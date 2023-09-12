https://ria.ru/20230912/zapret-1895963770.html

Латвия запретила въезд автомобилям, зарегистрированным в России

Латвия запретила въезд автомобилям, зарегистрированным в России - РИА Новости, 12.09.2023

Латвия запретила въезд автомобилям, зарегистрированным в России

Латвия со вторника запретила въезд автомобилям, зарегистрированным в России, в том числе через белорусскую границу, сообщило таможенное управление страны при... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T20:53

2023-09-12T20:53

2023-09-12T22:00

россия

латвия

белоруссия

еврокомиссия

санкции в отношении россии

в мире

евросоюз

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Латвия со вторника запретила въезд автомобилям, зарегистрированным в России, в том числе через белорусскую границу, сообщило таможенное управление страны при службе госдоходов на своем сайте."В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и заключением министерства иностранных дел, служба государственных доходов сообщает, что с сегодняшнего дня, 12 сентября, лицам с транспортными средствами, зарегистрированными в Российской Федерации, запрещен въезд в Евросоюз через погранпункты на границе Латвии с Россией и Белоруссией", — говорится в публикации.По данным ведомства, если въезжающие откажутся вернуться в Россию или Белоруссию, транспортное средство конфискуют.Как рассказала сегодня старший специалист отдела коммуникаций таможни Литвы Ирина Фролова-Милашене, с 11 сентября республика не впускает автомобили с зарегистрированными в России номерами, за исключением следующих транзитом в Калининградскую область или из нее, но случаев конфискации пока не было.В минувшую пятницу Еврокомиссия опубликовала пояснение, что антироссийские санкции распространяются на личные автомобили с российскими регистрационными знаками. Из текста формально следует, что под запрет попадают и многие товары, включая телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены.При этом в ЕК в указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши.Постоянное представительство России при Евросоюзе в комментарии РИА Новости не исключило, что таможенные службы стран ЕС начнут изымать на границах у россиян личные вещи. Там отметили, что последние разъяснения Еврокомиссии фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным.

https://ria.ru/20230912/germaniya-1895883864.html

https://ria.ru/20230912/finlyandiya-1895828114.html

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россия, латвия, белоруссия, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире, евросоюз