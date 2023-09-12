https://ria.ru/20230912/granitsa-1895934822.html

Литва закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами

Литва закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами - РИА Новости, 12.09.2023

Литва закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами

Литва с 11 сентября не впускает автомобили с зарегистрированными в России номерами, за исключением следующих транзитом в Калининградскую область или из нее, но... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T18:18

2023-09-12T18:18

2023-09-12T18:33

авто

литва

калининград

в мире

россия

калининградская область

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797304884_0:0:3310:1861_1920x0_80_0_0_62ffba0eb3044d86ff21a5c997bdb48e.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Литва с 11 сентября не впускает автомобили с зарегистрированными в России номерами, за исключением следующих транзитом в Калининградскую область или из нее, но случаев конфискации пока не было, заявила старший специалист отдела коммуникаций литовской таможни Ирина Фролова-Милашене."Литовская таможня со вчерашнего дня, то есть с 11 сентября, не впускает через погранпункты на территорию Литвы автомобили с российскими регистрационными номерами, за исключением случаев транзита через Калининградскую область или из нее через Литву. Случаев конфискации или задержания легковых автомобилей с российскими номерами и других вещей пока нет", - приводит ее слова агентство Sputnik Литва.По ее словам, на погранпунктах хватает "сил и других ресурсов" для осуществления контроля автомобилей с российскими номерами, очередей не образуется.Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил во вторник журналистам, что Вильнюс консультируется по этому вопросу с Еврокомиссией, поскольку Литва находится в исключительной ситуации из-за осуществляющегося через нее Калининградского транзита, и напомнил, что по правилам транзитные автомобили должны покинуть территорию Литвы в течение 20 часов.Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила журналистам, что лично поддерживает рекомендации Еврокомиссии, однако этот вопрос находится в зоне ответственности литовской таможенной, а не пограничной службы, поэтому за осуществление отвечает Таможенный департамент.Пресс-конференции министров после заседания парламента транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).Ранее Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.

https://ria.ru/20221125/litva-1834250991.html

https://ria.ru/20230526/fury-1874419251.html

литва

калининград

россия

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, литва, калининград, в мире, россия, калининградская область, еврокомиссия