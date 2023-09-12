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В Еврокомиссии объяснили запрет на въезд россиян в ЕС на личном транспорте - РИА Новости, 12.09.2023
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03:07 12.09.2023 (обновлено: 04:48 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/es-1895706796.html
В Еврокомиссии объяснили запрет на въезд россиян в ЕС на личном транспорте
В Еврокомиссии объяснили запрет на въезд россиян в ЕС на личном транспорте - РИА Новости, 12.09.2023
В Еврокомиссии объяснили запрет на въезд россиян в ЕС на личном транспорте
Запрет на импорт автомобилей из России в ЕС действует давно и не связан с обнародованным на прошлой неделе пояснением ЕК, а государства союза должны сами... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T03:07
2023-09-12T04:48
в мире
россия
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
эстония
финляндия
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БРЮССЕЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Запрет на импорт автомобилей из России в ЕС действует давно и не связан с обнародованным на прошлой неделе пояснением ЕК, а государства союза должны сами следить за соблюдением ограничительных мер, заявил РИА Новости представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри."Несмотря на то что пояснение (Еврокомиссии. — Прим. ред.) было опубликовано на прошлой неделе, соответствующий запрет на импорт в ЕС действует уже гораздо дольше. Поскольку применение санкций ЕС возложено на государства-члены ЕС, именно они должны следить за тем, чтобы правила ЕС соблюдались", — сообщил он.По словам собеседника агентства, решение по ситуации с машинами граждан России, въехавшим в ЕС до публикации новой рекомендаций ЕК, "должны принимать компетентные органы стран союза".Накануне Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях.При этом в понедельник в ЕК также указали, что страны ЕС не должны препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, если это не предметы роскоши. Пояснение Еврокомиссии, в частности, породило слухи о том, что российские туристы не могут ввозить в ЕС личные вещи — вплоть до шампуней и туалетной бумаги.В последнее время в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Их владельцев обвиняют в нарушении закона страны "О внешней торговле" и регламента Европейского совета, запрещающего провозить товары, которые могут принести "значительную выгоду России и повлиять на дестабилизацию Украины". Причем представитель немецкого Минфина не смог объяснить, как частное передвижение может подлежать этому регламенту, и порекомендовал в случае незаконного ареста машин добиваться справедливости судебным путем.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала изъятие частных автомобилей у россиян правовым произволом и заверила, что Москва не оставит действия Берлина без ответа.Жесткие ограничения в отношении россиян действуют и в Финляндии. Так, бизнесменам разрешается въезжать, но транзит в другие страны им запрещен. А владельцы недвижимости должны доказывать пограничнику, что их присутствие необходимо, например, для ремонта объекта. При этом финский полковник Янне Мякитало утверждал, что недвижимость россиян представляет угрозу для национальной безопасности, поскольку на ее территории могут быть созданы схроны с оружием, включая противотанковые и зенитные ракеты.Кроме того, финские власти уже конфисковали у россиян, находящихся под санкциями, имущество на сумму около 189 миллионов евро.
https://ria.ru/20230911/spch-1895635237.html
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в мире, россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, эстония, финляндия
В мире, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Эстония, Финляндия
В Еврокомиссии объяснили запрет на въезд россиян в ЕС на личном транспорте

Еврокомиссия: запрет на въезд автомобилей россиян действовал в ЕС с 2022 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Запрет на импорт автомобилей из России в ЕС действует давно и не связан с обнародованным на прошлой неделе пояснением ЕК, а государства союза должны сами следить за соблюдением ограничительных мер, заявил РИА Новости представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри.
«
"Несмотря на то что пояснение (Еврокомиссии. — Прим. ред.) было опубликовано на прошлой неделе, соответствующий запрет на импорт в ЕС действует уже гораздо дольше. Поскольку применение санкций ЕС возложено на государства-члены ЕС, именно они должны следить за тем, чтобы правила ЕС соблюдались", — сообщил он.
По словам собеседника агентства, решение по ситуации с машинами граждан России, въехавшим в ЕС до публикации новой рекомендаций ЕК, "должны принимать компетентные органы стран союза".
Накануне Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях.
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При этом в понедельник в ЕК также указали, что страны ЕС не должны препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, если это не предметы роскоши. Пояснение Еврокомиссии, в частности, породило слухи о том, что российские туристы не могут ввозить в ЕС личные вещи — вплоть до шампуней и туалетной бумаги.
В последнее время в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Их владельцев обвиняют в нарушении закона страны "О внешней торговле" и регламента Европейского совета, запрещающего провозить товары, которые могут принести "значительную выгоду России и повлиять на дестабилизацию Украины". Причем представитель немецкого Минфина не смог объяснить, как частное передвижение может подлежать этому регламенту, и порекомендовал в случае незаконного ареста машин добиваться справедливости судебным путем.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала изъятие частных автомобилей у россиян правовым произволом и заверила, что Москва не оставит действия Берлина без ответа.
Жесткие ограничения в отношении россиян действуют и в Финляндии. Так, бизнесменам разрешается въезжать, но транзит в другие страны им запрещен. А владельцы недвижимости должны доказывать пограничнику, что их присутствие необходимо, например, для ремонта объекта. При этом финский полковник Янне Мякитало утверждал, что недвижимость россиян представляет угрозу для национальной безопасности, поскольку на ее территории могут быть созданы схроны с оружием, включая противотанковые и зенитные ракеты.
Кроме того, финские власти уже конфисковали у россиян, находящихся под санкциями, имущество на сумму около 189 миллионов евро.
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