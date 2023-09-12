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Германия заявила о готовности изымать у россиян любые санкционные товары - РИА Новости, 12.09.2023
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16:46 12.09.2023 (обновлено: 17:52 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/germaniya-1895883864.html
Германия заявила о готовности изымать у россиян любые санкционные товары
Германия заявила о готовности изымать у россиян любые санкционные товары - РИА Новости, 12.09.2023
Германия заявила о готовности изымать у россиян любые санкционные товары
ФРГ намерена следовать рекомендациям Евросоюза о запрете для россиян провозить некоторые товары, пишет РБК со ссылкой на сообщение немецкой таможни. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:46
2023-09-12T17:52
в мире
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евросоюз
еврокомиссия
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берлин (город)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ФРГ намерена следовать рекомендациям Евросоюза о запрете для россиян провозить некоторые товары, пишет РБК со ссылкой на сообщение немецкой таможни. &quot;Германия не станет делать исключения из санкций ЕС для въезжающих в страну россиян — любые товары, подпадающие под эмбарго, могут быть конфискованы&quot;, — говорится в комментарии.В минувшую пятницу Еврокомиссия опубликовала пояснение, что антироссийские санкции распространяются на личные автомобили с российскими регистрационными знаками. Из текста формально следует, что под запрет попадают и многие товары, включая телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены.При этом в ЕК в указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши.Постоянное представительство России при Евросоюзе в комментарии РИА Новости не исключило, что таможенные службы стран ЕС начнут изымать на границах у россиян личные вещи. Там отметили, что последние разъяснения Еврокомиссии фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным.Минувшим летом в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Их владельцев обвиняли в нарушении закона "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета 833/2024. В МИД России назвали такие действия правовым произволом, который не останется без ответа.
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в мире, россия, евросоюз, еврокомиссия, германия, берлин (город), санкции в отношении россии
В мире, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Германия, Берлин (город), Санкции в отношении России
Германия заявила о готовности изымать у россиян любые санкционные товары

В Германии отказались делать исключения из санкций для въезжающих россиян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ФРГ намерена следовать рекомендациям Евросоюза о запрете для россиян провозить некоторые товары, пишет РБК со ссылкой на сообщение немецкой таможни.
«

"Германия не станет делать исключения из санкций ЕС для въезжающих в страну россиян — любые товары, подпадающие под эмбарго, могут быть конфискованы", — говорится в комментарии.

В минувшую пятницу Еврокомиссия опубликовала пояснение, что антироссийские санкции распространяются на личные автомобили с российскими регистрационными знаками. Из текста формально следует, что под запрет попадают и многие товары, включая телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены.
При этом в ЕК в указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши.
Постоянное представительство России при Евросоюзе в комментарии РИА Новости не исключило, что таможенные службы стран ЕС начнут изымать на границах у россиян личные вещи. Там отметили, что последние разъяснения Еврокомиссии фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным.
Минувшим летом в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Их владельцев обвиняли в нарушении закона "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета 833/2024. В МИД России назвали такие действия правовым произволом, который не останется без ответа.
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