https://ria.ru/20230718/sdelka-1884761974.html

Истек срок действия зерновой сделки

Истек срок действия зерновой сделки - РИА Новости, 18.07.2023

Истек срок действия зерновой сделки

Черноморская инициатива, прекратила свое функционирование 18 июля. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T00:21

2023-07-18T00:21

2023-07-18T07:46

россия

оон

турция

антониу гутерреш

владимир зеленский

зерновая сделка

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Черноморская инициатива, прекратила свое функционирование 18 июля.Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.Речь, в частности, шла о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники и запчастей, восстановлении работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса". Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает.Президент Владимир Путин назвал это соглашение игрой в одни ворота, поскольку для России ничего не было сделано. Однако, как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва готова сразу вернуться к реализации сделки, как только будет выполнена ее российская часть.ПоследствияВместе с прекращением функционирования черноморской зерновой инициативы Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, свернула морской гуманитарный коридор, а также восстановила режим "временно опасного района" в северо-западной акватории Черного моря.Кроме того, Россия приняла решение о расформировании Совместного координационного центра в Стамбуле, в который входили представители сторон. Эта структура занималась инспекцией судов, шедших из черноморских портов Украины.Для восстановления сделки, согласно заявлению МИД, нужно достичь конкретных результатов по российским требованиям, а не обещаний и заверений.Кроме того внешнеполитическое ведомство предложило западным странам "проявить солидарность" с Киевом и вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры.Реакция Турции, Украины и ООНПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах обсудить с Путиным продолжение сделки.По его словам, она вошла в историю как дипломатическая победа, а в ее рамках удалось поставить более 33 миллионов тонн продукции, благодаря которой во многих беднейших странах не произошел продовольственный кризис.Эрдоган также анонсировал переговоры глав МИД Турции и России Хакана Фидана и Сергея Лаврова.Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России и ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции.Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выразил сожаление в связи с возникшей ситуацией, предположив, что российское решение "нанесет удар по нуждающимся повсюду".ООН продолжит добиваться обеспечения доступа на мировые рынки для российского и украинского продовольствия и удобрений, добавил Гутерреш.В Москве указали на саботированиеПесков также отверг взаимосвязь решения по зерновой сделке с терактом на Крымском мосту, который произошел в день объявления Москвой своих шагов по черноморской инициативе.МИД указал, что помимо полностью невыполненной российской части сделки, произошла "коммерциализация изначально гуманитарной инициативы". Кроме того, добавили в министерстве, продукция в рамках черноморской инициативы была отправлены в Европу, а не в государства Африки.Незадолго до истечения срока действия черноморской инициативы Координационный центр ООН заявил, что беднейшие страны и страны с доходом ниже среднего получили лишь 10 процентов кукурузы и 40 процентов пшеницы, отправленных в рамках зерновой сделки.Центр признал, что в 90 процентов кукурузы и 60 процентов пшеницы попали в государства с доходом выше среднего или вовсе богатые.По данным Организации Объединенных Наций, за год страны с низким доходом — Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен — получили 2,5 процента продовольствия, перевезенного в рамках сделки — чуть более 822 тысяч тонн из 33 миллионов с лишним.

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884710956.html

https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884756993.html

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