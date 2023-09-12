https://ria.ru/20230912/finlyandiya-1895828114.html

Финляндия не стала запрещать въезд на российских авто

Финляндия не стала запрещать въезд на российских авто - РИА Новости, 12.09.2023

Финляндия не стала запрещать въезд на российских авто

Финляндия не стала исполнять рекомендацию ЕС, которая запрещает въезжать на территорию европейских стран на зарегистрированных в России автомобилях, передает... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:36

2023-09-12T13:36

2023-09-12T15:40

финляндия

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еврокомиссия

санкции в отношении россии

новости - туризм

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 сен — РИА Новости. Финляндия не стала исполнять рекомендацию ЕС, которая запрещает въезжать на территорию европейских стран на зарегистрированных в России автомобилях, передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE."Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно", — заявила руководитель санкционного отдела финского МИД Пиа Сариваара.В конце прошлой недели Еврокомиссия опубликовала разъяснение, в котором подтвердила, что санкции, введенные в отношении России еще в 2022 году, распространяются и на личный автотранспорт с российскими регистрационными номерами. То есть россияне не могут въезжать на территорию Евросоюза на собственных машинах даже с туристическими целями и на короткий срок. Кроме того, СМИ писали, что под запрет попадают и личные вещи, от телефонов и ноутбуков до шампуней и туалетной бумаги.Позже в ЕК уточнили, что препятствовать ввозу обычных личных вещей россиян все же не следует, если это не предметы роскоши. При этом в комиссии подчеркнули, что следить за соблюдением запрета каждая европейская страна должна самостоятельно.

https://ria.ru/20230912/es-1895829631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

финляндия, россия, евросоюз, в мире, еврокомиссия, санкции в отношении россии, новости - туризм