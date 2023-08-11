https://ria.ru/20230811/khab-1889418974.html

Параметры проекта газового хаба в Турции еще обсуждаются, заявили в МИД

Параметры проекта газового хаба в Турции еще обсуждаются, заявили в МИД - РИА Новости, 11.08.2023

Параметры проекта газового хаба в Турции еще обсуждаются, заявили в МИД

Параметры проекта "газового хаба" в Турции еще обсуждаются, в том числе на самом высоком уровне, заявил РИА Новости директор департамента экономического... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T08:25

2023-08-11T08:25

2023-08-11T08:25

турция

анкара (провинция)

экономика

дмитрий биричевский

владимир путин

газпром

северный поток

турецкий поток

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Параметры проекта "газового хаба" в Турции еще обсуждаются, в том числе на самом высоком уровне, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. "Что касается непосредственно реализации данной инициативы, то ее параметры до сих пор обсуждаются, в том числе на самом высоком уровне", - сказал он в интервью агентству. Выбор Турции для организации газораспределительного центра не случаен, отметил Биричевский. "Ее роль в качестве транзитной страны для Европы в последнее время, с введением в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", существенно выросла. Одновременно сотрудничество Москвы и Анкары в газовой сфере носит стратегический характер и не подвержено политической конъюнктуре", - подчеркнул Биричевский. Как сообщал ранее телеканал CNN Türk со ссылкой на источники, энергетические проекты между Турцией и Россией, в частности, проект "газового хаба", могут обсудить в ходе планируемого в августе визита президента РФ Владимира Путина. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после разрушений на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз – до исторических рекордов. Турция положительно отреагировала на предложение о газовом хабе, и лидеры двух стран поручили профильным ведомствам начать соответствующую работу. Однако Европа встретила предложение без энтузиазма. Западные СМИ сообщали, что создание инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, "не имеет никакого смысла", а Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России. Активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции. В начале июня источник РИА Новости, знакомый с переговорами, говорил, что турецкая сторона ознакомлена с концепцией проекта газового хаба, представленной "Газпромом", ведется активный диалог, проект носит приоритетный характер для Анкары.

https://ria.ru/20230810/garantii-1889208704.html

https://ria.ru/20230730/gaz-1887130811.html

турция

анкара (провинция)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

турция, анкара (провинция), экономика, дмитрий биричевский, владимир путин, газпром, северный поток, турецкий поток