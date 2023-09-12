https://ria.ru/20230912/poyasneniya-1895975253.html
ЕК скорректировала пояснения по ввозу личных вещей россиян
ЕК скорректировала пояснения по ввозу личных вещей россиян - РИА Новости, 13.09.2023
ЕК скорректировала пояснения по ввозу личных вещей россиян
Еврокомиссия скорректировала пояснение по поводу ввоза автотранспорта и личных вещей граждан России в ЕС, призвав национальные органы стран сообщества оценивать РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-12T22:37
2023-09-12T22:37
2023-09-13T10:48
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БРЮССЕЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Еврокомиссия скорректировала пояснение по поводу ввоза автотранспорта и личных вещей граждан России в ЕС, призвав национальные органы стран сообщества оценивать каждый конкретный случай отдельно.В обновленном пояснении Еврокомиссии указывается, что "согласно прецедентному праву суда ЕС, санкции необходимо толковать широко, в том числе чтобы обеспечить эффективность принятых запретов и избежать их обхода. Национальные компетентные органы должны оценить каждую ситуацию и соответственно применять запреты".Кроме того, из текста исчезло категоричное "нет" в ответ на вопрос, "могут ли граждане России ввозить на территорию Евросоюза, например, для туристических поездок, личные вещи и транспортные средства, перечисленные в приложении XXI и попадающие под запрет в соответствии со статьей 3i постановления Совета ЕС 833/2014?".При этом в ЕК отметили, что автомобили представляют собой категорию товаров, подверженных риску обхода санкций, "поэтому компетентные органы должны уделять им особое внимание".Что касается предметов, которые ввозят с собой путешественники и которые явно предназначены строго для личного пользования, то уполномоченные структуры "должны применять запрет соразмерным и разумным образом", указали в Европейской комиссии.В свою очередь, в постоянном представительстве России при ЕС выразили опасения, что из-за новых инструкций ЕК россияне могут столкнуться на границах с "дознанием" на предмет ввозимых вещей.В ведомстве считают, что новая корректировка призвана устранить противоречия, которые могли бы привести к серьезным разногласиям между странами Евросоюза по поводу применения санкций, но "ситуацию для россиян эта чехарда с инструкциями не улучшит".
https://ria.ru/20230912/imuschestvo-1895941975.html
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еврокомиссия, евросоюз, россия, в мире, новости - туризм
Еврокомиссия, Евросоюз, Россия, В мире, Туризм, Новости - Туризм
ЕК скорректировала пояснения по ввозу личных вещей россиян
ЕК смягчила запрет на ввоз личных вещей россиянами
БРЮССЕЛЬ, 12 сен — РИА Новости.
Еврокомиссия скорректировала пояснение
по поводу ввоза автотранспорта и личных вещей граждан России в ЕС, призвав национальные органы стран сообщества оценивать каждый конкретный случай отдельно.
В минувшую пятницу ЕК опубликовала пояснение, согласно которому введенные Советом Евросоюза санкции распространяются на зарегистрированные в России автомобили. Это означает, что россияне не могут въезжать на территорию ЕС на личных машинах даже в туристических целях и на короткий срок. Из пояснения следует, что запрет также распространяется на другие товары, в том числе телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены. При этом накануне Еврокомиссия призвала членов ЕС руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей россиян, например одежды и средств гигиены.
В обновленном пояснении Еврокомиссии указывается, что "согласно прецедентному праву суда ЕС, санкции необходимо толковать широко, в том числе чтобы обеспечить эффективность принятых запретов и избежать их обхода. Национальные компетентные органы должны оценить каждую ситуацию и соответственно применять запреты".
Кроме того, из текста исчезло категоричное "нет" в ответ на вопрос, "могут ли граждане России ввозить на территорию Евросоюза, например, для туристических поездок, личные вещи и транспортные средства, перечисленные в приложении XXI и попадающие под запрет в соответствии со статьей 3i постановления Совета ЕС 833/2014?".
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При этом в ЕК отметили, что автомобили представляют собой категорию товаров, подверженных риску обхода санкций, "поэтому компетентные органы должны уделять им особое внимание".
Что касается предметов, которые ввозят с собой путешественники и которые явно предназначены строго для личного пользования, то уполномоченные структуры "должны применять запрет соразмерным и разумным образом", указали в Европейской комиссии.
В свою очередь, в постоянном представительстве России при ЕС выразили опасения, что из-за новых инструкций ЕК россияне могут столкнуться на границах с "дознанием" на предмет ввозимых вещей.
В ведомстве считают, что новая корректировка призвана устранить противоречия, которые могли бы привести к серьезным разногласиям между странами Евросоюза по поводу применения санкций, но "ситуацию для россиян эта чехарда с инструкциями не улучшит".
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