https://ria.ru/20230913/estoniya-1896092616.html

Эстония разрешила въезд автобусам и мотоциклам с российскими номерами

Эстония разрешила въезд автобусам и мотоциклам с российскими номерами - РИА Новости, 13.09.2023

Эстония разрешила въезд автобусам и мотоциклам с российскими номерами

Вступивший в силу запрет на въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерами касается только легковых автомобилей вместимостью до девяти пассажиров, автобусы... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:30

2023-09-13T13:30

2023-09-13T13:39

авто

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эстония

евросоюз

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 сен - РИА Новости. Вступивший в силу запрет на въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерами касается только легковых автомобилей вместимостью до девяти пассажиров, автобусы и мотоциклы с российскими номерами могут въезжать в страну, сообщил в среду представитель налогово-таможенного департамента Антс Кутти. Как сообщило ранее МВД, Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС. "Транспортные средства с десятью и более пассажирскими местами, автобусы, которые работают на линии, а также транспортные средства с дипломатическими номерами и мотоциклы могут пересекать границу", - сказал Кутти порталу государственного телерадиовещания ERR, добавив, что в единичных случаях границу может пересечь пожарная машина. В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него. В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. Санкции Евросоюза утверждаются единогласным решением Совета ЕС, в который входят представители всех 27 государств сообщества. Однако вопросы применения санкций и их интерпретации входят в ведение правительств отдельных государств союза. Еврокомиссия, в свою очередь, дает рекомендации по соблюдению ограничительных мер.

https://ria.ru/20230913/aktivy-1896031006.html

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авто, россия, эстония, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире