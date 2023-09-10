https://ria.ru/20230910/evrosoyuz-1895285339.html

СМИ: ЕС запретил ввоз российских авто и туалетной бумаги

СМИ: ЕС запретил ввоз российских авто и туалетной бумаги - РИА Новости, 10.09.2023

СМИ: ЕС запретил ввоз российских авто и туалетной бумаги

Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые личные вещи, пишет РБК со... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T09:13

2023-09-10T09:13

2023-09-10T13:16

россия

германия

мария захарова

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые личные вещи, пишет РБК со ссылкой на ведомство.Отмечается, что они подпадают под категорию "запрещенный импорт"."Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России", — цитирует издание разъяснение ЕК.Не имеет значение и срок, на который ввозится автомобиль, подчеркивает Еврокомиссия.Кроме того, россиянам запретили ввозить в ЕС косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.В последнее время в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Их владельцев обвиняют в нарушении закона страны "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета, запрещающего провозить товары, которые могут принести "значительную выгоду России и повлиять на дестабилизацию Украины". Причем представитель немецкого Минфина не смог объяснить, как частное передвижение может подлежать этому регламенту, и порекомендовал в случае незаконного ареста машин добиваться справедливости судебным путем.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала изъятие частных автомобилей у россиян правовым произволом и заверила, что Москва не оставит действия Берлина без ответа.Жесткие ограничения в отношении россиян действуют и в Финляндии. Так, бизнесменам разрешается въезжать, но транзит в другие страны им запрещен. А владельцы недвижимости должны доказывать пограничнику, что их присутствие необходимо, например, для ремонта объекта. При этом финский полковник Янне Мякитало утверждал, что недвижимость россиян представляет угрозу для национальной безопасности, поскольку на ее территории могут быть созданы схроны с оружием, включая противотанковые и зенитные ракеты.Кроме того, финские власти уже конфисковали у россиян, находящихся под санкциями, имущество на сумму около 189 миллионов евро.

https://ria.ru/20230908/konfiskatsiya-1895046263.html

https://ria.ru/20230827/oleni-1892430172.html

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россия, германия, мария захарова, еврокомиссия, евросоюз