https://ria.ru/20230912/granitsa-1895934822.html
Литва закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами
Литва закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами - РИА Новости, 12.09.2023
Литва закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами
Литва с 11 сентября не впускает автомобили с зарегистрированными в России номерами, за исключением следующих транзитом в Калининградскую область или из нее, но... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T18:18
2023-09-12T18:18
2023-09-12T18:33
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Литва с 11 сентября не впускает автомобили с зарегистрированными в России номерами, за исключением следующих транзитом в Калининградскую область или из нее, но случаев конфискации пока не было, заявила старший специалист отдела коммуникаций литовской таможни Ирина Фролова-Милашене."Литовская таможня со вчерашнего дня, то есть с 11 сентября, не впускает через погранпункты на территорию Литвы автомобили с российскими регистрационными номерами, за исключением случаев транзита через Калининградскую область или из нее через Литву. Случаев конфискации или задержания легковых автомобилей с российскими номерами и других вещей пока нет", - приводит ее слова агентство Sputnik Литва.По ее словам, на погранпунктах хватает "сил и других ресурсов" для осуществления контроля автомобилей с российскими номерами, очередей не образуется.Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил во вторник журналистам, что Вильнюс консультируется по этому вопросу с Еврокомиссией, поскольку Литва находится в исключительной ситуации из-за осуществляющегося через нее Калининградского транзита, и напомнил, что по правилам транзитные автомобили должны покинуть территорию Литвы в течение 20 часов.Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила журналистам, что лично поддерживает рекомендации Еврокомиссии, однако этот вопрос находится в зоне ответственности литовской таможенной, а не пограничной службы, поэтому за осуществление отвечает Таможенный департамент.Пресс-конференции министров после заседания парламента транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).Ранее Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.
https://ria.ru/20221125/litva-1834250991.html
https://ria.ru/20230526/fury-1874419251.html
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авто, литва, калининград, в мире, россия, калининградская область, еврокомиссия
Авто, Литва, Калининград, В мире, Россия, Калининградская область, Еврокомиссия
Литва закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами
Литва закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами, кроме транзитных
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.
Литва с 11 сентября не впускает автомобили с зарегистрированными в России номерами, за исключением следующих транзитом в Калининградскую область или из нее, но случаев конфискации пока не было, заявила старший специалист отдела
коммуникаций литовской таможни Ирина Фролова-Милашене.
"Литовская таможня со вчерашнего дня, то есть с 11 сентября, не впускает через погранпункты на территорию Литвы автомобили с российскими регистрационными номерами, за исключением случаев транзита через Калининградскую область или из нее через Литву. Случаев конфискации или задержания легковых автомобилей с российскими номерами и других вещей пока нет", - приводит ее слова агентство Sputnik Литва.
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По ее словам, на погранпунктах хватает "сил и других ресурсов" для осуществления контроля автомобилей с российскими номерами, очередей не образуется.
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил во вторник журналистам, что Вильнюс
консультируется по этому вопросу с Еврокомиссией
, поскольку Литва находится в исключительной ситуации из-за осуществляющегося через нее Калининградского транзита, и напомнил, что по правилам транзитные автомобили должны покинуть территорию Литвы в течение 20 часов.
Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила журналистам, что лично поддерживает рекомендации Еврокомиссии, однако этот вопрос находится в зоне ответственности литовской таможенной, а не пограничной службы, поэтому за осуществление отвечает Таможенный департамент.
Пресс-конференции министров после заседания парламента транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Ранее Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.
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