https://ria.ru/20230912/poyasneniya-1895975253.html

ЕК скорректировала пояснения по ввозу личных вещей россиян

ЕК скорректировала пояснения по ввозу личных вещей россиян - РИА Новости, 13.09.2023

ЕК скорректировала пояснения по ввозу личных вещей россиян

Еврокомиссия скорректировала пояснение по поводу ввоза автотранспорта и личных вещей граждан России в ЕС, призвав национальные органы стран сообщества оценивать РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-12T22:37

2023-09-12T22:37

2023-09-13T10:48

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БРЮССЕЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Еврокомиссия скорректировала пояснение по поводу ввоза автотранспорта и личных вещей граждан России в ЕС, призвав национальные органы стран сообщества оценивать каждый конкретный случай отдельно.В обновленном пояснении Еврокомиссии указывается, что "согласно прецедентному праву суда ЕС, санкции необходимо толковать широко, в том числе чтобы обеспечить эффективность принятых запретов и избежать их обхода. Национальные компетентные органы должны оценить каждую ситуацию и соответственно применять запреты".Кроме того, из текста исчезло категоричное "нет" в ответ на вопрос, "могут ли граждане России ввозить на территорию Евросоюза, например, для туристических поездок, личные вещи и транспортные средства, перечисленные в приложении XXI и попадающие под запрет в соответствии со статьей 3i постановления Совета ЕС 833/2014?".При этом в ЕК отметили, что автомобили представляют собой категорию товаров, подверженных риску обхода санкций, "поэтому компетентные органы должны уделять им особое внимание".Что касается предметов, которые ввозят с собой путешественники и которые явно предназначены строго для личного пользования, то уполномоченные структуры "должны применять запрет соразмерным и разумным образом", указали в Европейской комиссии.В свою очередь, в постоянном представительстве России при ЕС выразили опасения, что из-за новых инструкций ЕК россияне могут столкнуться на границах с "дознанием" на предмет ввозимых вещей.В ведомстве считают, что новая корректировка призвана устранить противоречия, которые могли бы привести к серьезным разногласиям между странами Евросоюза по поводу применения санкций, но "ситуацию для россиян эта чехарда с инструкциями не улучшит".

https://ria.ru/20230912/imuschestvo-1895941975.html

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еврокомиссия, евросоюз, россия, в мире, новости - туризм