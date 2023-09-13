https://ria.ru/20230913/granitsa-1896136817.html

На эстонской границе развернули первую машину с российскими номерами

На эстонской границе развернули первую машину с российскими номерами - РИА Новости, 13.09.2023

На эстонской границе развернули первую машину с российскими номерами

Эстонские таможенники развернули на границе первую машину с российскими номерами после введения запрета на въезд, сообщила Федеральная таможенная служба. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:48

2023-09-13T15:48

2023-09-13T16:47

россия

еврокомиссия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

эстония

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Эстонские таможенники развернули на границе первую машину с российскими номерами после введения запрета на въезд, сообщила Федеральная таможенная служба."Как рассказал водитель, при въезде в пункт пропуска Нарва-1 эстонские таможенники сообщили ему о запрете ввоза данной категории автомобилей, после чего он был направлен обратно на территорию России", — говорится в сообщении.Отмечается, что у водителя двойное гражданство — России и Литвы.Сегодня в 10:00 вступил в силу запрет въезда транспорта с российскими номерами на территорию Эстонии. В МВД республики пояснили, что такие машины попадают под санкции Евросоюза, водитель может развернуться или пересечь границу без автомобиля.Запрет не действует на мотоциклы и прицепы. Выезжать из Эстонии на машинах с российскими номерами не запрещено. В ФТС уточнили, что со стороны российской таможни никаких изменений в порядке пропуска въезжающих автомобилей с регистрацией в Эстонии, Латвии и Литве нет.В минувшую пятницу Еврокомиссия опубликовала пояснение, согласно которому санкции ЕС распространяются на зарегистрированные в России автомобили. Это означает, что россияне не могут въезжать на территорию ЕС на личных машинах даже в туристических целях и на короткий срок. Из пояснения следует, что запрет также касается телефонов, ноутбуков, одежды, средств гигиены и других личных вещей. При этом накануне Еврокомиссия призвала членов ЕС руководствоваться здравым смыслом и разрешать провоз личных вещей, которые не являются предметами роскоши.

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

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россия, еврокомиссия, федеральная таможенная служба (фтс россии), эстония, в мире