою должность при формировании нового правительстве под руководством Элизабет Борн.В июле 2023 года в результате новых перестановок Габриэль Атталь получил пост министра национального просвещения и по делам молодежи, став самым молодым министром в правительстве Макрона.На этом посту он в августе 2023 года ввел запрет на ношение в общеобразовательных учреждениях страны традиционной мусульманской женской одежды абайи. В сентябре 2023 года Государственный совет Франции признал указанную меру конституционной.Габриэль Атталь пробовал себя в кино, исполнил роль камео в таких фильмах как "Прекрасная смоковница" (2008), "Ваша очередь говорить" (2019) и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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4.7
96
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справки, франция, габриэль атталь
Справки, Франция, Габриэль Атталь

Биография Габриэля Атталя

© AFP 2024 / EMMANUEL DUNANDВновь назначенный премьер-министр Франции Габриэль Атталь и бывший премьер-министр Элизабет Борн у отеля Матиньон в Париже
Вновь назначенный премьер-министр Франции Габриэль Атталь и бывший премьер-министр Элизабет Борн у отеля Матиньон в Париже - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AFP 2024 / EMMANUEL DUNAND
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Французский политик и государственный деятель Габриэль Атталь (Gabriel Attal) родился 16 марта 1989 года в Кламаре (Франция), вырос в Париже.
В 2010 году окончил юридический факультет университета Пантеон-Ассас (Panthéon-Assas), в 2013 году - Институт политических исследований (Sciences Po), где получил степень магистра в области связей с общественностью.
В 2006 году начал политическую карьеру, вступив в Социалистическую партию (Parti Socialiste, PS).
В 2012 году, после прохождения стажировки в Национальном собрании Франции, стал советником министра социальных вопросов и здравоохранения Марисоль Турен – своей однопартийки. Кроме того, в 2014 году занял пост муниципального советника города Ванв.
В 2016 году покинул ряды Социалистической партии для того, чтобы присоединиться к движению "Вперед!" (En Marche!) (позже стало носить название "Республика на марше!" (La République en Marche! (LaREM, с мая 2022 года – партия "Возрождение") Эммануэля Макрона.
В 2017 году стал депутатом Национального собрания Франции.
В октябре 2018 года Габриэль Атталь был назначен государственным секретарем министра национального образования Жана-Мишеля Бланкера, что сделало его самым молодым членом правительства Пятой республики.
В июле 2020 года был назначен официальным представителем правительства и государственным секретарем премьер-министра Франции Жана Кастекса.
В мае 2022 года Атталь был назначен министром-делегатом общественных счетов при министре экономики и финансов в правительстве Элизабет Борн.
В июле 2022 года сохранил свою должность при формировании нового правительстве под руководством Элизабет Борн.
В июле 2023 года в результате новых перестановок Габриэль Атталь получил пост министра национального просвещения и по делам молодежи, став самым молодым министром в правительстве Макрона.
На этом посту он в августе 2023 года ввел запрет на ношение в общеобразовательных учреждениях страны традиционной мусульманской женской одежды абайи. В сентябре 2023 года Государственный совет Франции признал указанную меру конституционной.
Габриэль Атталь пробовал себя в кино, исполнил роль камео в таких фильмах как "Прекрасная смоковница" (2008), "Ваша очередь говорить" (2019) и др.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиФранцияГабриэль Атталь
 
 
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