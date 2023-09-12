https://ria.ru/20230912/germaniya-1895883864.html

Германия заявила о готовности изымать у россиян любые санкционные товары

Германия заявила о готовности изымать у россиян любые санкционные товары - РИА Новости, 12.09.2023

Германия заявила о готовности изымать у россиян любые санкционные товары

ФРГ намерена следовать рекомендациям Евросоюза о запрете для россиян провозить некоторые товары, пишет РБК со ссылкой на сообщение немецкой таможни. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:46

2023-09-12T16:46

2023-09-12T17:52

в мире

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евросоюз

еврокомиссия

германия

берлин (город)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ФРГ намерена следовать рекомендациям Евросоюза о запрете для россиян провозить некоторые товары, пишет РБК со ссылкой на сообщение немецкой таможни. "Германия не станет делать исключения из санкций ЕС для въезжающих в страну россиян — любые товары, подпадающие под эмбарго, могут быть конфискованы", — говорится в комментарии.В минувшую пятницу Еврокомиссия опубликовала пояснение, что антироссийские санкции распространяются на личные автомобили с российскими регистрационными знаками. Из текста формально следует, что под запрет попадают и многие товары, включая телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены.При этом в ЕК в указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши.Постоянное представительство России при Евросоюзе в комментарии РИА Новости не исключило, что таможенные службы стран ЕС начнут изымать на границах у россиян личные вещи. Там отметили, что последние разъяснения Еврокомиссии фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным.Минувшим летом в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Их владельцев обвиняли в нарушении закона "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета 833/2024. В МИД России назвали такие действия правовым произволом, который не останется без ответа.

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

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в мире, россия, евросоюз, еврокомиссия, германия, берлин (город), санкции в отношении россии