Германия заявила о готовности изымать у россиян любые санкционные товары
В Германии отказались делать исключения из санкций для въезжающих россиян
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ФРГ намерена следовать рекомендациям Евросоюза о запрете для россиян провозить некоторые товары, пишет РБК со ссылкой на сообщение немецкой таможни.
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"Германия не станет делать исключения из санкций ЕС для въезжающих в страну россиян — любые товары, подпадающие под эмбарго, могут быть конфискованы", — говорится в комментарии.
В минувшую пятницу Еврокомиссия опубликовала пояснение, что антироссийские санкции распространяются на личные автомобили с российскими регистрационными знаками. Из текста формально следует, что под запрет попадают и многие товары, включая телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены.
При этом в ЕК в указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши.
Постоянное представительство России при Евросоюзе в комментарии РИА Новости не исключило, что таможенные службы стран ЕС начнут изымать на границах у россиян личные вещи. Там отметили, что последние разъяснения Еврокомиссии фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным.
Минувшим летом в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Их владельцев обвиняли в нарушении закона "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета 833/2024. В МИД России назвали такие действия правовым произволом, который не останется без ответа.