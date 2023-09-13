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Эстония разрешила въезд автобусам и мотоциклам с российскими номерами - РИА Новости, 13.09.2023
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13:30 13.09.2023 (обновлено: 13:39 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/estoniya-1896092616.html
Эстония разрешила въезд автобусам и мотоциклам с российскими номерами
Эстония разрешила въезд автобусам и мотоциклам с российскими номерами - РИА Новости, 13.09.2023
Эстония разрешила въезд автобусам и мотоциклам с российскими номерами
Вступивший в силу запрет на въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерами касается только легковых автомобилей вместимостью до девяти пассажиров, автобусы... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:30
2023-09-13T13:39
авто
россия
эстония
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 сен - РИА Новости. Вступивший в силу запрет на въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерами касается только легковых автомобилей вместимостью до девяти пассажиров, автобусы и мотоциклы с российскими номерами могут въезжать в страну, сообщил в среду представитель налогово-таможенного департамента Антс Кутти. Как сообщило ранее МВД, Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС. "Транспортные средства с десятью и более пассажирскими местами, автобусы, которые работают на линии, а также транспортные средства с дипломатическими номерами и мотоциклы могут пересекать границу", - сказал Кутти порталу государственного телерадиовещания ERR, добавив, что в единичных случаях границу может пересечь пожарная машина. В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него. В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. Санкции Евросоюза утверждаются единогласным решением Совета ЕС, в который входят представители всех 27 государств сообщества. Однако вопросы применения санкций и их интерпретации входят в ведение правительств отдельных государств союза. Еврокомиссия, в свою очередь, дает рекомендации по соблюдению ограничительных мер.
https://ria.ru/20230913/aktivy-1896031006.html
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авто, россия, эстония, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Авто, Россия, Эстония, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
Эстония разрешила въезд автобусам и мотоциклам с российскими номерами

Эстонская таможня разрешила въезд автобусам и мотоциклам с российскими номерами

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАвтомобили в пункте пропуска
Автомобили в пункте пропуска - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Автомобили в пункте пропуска. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 сен - РИА Новости. Вступивший в силу запрет на въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерами касается только легковых автомобилей вместимостью до девяти пассажиров, автобусы и мотоциклы с российскими номерами могут въезжать в страну, сообщил в среду представитель налогово-таможенного департамента Антс Кутти.
Как сообщило ранее МВД, Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС.
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"Транспортные средства с десятью и более пассажирскими местами, автобусы, которые работают на линии, а также транспортные средства с дипломатическими номерами и мотоциклы могут пересекать границу", - сказал Кутти порталу государственного телерадиовещания ERR, добавив, что в единичных случаях границу может пересечь пожарная машина.
В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.
В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
Санкции Евросоюза утверждаются единогласным решением Совета ЕС, в который входят представители всех 27 государств сообщества. Однако вопросы применения санкций и их интерпретации входят в ведение правительств отдельных государств союза. Еврокомиссия, в свою очередь, дает рекомендации по соблюдению ограничительных мер.
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