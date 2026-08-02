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Атталь допустил изменение конституции Франции - РИА Новости, 02.08.2026
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03:02 02.08.2026
Атталь допустил изменение конституции Франции

Атталь допустил изменение Конституции Франции для усиления контроля за миграцией

© AP Photo / Pool / Ludovic MarinГабриэль Атталь
Габриэль Атталь - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Pool / Ludovic Marin
Габриэль Атталь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-премьер Франции Габриэль Атталь планирует баллотироваться в президенты в 2027 году и допустил изменение Конституции страны для усиления контроля за миграцией.
  • Атталь намерен ввести ограничивающие квоты на миграцию, которые будут определяться профессиональной сферой и географией, а также пересмотреть положения конституции в части проведения референдумов.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Экс-премьер Франции Габриэль Атталь, который объявил о своем намерении баллотироваться в президенты в 2027 году, допустил изменение конституции страны для усиления контроля за миграцией.
В интервью газете Journal du Dimanche Атталь пояснил, что в случае, если станет президентом, планирует ввести квоты, ограничивающие миграцию.
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"Речь идет об ограничивающих квотах, а не просто рекомендательных. Они определялись бы профессиональной сферой, но также географией… Это подразумевает изменение конституции", - сказал Атталь.
Политик добавил, что также считает необходимым пересмотреть положения конституции в части проведения референдумов. По его мнению, это позволило бы упростить их организацию, в том числе на местном уровне, с тем чтобы продвинуть инициативы, которые в настоящее время заблокированы.
Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года, проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон не сможет в них участвовать, поскольку работает на посту второй срок подряд.
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