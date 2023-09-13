https://ria.ru/20230913/estoniya-1896093601.html

В Эстонии обсуждают, что делать с находящимися в стране российскими авто

В Эстонии обсуждают, что делать с находящимися в стране российскими авто - РИА Новости, 13.09.2023

В Эстонии обсуждают, что делать с находящимися в стране российскими авто

Эстонские власти еще не приняли решение о том, как поступить с уже находящимися в Эстонии автомобилями с российскими номерами, предполагается их конфискация,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:35

2023-09-13T13:35

2023-09-13T13:57

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 сен - РИА Новости. Эстонские власти еще не приняли решение о том, как поступить с уже находящимися в Эстонии автомобилями с российскими номерами, предполагается их конфискация, сообщил в среду министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс порталу ERR.Как сообщило ранее эстонское МВД, Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС. При этом, как сообщил представитель налогово-таможенного департамента Антс Кутти, вступивший в силу запрет касается только легковых автомобилей вместимостью до девяти пассажиров, автобусы и мотоциклы с российскими номерами могут въезжать в страну."Сейчас автомобили с российскими номерными знаками могут выезжать из Эстонии, но завтра мы более подробно обсудим в правительстве, что делать с такими транспортными средствами. Следующим шагом, я думаю, должно стать то, что машины, которые здесь находятся, больше бы не смогли выехать за пределы страны, и должны быть впоследствии конфискованы", - сказал Ляэнеметс порталу государственного телерадиовещания ERR.По его словам, у МВД нет точных данных о том, сколько автомобилей с российскими номерами находятся в Эстонии.В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.

https://ria.ru/20230913/estoniya-1896092616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эстония, россия, новости - туризм, мвд эстонии, санкции, санкции в отношении россии