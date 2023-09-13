https://ria.ru/20230913/chekhiya-1896156793.html

Чешская таможня утверждает, что не будет отбирать личные вещи у россиян

Чешская таможня утверждает, что не будет отбирать личные вещи у россиян - РИА Новости, 13.09.2023

Чешская таможня утверждает, что не будет отбирать личные вещи у россиян

При въезде в Чехию у граждан РФ не будут отбираться автомобили с российскими номерами и личные вещи, поскольку Чехия находится внутри ЕС и Еврозоны и в таком... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:45

2023-09-13T16:45

2023-09-13T16:45

чехия

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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ПРАГА, 13 сен - РИА Новости. При въезде в Чехию у граждан РФ не будут отбираться автомобили с российскими номерами и личные вещи, поскольку Чехия находится внутри ЕС и Еврозоны и в таком случае предполагается, что к данным машинам и вещам ранее уже были приняты соответствующие меры, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Главного таможенного управления республики полковник Гана Прудичова. "К машине с российскими номерами, а также к личным вещам гражданина РФ при въезде на территорию Чехии не будет приниматься никаких мер. Поскольку Чехия находится внутри ЕС и Еврозоны, то предполагается, что на пути следования в республику автомобиль с российскими номерами, а также иные принадлежащие гражданину РФ вещи уже проехали по территории другой страны (или стран) ЕС и Еврозоны (например, Словакии или Польши), где они прошли проверку у тамошних таможенников на соответствие ввоза правилам ЕС. При этом автомашины и личные вещи гражданина РФ могут быть при въезде в Чехию подвергнуты обычному выборочному таможенному досмотру", - объяснила Прудичова. В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.

https://ria.ru/20230913/estoniya-1896093601.html

чехия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

чехия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире