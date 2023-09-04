https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html

Межгосударственные отношения России и Турции

Межгосударственные отношения России и Турции - РИА Новости, 04.09.2023

Межгосударственные отношения России и Турции

История межгосударственных российско-турецких отношений насчитывает свыше пяти веков (историки ведут отсчет от послания князя Ивана III по вопросам морской... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T03:37

2023-09-04T03:37

2023-09-04T03:37

справки

россия

турция

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История межгосударственных российско-турецких отношений насчитывает свыше пяти веков (историки ведут отсчет от послания князя Ивана III по вопросам морской торговли, направленного 30 августа 1492 года османскому султану Баязиду II). Посольство Российской империи в Стамбуле на постоянной основе открылось в 1701 году. Дипломатические отношения между РСФСР (СССР) и Турецкой Республикой установлены 3 июня 1920 года. Базовым документом современных российско-турецких отношений является Договор об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики 1992 года.В декабре 2004 года президент России Владимир Путин посетил Турцию с официальным визитом впервые за 30 лет. По его итогам лидерами двух стран была принята Совместная декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. В 2009 году была подписана Совместная декларация о продвижении к новому этапу отношений и дальнейшем углублении дружбы между странами. В настоящее время российско-турецкий политдиалог отличается динамичностью и высокой результативностью, определяемой, прежде всего, регулярным и доверительным общением президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2022 году лидеры России и Турции провели четыре очные встречи.19 июля 2022 года Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Тегеране "на полях" трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию (Россия, Турция, Иран). 5 августа лидеры России и Турции провели рабочую встречу в Сочи, 16 сентября Путин и Эрдоган встретились в Самарканде (Узбекистан) "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Очередная рабочая встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась 13 октября в Астане (Казахстан) "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). 27 апреля 2023 года президент России Владимир Путин и президент Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции приняли участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС "Аккую". Лидеры России и Турции активно общаются по телефону, в 2022 году состоялось 16 телефонных бесед. С начала 2023 года Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели десять телефонных переговоров, в последний раз – 2 августа. Активный диалог ведется по линии глав внешнеполитических ведомств двух стран.10 марта 2022 года Сергей Лавров посетил Анталью с рабочим визитом.16 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил с рабочим визитом Москву. 8 июня Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Анкару, где провел переговоры со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу. 7 июля очередная двусторонняя встреча Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу прошла "на полях" совещания глав внешнеполитических ведомств стран-членов "Группы двадцати" на острове Бали (Индонезия). 3 августа главы внешнеполитических ведомств России и Турции провели встречу "на полях" СМИД АСЕАН в Пномпене (Камбоджа).Очередная встреча глав МИД двух стран состоялась 21 сентября в рамках трехсторонней министерской встрече в Астанинском формате (Россия-Иран-Турция) "на полях" недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США).1 марта 2023 года Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели встречу "на полях" СМИД "Группы двадцати" в Нью-Дели. 6-7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров находился с рабочим визитом в Турции по приглашению своего коллеги Мевлюта Чавушоглу. В ходе пребывания в Анкаре главу российского МИД принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.10 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетил с рабочим визитом Москву, где принял участие в четырехсторонней встрече с участием министров иностранных дел России, Иран и Сирии, в ходе которой обсуждались вопросы восстановления сирийско-турецких межгосударственных отношений в различных аспектах.9 июня Сергей Лавров в телефонном разговоре поздравил Хакана Фидана с назначением на пост министра иностранных дел Турции. 31 августа – 1 сентября Хакан Фидан посетил Москву для участия в переговорах по широкому спектру тем двусторонней и международной повестки дня. Ведется диалог по линии парламентов России и Турции.12-13 декабря 2022 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посетил с официальным визитом Турцию. Состоялись встречи с председателем Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопоми президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.В ходе визита Вячеслав Володин почтил память первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и возложил цветы к его могиле в мемориальном комплексе Аныткабир. 4-5 мая 2023 года российские парламентарии приняли участие в работе Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре.3 июня председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин представлял Россию на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе встречи президента Турции с главами иностранных делегаций, прибывших для участия в инаугурации, состоялась краткая беседа Вячеслава Володина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Председатель Госдумы передал турецкому лидеру теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина и поздравление со вступлением в должность президента. Поддерживается диалог по линии министерства обороны.22 июля 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Стамбул, где провел встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. В Стамбуле Сергей Шойгу принял участие в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.Речь, в частности, шла о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники и запчастей, восстановлении работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса". Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает. Президент Владимир Путин назвал это соглашение игрой в одни ворота, поскольку для России ничего не было сделано. 18 июля 2023 года срок действия зерновой сделки истек. Однако, как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва готова сразу вернуться к реализации сделки, как только будет выполнена ее российская часть.