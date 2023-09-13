Чешская таможня утверждает, что не будет отбирать личные вещи у россиян
Таможня Чехии заявила, что не будет отбирать у россиян автомобили и личные вещи
Прага. Архивное фото
ПРАГА, 13 сен - РИА Новости. При въезде в Чехию у граждан РФ не будут отбираться автомобили с российскими номерами и личные вещи, поскольку Чехия находится внутри ЕС и Еврозоны и в таком случае предполагается, что к данным машинам и вещам ранее уже были приняты соответствующие меры, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Главного таможенного управления республики полковник Гана Прудичова.
"К машине с российскими номерами, а также к личным вещам гражданина РФ при въезде на территорию Чехии не будет приниматься никаких мер. Поскольку Чехия находится внутри ЕС и Еврозоны, то предполагается, что на пути следования в республику автомобиль с российскими номерами, а также иные принадлежащие гражданину РФ вещи уже проехали по территории другой страны (или стран) ЕС и Еврозоны (например, Словакии или Польши), где они прошли проверку у тамошних таможенников на соответствие ввоза правилам ЕС. При этом автомашины и личные вещи гражданина РФ могут быть при въезде в Чехию подвергнуты обычному выборочному таможенному досмотру", - объяснила Прудичова.
В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.