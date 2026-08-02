Атталь допустил изменение конституции Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-премьер Франции Габриэль Атталь планирует баллотироваться в президенты в 2027 году и допустил изменение Конституции страны для усиления контроля за миграцией.

Атталь намерен ввести ограничивающие квоты на миграцию, которые будут определяться профессиональной сферой и географией, а также пересмотреть положения конституции в части проведения референдумов.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Экс-премьер Франции Габриэль Атталь, который объявил о своем намерении баллотироваться в президенты в 2027 году, допустил изменение конституции страны для усиления контроля за миграцией.

"Речь идет об ограничивающих квотах, а не просто рекомендательных. Они определялись бы профессиональной сферой, но также географией… Это подразумевает изменение конституции", - сказал Атталь.

Политик добавил, что также считает необходимым пересмотреть положения конституции в части проведения референдумов. По его мнению, это позволило бы упростить их организацию, в том числе на местном уровне, с тем чтобы продвинуть инициативы, которые в настоящее время заблокированы.