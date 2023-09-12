https://ria.ru/20230912/evropa-1895713591.html

В ЕС объяснили, с кем уточнять условия ввоза вещей из России

В ЕС объяснили, с кем уточнять условия ввоза вещей из России - РИА Новости, 12.09.2023

В ЕС объяснили, с кем уточнять условия ввоза вещей из России

За разъяснениями по условиям ввоза личных вещей гражданами РФ на территорию ЕС следует обращаться в компетентные национальные органы соответствующих европейских РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T05:11

2023-09-12T05:11

2023-09-12T05:11

в мире

россия

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 12 сен - РИА Новости. За разъяснениями по условиям ввоза личных вещей гражданами РФ на территорию ЕС следует обращаться в компетентные национальные органы соответствующих европейских государств, сообщили РИА Новости в отделении санкционной политики европейской внешнеполитической службы ЕС. В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, "скорее всего" распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, а соответственно граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. При этом в ЕК в понедельник также указали, что страны ЕС не должны препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши. Ранее пояснение ЕК о запрете на ввоз легкового автотранспорта породило слухи о том, что российские туристы не могут ввозить в ЕС личные вещи - вплоть до шампуней и туалетной бумаги. "Сообщаем, что все вопросы, связанные с применением санкций, относятся к компетенции государств-членов ЕС, действующих в соответствии с инструкциями Европейской комиссии. Поэтому необходимо направлять запрос в соответствующий национальный компетентный орган", - говорится в ответе на вопрос РИА Новости о том, какие именно личные вещи граждан РФ, путешествующих в Евросоюз, могут быть конфискованы из-за нарушения санкционных ограничений. Список соответствующих государственных служб стран-членов ЕС, занимающихся вопросами соблюдения санкций, опубликован на специализированном сайте Европейской комиссии. Санкции Евросоюза утверждаются единогласным решением Совета ЕС, в который входят представители всех 27 государств сообщества. Однако вопросы применения санкций и их интерпретации входят в ведение правительств отдельных государств союза. Еврокомиссия, в свою очередь, дает рекомендации по соблюдению ограничительных мер.

https://ria.ru/20230912/es-1895706964.html

https://ria.ru/20230911/spch-1895635237.html

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в мире, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии