https://ria.ru/20230913/avto-1896146448.html

Посольства в Литве и Латвии призвали россиян отказаться от поездок на авто

Посольства в Литве и Латвии призвали россиян отказаться от поездок на авто - РИА Новости, 13.09.2023

Посольства в Литве и Латвии призвали россиян отказаться от поездок на авто

Посольства России в Литве и Латвии призвали россиян воздержаться от поездок в эти страны на автомобилях с российскими регистрационными знаками с учетом того,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:23

2023-09-13T16:23

2023-09-13T16:23

россия

литва

латвия

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Посольства России в Литве и Латвии призвали россиян воздержаться от поездок в эти страны на автомобилях с российскими регистрационными знаками с учетом того, что власти стран Балтии запретили въезд российских автомобилей под угрозой конфискации. Ранее Литва в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии с 11 сентября запретила въезд автомобилям с зарегистрированными в России номерами, за исключением следующих транзитом в Калининградскую область или из нее. Таможенное управление Латвии ввело подобный запрет с 12 сентября. "Обращаем внимание граждан России, что, согласно решению латвийских властей от 12 сентября 2023 года, въезд на территорию республики на автотранспорте с российскими номерными знаками запрещён. Учитывая данное обстоятельство, настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения Латвии на личных автомобилях. В случае конфискации транспортных средств просим доводить соответствующую информацию до посольства России в Латвии", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Telegram-канале. Российское посольство в Литве также призвало граждан воздержаться от поездок в страну на автомобилях с российскими номерами "за исключением случаев следования через территорию республики из Российской Федерации на территорию Калининградской области и обратно с получением упрощенного транзитного документа". Ранее Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.

https://ria.ru/20230906/latviya-1894612797.html

https://ria.ru/20230831/rvio-1893288379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, литва, латвия, еврокомиссия, санкции в отношении россии