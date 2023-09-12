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Латвия запретила въезд автомобилям, зарегистрированным в России - РИА Новости, 12.09.2023
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20:53 12.09.2023 (обновлено: 22:00 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/zapret-1895963770.html
Латвия запретила въезд автомобилям, зарегистрированным в России
Латвия запретила въезд автомобилям, зарегистрированным в России - РИА Новости, 12.09.2023
Латвия запретила въезд автомобилям, зарегистрированным в России
Латвия со вторника запретила въезд автомобилям, зарегистрированным в России, в том числе через белорусскую границу, сообщило таможенное управление страны при... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T20:53
2023-09-12T22:00
россия
латвия
белоруссия
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Латвия со вторника запретила въезд автомобилям, зарегистрированным в России, в том числе через белорусскую границу, сообщило таможенное управление страны при службе госдоходов на своем сайте."В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и заключением министерства иностранных дел, служба государственных доходов сообщает, что с сегодняшнего дня, 12 сентября, лицам с транспортными средствами, зарегистрированными в Российской Федерации, запрещен въезд в Евросоюз через погранпункты на границе Латвии с Россией и Белоруссией", — говорится в публикации.По данным ведомства, если въезжающие откажутся вернуться в Россию или Белоруссию, транспортное средство конфискуют.Как рассказала сегодня старший специалист отдела коммуникаций таможни Литвы Ирина Фролова-Милашене, с 11 сентября республика не впускает автомобили с зарегистрированными в России номерами, за исключением следующих транзитом в Калининградскую область или из нее, но случаев конфискации пока не было.В минувшую пятницу Еврокомиссия опубликовала пояснение, что антироссийские санкции распространяются на личные автомобили с российскими регистрационными знаками. Из текста формально следует, что под запрет попадают и многие товары, включая телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены.При этом в ЕК в указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши.Постоянное представительство России при Евросоюзе в комментарии РИА Новости не исключило, что таможенные службы стран ЕС начнут изымать на границах у россиян личные вещи. Там отметили, что последние разъяснения Еврокомиссии фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным.
https://ria.ru/20230912/germaniya-1895883864.html
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россия, латвия, белоруссия, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире, евросоюз
Россия, Латвия, Белоруссия, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире, Евросоюз
Латвия запретила въезд автомобилям, зарегистрированным в России

Латвия с 12 сентября запретила въезд зарегистрированным в РФ автомобилям

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе
Международный пункт пропуска Урбаны на белорусско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Международный пункт пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Латвия со вторника запретила въезд автомобилям, зарегистрированным в России, в том числе через белорусскую границу, сообщило таможенное управление страны при службе госдоходов на своем сайте.
«
"В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и заключением министерства иностранных дел, служба государственных доходов сообщает, что с сегодняшнего дня, 12 сентября, лицам с транспортными средствами, зарегистрированными в Российской Федерации, запрещен въезд в Евросоюз через погранпункты на границе Латвии с Россией и Белоруссией", — говорится в публикации.
По данным ведомства, если въезжающие откажутся вернуться в Россию или Белоруссию, транспортное средство конфискуют.
Как рассказала сегодня старший специалист отдела коммуникаций таможни Литвы Ирина Фролова-Милашене, с 11 сентября республика не впускает автомобили с зарегистрированными в России номерами, за исключением следующих транзитом в Калининградскую область или из нее, но случаев конфискации пока не было.
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В минувшую пятницу Еврокомиссия опубликовала пояснение, что антироссийские санкции распространяются на личные автомобили с российскими регистрационными знаками. Из текста формально следует, что под запрет попадают и многие товары, включая телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены.
При этом в ЕК в указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши.
Постоянное представительство России при Евросоюзе в комментарии РИА Новости не исключило, что таможенные службы стран ЕС начнут изымать на границах у россиян личные вещи. Там отметили, что последние разъяснения Еврокомиссии фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным.
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