Наряду с контактами на высшем и высоком уровнях осуществляется активное взаимодействие между ключевыми российскими и турецкими министерствами и ведомствами, руководители которых ежегодно проводят встречи в рамках действующих при Совете сотрудничества высшего уровня (ССВУ) механизмов – Смешанной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Российско-турецкого Форума общественности (РТФО).В ходе встреч на высшем и высоких уровнях центральное место занимает ситуация на Украине, в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе, а также сирийская проблематика. Эффективным международным механизмом содействия сирийскому урегулированию является "Астанинский формат" (Россия, Турция и Иран), запущенный в 2017 году.Россия и Турция вносят весомый вклад в поддержание перемирия между противоборствующими силами в Ливии.Турция входит в число основных внешнеэкономических партнеров России. По итогам 2022 года Турция заняла второе место после КНР в рейтинге ключевых экспортно-импортных направлений Москвы. В 2022 года двусторонний товарооборот достиг рекордных 62,4 миллиарда долларов, увеличившись почти на 86% в сравнении с предыдущим годом. В структуре российского экспорта традиционно преобладают минеральные продукты, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, в структуре импорта – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь.Турция занимает одно из лидирующих мест по объемам закупок российского природного газа. В настоящее время Россию и Турцию напрямую связывают газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток".Газопровод "Голубой поток" предназначен для прямых поставок российского природного газа в Турцию через акваторию Черного моря минуя третьи страны. 8 января 2020 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток", который состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В 2020 году с помощью "Турецкого потока" российский газ получали потребители Турции, Болгарии, Греции, Северной Македонии и Румынии.С 1 января 2021 года по "Турецкому потоку" и далее по территории Турции и по вновь созданным мощностям национальных газотранспортных систем Болгарии и Сербии начались поставки также в Сербию и Боснию и Герцеговину.4 июля 2021 года сербский участок продолжения трубопровода "Турецкий поток" состыковали с газотранспортной системой Венгрии.1 октября начались поставки российского природного через газопровод "Турецкий поток" в Хорватию.Россия и Турция планируют запустить так называемый "газовый хаб", чтобы компенсировать утраченный объем транзита сырья по взорванным "Северным потокам".В настоящее время параметры проекта "газового хаба" находятся в стадии обсуждения. По итогам 2022 года Турция импортировала 21,6 миллиарда кубометров российского газа – это на 18% меньше, чем годом ранее. За 2021 год "Газпром" поставил в Турцию 26,3 миллиарда кубометров газа. Развивается сотрудничество в сфере атомной энергетики в рамках реализации крупнейшего совместного проекта по сооружению российскими специалистами атомной электростанции (АЭС) "Аккую". Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate – "строй-владей-эксплуатируй". АЭС стоит порядка 20 миллиардов долларов. Работы над первой установкой начались в апреле 2018 года, над второй – в июне 2020 года, над третьей – в марте 2021 года, над четвертой – в июле 2022 года. Планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Ожидается, что станция будет ежегодно вырабатывать около 35 миллиардов кВт в час.27 апреля 2023 года Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС "Аккую". После этого АЭС "Аккую" стала ядерным объектом, а Турция присоединилась к клубу стран с атомной энергетикой.Одним из развивающихся направлений экономического взаимодействия двух стран является инвестиционное сотрудничество.По данным Центрального банка России, по состоянию на начало 2022 года объем накопленных прямых инвестиций из Турции в Россию составил два миллиарда долларов.При этом объем накопленных прямых инвестиций из России в Турцию составил 6,6 миллиарда долларов. Основной механизм координации торгово-экономического взаимодействия – Смешанная межправительственная Российско-Турецкая комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Очередное 17-е заседание состоялось 30 июля 2021 года в Москве. 15 марта 2023 года в удаленном режиме состоялась беседа сопредседателей межправкомиссии – заместителя председателя правительства РФ Александра Новака и министра торговли Турции Мехмета Муша. В апреле 2019 года Российский фонд прямых инвестиций и Турецкий суверенный фонд подписали соглашение по созданию инвестиционной платформы с капиталом в объеме одного миллиарда долларов для вложения средств в перспективные отрасли экономик обеих стран. 4 октября 2019 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение о расчетах и платежах в национальной валюте. Основной целью документа является постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между двумя странами. Соглашением также предусмотрено дальнейшее расширение инфраструктуры приема российских карт "МИР" на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT – системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).Военно-техническое сотрудничество осуществляется с 1992 года. Турция стала первой страной-членом НАТО, с которой Россия установила связи в этой области. Основу для двустороннего военно-технического сотрудничества заложили встречи президента России Бориса Ельцина с главой турецкого правительства Сулейманом Демирелем в Москве (май 1992 года) и Стамбуле (июнь 1992 года). В апреле 1994 года было подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве по военно-техническим вопросам и в области оборонной промышленности. В мае 2001 года была создана Смешанная российско-турецкая комиссия по военно-техническому сотрудничеству.Рособоронэкспорт регулярно принимает участие в Международной выставке вооружений и военной техники IDEF, которая проводится в Стамбуле один раз в два года (с 1993 года). Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.В конце августа 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400. Турция является самым популярным зарубежным направлением отдыха российских туристов.До пандемии, в 2019 году Турцию посетили 7,018 миллиона российских туристов, что является абсолютным рекордом. В 2020 году, по данным министерства культуры и туризма Турции, страну посетили около 2,13 миллиона российских туристов, они стали лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране. По итогам 2021 года Турцию посетили 4,7 миллиона туристов из России. В 2022 году Турцию посетили 5,2 миллиона российских туристов. По данным министерства культуры и туризма Турции, за январь-июль 2023 года страну посетили 3,5 миллионов туристов из России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, турция