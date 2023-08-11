Параметры проекта газового хаба в Турции еще обсуждаются, заявили в МИД
Глава департамента МИД: параметры проекта газового хаба в Турции еще обсуждают
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Параметры проекта "газового хаба" в Турции еще обсуждаются, в том числе на самом высоком уровне, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Что касается непосредственно реализации данной инициативы, то ее параметры до сих пор обсуждаются, в том числе на самом высоком уровне", - сказал он в интервью агентству.
Выбор Турции для организации газораспределительного центра не случаен, отметил Биричевский.
"Ее роль в качестве транзитной страны для Европы в последнее время, с введением в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", существенно выросла. Одновременно сотрудничество Москвы и Анкары в газовой сфере носит стратегический характер и не подвержено политической конъюнктуре", - подчеркнул Биричевский.
Как сообщал ранее телеканал CNN Türk со ссылкой на источники, энергетические проекты между Турцией и Россией, в частности, проект "газового хаба", могут обсудить в ходе планируемого в августе визита президента РФ Владимира Путина.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после разрушений на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз – до исторических рекордов.
Турция положительно отреагировала на предложение о газовом хабе, и лидеры двух стран поручили профильным ведомствам начать соответствующую работу. Однако Европа встретила предложение без энтузиазма. Западные СМИ сообщали, что создание инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, "не имеет никакого смысла", а Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России. Активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции.