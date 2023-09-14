https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html

Голые и с паспортом в зубах. Новые правила путешествий россиян по Европе

Голые и с паспортом в зубах. Новые правила путешествий россиян по Европе - РИА Новости, 14.09.2023

Голые и с паспортом в зубах. Новые правила путешествий россиян по Европе

Разъяснения Еврокомиссии (ЕК) от 12 сентября, вносящие уточнения в документ четырехдневной давности, не особо помогут российским туристам понять, что у них... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T08:00

2023-09-14T08:00

2023-09-14T16:44

туризм

туризм

россия

европа

германия

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Разъяснения Еврокомиссии (ЕК) от 12 сентября, вносящие уточнения в документ четырехдневной давности, не особо помогут российским туристам понять, что у них отберут на таможне. Так или иначе, путешествие на машине с отечественными номерами — большой риск. И, кажется, Европа делает все, чтобы ополчить против себя даже лояльно настроенных россиян. До чего дошли зарубежные чиновники и что делать тем, у кого имущество уже отняли, — в материале РИА Новости.Без одежды и авто"Если буквально следовать всему списку запретов, то туристы должны переходить границу голыми, держа в зубах паспорт и вещи в пакете", — говорит глава правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.В Сети мгновенно отреагировали: появились мемы, где путешественники из России передвигаются по Евросоюзу почти обнаженными. И шутки недалеки от правды. "Реальные прецеденты есть только по изъятию машин", — говорит гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр. Другие предметы, попавшие в список запрещенных к ввозу, пока не отбирали. Хотя перечень впечатляет.Наряду с промышленными товарами — битумом, кислотами, удобрениями, металлопрокатом — туда попали косметика, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, навигаторы, обувь, изделия из кожи и меха, средства личной гигиены. Пока это все не конфисковывали. Но "поскольку предметы запротоколированы, риск есть", подчеркивает Котляр.В пресс-службе Space Travel подтверждают: "Пока не известно о случаях изъятия бытовой электроники или предметов роскоши у россиян, на данный момент мы не видим явных угроз собственности отправляющихся в ЕС туристов".При этом туркомпании следят за ситуацией, поскольку решение будет за конкретной страной, а иногда — даже за конкретным погранпереходом. "У наших путешественников в Греции, Испании, Италии и Португалии проблем нет", — добавил представитель туроператора. Эти государства выдают туристические визы лояльнее всего. "Соразмерно и разумно"Регламент ЕК появился более года назад, список ограничений регулярно расширяют. Государства Евросоюза должны были сами следить за соблюдением мер, заявил РИА Новости представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри.На прошлой неделе Еврокомиссия выпустила пояснения, что именно считать запрещенным импортом, а условия ввоза вещей власти ЕС россиянам советуют уточнять.Разъяснения ЕК от 8 сентября и немного их смягчающие (от 12 сентября) были призваны ограничить доходы российского бюджета, а страдают в итоге наши туристы, объясняет юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Дмитрий Дворецкий."Сама норма не указывает на россиян или российские юрлица, однако ЕК самостоятельно сформулировала вопрос, на который в своих же разъяснениях дает ответ. Получается, что ввоз личных товаров и въезд на своем автомобиле в туристических целях приравняли к получению бюджетом доходов", — говорит эксперт.Поправки от 12 сентября предписывают компетентным органам ЕС применять запрет не обязательно, а "соразмерно и разумно", обращает внимание Мохов. Этот принцип касается товаров, которые вызывают незначительные опасения по поводу обхода санкций: предметов гигиены, а также одежды, которая надета на путешественниках или лежит в багаже, но явно предназначена для личного пользования."Это дискриминация россиян"На практике каждая страна будет принимать решение самостоятельно, говорят эксперты. "У них есть свои таможенные регламенты и распоряжения", — отмечает Мохов.