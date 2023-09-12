Латвия запретила въезд автомобилям, зарегистрированным в России
Латвия с 12 сентября запретила въезд зарегистрированным в РФ автомобилям
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Международный пункт пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Латвия со вторника запретила въезд автомобилям, зарегистрированным в России, в том числе через белорусскую границу, сообщило таможенное управление страны при службе госдоходов на своем сайте.
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"В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и заключением министерства иностранных дел, служба государственных доходов сообщает, что с сегодняшнего дня, 12 сентября, лицам с транспортными средствами, зарегистрированными в Российской Федерации, запрещен въезд в Евросоюз через погранпункты на границе Латвии с Россией и Белоруссией", — говорится в публикации.
По данным ведомства, если въезжающие откажутся вернуться в Россию или Белоруссию, транспортное средство конфискуют.
Как рассказала сегодня старший специалист отдела коммуникаций таможни Литвы Ирина Фролова-Милашене, с 11 сентября республика не впускает автомобили с зарегистрированными в России номерами, за исключением следующих транзитом в Калининградскую область или из нее, но случаев конфискации пока не было.
В минувшую пятницу Еврокомиссия опубликовала пояснение, что антироссийские санкции распространяются на личные автомобили с российскими регистрационными знаками. Из текста формально следует, что под запрет попадают и многие товары, включая телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены.
При этом в ЕК в указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши.
Постоянное представительство России при Евросоюзе в комментарии РИА Новости не исключило, что таможенные службы стран ЕС начнут изымать на границах у россиян личные вещи. Там отметили, что последние разъяснения Еврокомиссии фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным.