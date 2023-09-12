https://ria.ru/20230912/shveytsariya-1895946173.html

Швейцарская таможня заявила, что никогда не изымала вещи туристов из России

Швейцарская таможня заявила, что никогда не изымала вещи туристов из России - РИА Новости, 12.09.2023

Швейцарская таможня заявила, что никогда не изымала вещи туристов из России

Швейцарская таможня никогда не конфисковывала личные вещи российских путешественников и не запрещала въезд в Швейцарию транспортным средствам,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T18:58

2023-09-12T18:58

2023-09-12T19:03

россия

швейцария

берн (кантон)

евросоюз

санкции в отношении россии

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ЖЕНЕВА, 12 сен – РИА Новости. Швейцарская таможня никогда не конфисковывала личные вещи российских путешественников и не запрещала въезд в Швейцарию транспортным средствам, зарегистрированным в России, заявила РИА Новости пресс-секретарь Федерального управления таможни и пограничной безопасности (OFDF) страны Донателла Дель Веккьо. "Федеральное управление таможни и пограничной службы (OFDF) не конфисковывало личные вещи российских путешественников и не отказывало во въезде частным транспортным средствам, зарегистрированным в России", - сказала она. В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, "скорее всего" распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, а соответственно граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20230912/es-1895829631.html

россия

швейцария

берн (кантон)

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россия, швейцария, берн (кантон), евросоюз, санкции в отношении россии