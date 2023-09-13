https://ria.ru/20230913/avto-1896146448.html
Посольства в Литве и Латвии призвали россиян отказаться от поездок на авто
Посольства в Литве и Латвии призвали россиян отказаться от поездок на авто - РИА Новости, 13.09.2023
Посольства в Литве и Латвии призвали россиян отказаться от поездок на авто
Посольства России в Литве и Латвии призвали россиян воздержаться от поездок в эти страны на автомобилях с российскими регистрационными знаками с учетом того,... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:23
2023-09-13T16:23
2023-09-13T16:23
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литва
латвия
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Посольства России в Литве и Латвии призвали россиян воздержаться от поездок в эти страны на автомобилях с российскими регистрационными знаками с учетом того, что власти стран Балтии запретили въезд российских автомобилей под угрозой конфискации. Ранее Литва в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии с 11 сентября запретила въезд автомобилям с зарегистрированными в России номерами, за исключением следующих транзитом в Калининградскую область или из нее. Таможенное управление Латвии ввело подобный запрет с 12 сентября. "Обращаем внимание граждан России, что, согласно решению латвийских властей от 12 сентября 2023 года, въезд на территорию республики на автотранспорте с российскими номерными знаками запрещён. Учитывая данное обстоятельство, настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения Латвии на личных автомобилях. В случае конфискации транспортных средств просим доводить соответствующую информацию до посольства России в Латвии", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Telegram-канале. Российское посольство в Литве также призвало граждан воздержаться от поездок в страну на автомобилях с российскими номерами "за исключением случаев следования через территорию республики из Российской Федерации на территорию Калининградской области и обратно с получением упрощенного транзитного документа". Ранее Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.
https://ria.ru/20230906/latviya-1894612797.html
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россия, литва, латвия, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, Литва, Латвия, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Посольства в Литве и Латвии призвали россиян отказаться от поездок на авто
Посольства призвали россиян отказаться от поездок на авто в Литву и Латвию
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Посольства России в Литве и Латвии призвали россиян воздержаться от поездок в эти страны на автомобилях с российскими регистрационными знаками с учетом того, что власти стран Балтии запретили въезд российских автомобилей под угрозой конфискации.
Ранее Литва в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии
с 11 сентября запретила въезд автомобилям с зарегистрированными в России номерами, за исключением следующих транзитом в Калининградскую область
или из нее. Таможенное управление Латвии ввело подобный запрет с 12 сентября.
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"Обращаем внимание граждан России, что, согласно решению латвийских властей от 12 сентября 2023 года, въезд на территорию республики на автотранспорте с российскими номерными знаками запрещён. Учитывая данное обстоятельство, настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения Латвии на личных автомобилях. В случае конфискации транспортных средств просим доводить соответствующую информацию до посольства России в Латвии", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Telegram-канале.
Российское посольство в Литве также призвало граждан воздержаться от поездок в страну на автомобилях с российскими номерами "за исключением случаев следования через территорию республики из Российской Федерации на территорию Калининградской области и обратно с получением упрощенного транзитного документа".
Ранее Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.
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