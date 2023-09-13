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Эстония запретила въезд автомобилей с российскими номерами - РИА Новости, 13.09.2023
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Туризм
 
10:20 13.09.2023 (обновлено: 10:43 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/estoniya-1896036693.html
Эстония запретила въезд автомобилей с российскими номерами
Эстония запретила въезд автомобилей с российскими номерами - РИА Новости, 13.09.2023
Эстония запретила въезд автомобилей с российскими номерами
Эстония запретила въезжать в страну на машинах с российскими номерами, сообщила пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:20
2023-09-13T10:43
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эстония
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 сен — РИА Новости. Эстония запретила въезжать в страну на машинах с российскими номерами, сообщила пресс-служба МВД республики."Эстония запрещает въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации, поскольку они подпадают под действие санкций. Таким образом Эстония выполняет опубликованные Европейской комиссией 8 сентября новые рекомендации по применению санкций", — говорится в сообщении.Запрет вступил в силу сегодня в 10:00.В случае прибытия на погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.По словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, после консультации с властями Литвы и Латвии в Таллине пришли к выводу, что "ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций".В минувшую пятницу Еврокомиссия опубликовала пояснение, согласно которому санкции ЕС распространяются на зарегистрированные в России автомобили. Это означает, что россияне не могут въезжать на территорию ЕС на личных машинах даже в туристических целях и на короткий срок. Из пояснения следует, что запрет также касается телефонов, ноутбуков, одежды, средств гигиены и других личных вещей. При этом накануне Еврокомиссия призвала членов ЕС руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу предметов личного пользования, не являющихся предметами роскоши.
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в мире, эстония, россия
Туризм, В мире, Эстония, Россия
Эстония запретила въезд автомобилей с российскими номерами

Эстония с 13 сентября запретила въезд автомобилей с российскими номерами

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 13 сен — РИА Новости. Эстония запретила въезжать в страну на машинах с российскими номерами, сообщила пресс-служба МВД республики.
«
"Эстония запрещает въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации, поскольку они подпадают под действие санкций. Таким образом Эстония выполняет опубликованные Европейской комиссией 8 сентября новые рекомендации по применению санкций", — говорится в сообщении.
Запрет вступил в силу сегодня в 10:00.
В случае прибытия на погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.
По словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, после консультации с властями Литвы и Латвии в Таллине пришли к выводу, что "ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций".
В минувшую пятницу Еврокомиссия опубликовала пояснение, согласно которому санкции ЕС распространяются на зарегистрированные в России автомобили. Это означает, что россияне не могут въезжать на территорию ЕС на личных машинах даже в туристических целях и на короткий срок. Из пояснения следует, что запрет также касается телефонов, ноутбуков, одежды, средств гигиены и других личных вещей. При этом накануне Еврокомиссия призвала членов ЕС руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу предметов личного пользования, не являющихся предметами роскоши.
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