Все сильно зависит от таможенников, считает Майя Котляр. "Предполагаю, что при обыске и изъятии машины с российскими номерами возможны прецеденты, когда личные вещи тоже будут отбирать как сопутствующие товары, попавшие в протоколы", — добавляет она.Нужно учитывать, что фактически любой таможенный пункт теперь имеет беспрецедентные права, подчеркивает Дмитрий Дворецкий. Таким образом, Еврокомиссия "вручила" полномочия безнаказанно конфисковать имущество именно у россиян, говорит юрист. "Очевидно, такое разъяснение дискриминационно и направлено только на наших туристов", — уверен эксперт.Кроме того, неясно, каким образом таможенные органы стран ЕС будут отслеживать пассажиропоток и идентифицировать в толпе граждан России, рассуждает вице-президент ATOР по выездному туризму и гендиректор Spaсе Travel Артур Мурадян. "Проход по зеленому коридору предполагает визуальный скрининг, а не документальный. Таким образом, эксцессы будут носить скорее частный характер и каждый из них точно станет предметом огласки и скандала", — говорит он.Опасные страныСреди занявших наиболее жесткую позицию — Германия, власти которой заявили о готовности изымать любые санкционные товары.С 12 сентября Латвия запретила въезд автомобилям вместимостью до девяти пассажиров, зарегистрированным в России. С 13 сентября аналогичным образом поступает Эстония, где даже развернули первую машину, пытавшуюся пересечь границу. "Так страна выполняет опубликованные ЕК рекомендации по применению санкций", — говорится в сообщении МВД республики. Прибывшим на погранпункт туристам на машине с российскими номерами эстонцы предлагают либо вернуться домой на автомобиле, либо продолжить путешествие без него. Автобусы и мотоциклы ввозить в эту страну можно.Литва не только не пустит машины с номерами, выданными в России, но и предупреждает, что забрать могут транспортные средства, которые уже находятся в ЕС. Используется автомобиль для личных или коммерческих целей — значения не имеет, подчеркнул гендиректор таможенного департамента республики Дарюс Жвиронас. Исключения делают для транзитных перевозок в Калининград и из него. Литовцы 12 сентября уже отказали во въезде 17 автомобилям.Кроме того, посольства Литвы и Латвии призвали россиян не ездить в Европу на машине.Есть страны, где к рекомендациям Еврокомиссии относятся спокойнее. Так, Финляндия не стала исполнять предписание. "Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать. Если будет принято другое решение, мы объявим о нем заблаговременно", — сообщила руководитель санкционного отдела финского МИД Пиа Сариваара.Швейцарская таможня никогда не конфисковывала личные вещи российских путешественников и не запрещала въезд транспортным средствам, зарегистрированным в России, заявила РИА Новости пресс-секретарь Федерального управления таможни и пограничной безопасности (OFDF) страны Донателла Дель Веккьо.В Чехии также сказали, что не будут отбирать у россиян автомобили и личные вещи. "События последних месяцев показывают, что чаще всего проблемы у российских туристов возникают в странах Балтии и в Германии. Наибольшее число случаев конфискации замечено именно там", — отмечает Дворецкий.Нажитое непосильным трудомОтстаивать права российским туристам, потерявшим имущество, придется на территории страны, в которой произошел конфликт, по ее законам и с соблюдением всех административных и судебных процедур обжалования, объясняет Георгий Мохов."В каждой стране свои суды и собственный регламент подачи жалобы — без местных юристов не обойтись", — предупреждает он.Начинать необходимо с административных процедур по оспариванию решений отдельных таможенников в их вышестоящих инстанциях, советует Дмитрий Дворецкий. После исчерпания таких способов следует обращаться в суд. Практика показывает, что россиянам возвращали их автомобили после оспаривания решения в административном порядке, говорит эксперт.Юристы рекомендуют следить за правоприменением в конкретных странах. "Если будут вопиющие случаи, в дело могут вмешаться российские посольства", — добавляет Мохов.

https://ria.ru/20230912/evropa-1895713591.html

https://ria.ru/20230913/turisty-1896050182.html

https://ria.ru/20230913/estoniya-1896092616.html

https://ria.ru/20230912/shveytsariya-1895946173.html

https://ria.ru/20230912/poyasneniya-1895975253.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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