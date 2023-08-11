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Дмитрий Биричевский: иностранным компаниям в России ничто не угрожает

Дмитрий Биричевский: иностранным компаниям в России ничто не угрожает - РИА Новости, 11.08.2023

Дмитрий Биричевский: иностранным компаниям в России ничто не угрожает

Москва не исключает возможности расширения "газового союза" России, Узбекистана и Казахстана за счет других стран, заявил директор департамента экономического... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T09:00

2023-08-11T09:00

2023-08-11T09:40

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Москва не исключает возможности расширения "газового союза" России, Узбекистана и Казахстана за счет других стран, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. В эксклюзивном интервью корреспонденту РИА Новости Александре Дибижевой он также рассказал о том, как Россия оценивает усиление давления со стороны западных стран на государства Центральной Азии, когда в ЕАЭС появится собственная валюта, и на что стоит рассчитывать зарубежным компаниям, которые хотят продолжать работать в России.– Ряд аналитиков считают, что европейские компании, в том числе "Райффайзен банк", которые не ушли с российского рынка, теперь фактически оказались в ловушке, как вы полагаете, насколько справедливо это по отношению к тем западным компаниям, которые все еще продолжают работать в России, в том числе австрийским и немецким?– Увы, западные страны различными манипуляциями вынуждают собственных деловиков покидать российский рынок. Усиливаются спекуляции вокруг якобы неминуемой национализации их активов, а сохраняющие свое присутствие в России компании по политическим мотивам подвергаются в этих странах давлению и жесткой критике. Это – часть западного санкционного и экономического давления на нашу страну.Хотел бы подчеркнуть, что компаниям, которые по-прежнему заинтересованы добросовестно продолжать свою работу в нашей стране и соблюдают российское законодательство, ничего не угрожает. Более того, они могут рассчитывать на поддержку российских властей и создание комфортных условий для развития бизнеса на нашем рынке. Об этом неоднократно заявляло российское руководство. Россия сохраняет привлекательность для зарубежных компаний по вполне прагматичным причинам. Согласно данным Bloomberg, по итогам 2022 года оставшиеся на российском рынке компании из "недружественных" стран смогли значительно улучшить свои финансовые показатели, а некоторые вышли на рекордный рост объемов выручки. И дело здесь не только в снижении уровня конкуренции из-за ушедших компаний. Это также еще одно подтверждение сохраняющейся свободы предпринимательской деятельности в нашей стране для компаний любого происхождения.Выполнив определенные формальности, иностранные инвесторы имеют возможность распоряжаться полученными в России доходами. Российская сторона проявляет гибкий подход к согласованию соответствующих операций. Что же касается норм, регламентирующих продажу активов и вывод прибыли зарубежных компаний, – это вынужденные меры, направленные, прежде всего, на стабилизацию макроэкономической ситуации в стране, недопущение нарушения экономических процессов и защиту прав российских граждан, работающих на таких предприятиях.– Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз хочет вести диалог с государствами Центральной Азии по вопросу соблюдения антироссийских санкций и убеждает их не помогать России обходить санкции. Опасается ли Москва влияния Брюсселя на своих союзников в регионе? Поднимается ли этот вопрос на встречах с ними?– Действительно в последнее время США и ЕС стремительно усиливают прессинг на независимые дружественные нам страны в регионе Центральной Азии, принуждая их присоединиться к антироссийским санкциям и свернуть торгово-экономическое сотрудничество с нашей страной. Вашингтон и Брюссель позиционируют эти задачи в качестве приоритетных на текущем этапе "марафона рестрикций" против России. Подобные действия США и их сателлитов являются грубым вмешательством в двусторонние отношения наших государств, фактически нарушают свободное право выстраивать независимую внешнеполитическую и внешнеэкономическую линию, ставят под угрозу реализацию в регионе Центральной Азии взаимовыгодных проектов. Речь идет о вмешательстве во внутренние дела суверенных государств, неоколониальной, по сути, практике принуждения к соблюдению чужих незаконных санкционных ограничений под прямым давлением на общественно-политические круги фокусных стран. Отчетливо видим применение Западом в собственных целях излюбленных инструментов, включая манипулирование общественным мнением, разжигание межнациональной розни, поддержку соответствующих политических сил, а также неприкрытый политический шантаж.Коллективный Запад тиражирует нелегитимные санкции в качестве инструмента давления на суверенные государства. В широком плане именно таким образом западники стремятся подчинить другие страны своему "миропорядку" – непререкаемому, безальтернативному, основанному на неких "правилах", а не признанных нормах международного права, и подчиненному стандартам США и их союзников. В ткань межгосударственных отношений вплетается нелегитимный и опасный принцип ответственности "третьих" стран, их властей, граждан и бизнеса за развитие взаимовыгодных торгово-экономических связей с теми, против кого применены рестриктивные действия.Задачей-максимум для Запада является дестабилизация всего евразийского пространства. При этом даже не скрывается заинтересованность в подчинении сырьевых и производственных ресурсов центральноазиатского региона исключительно собственным внешнеэкономическим интересам. В подобных условиях нацелены на продолжение тесной совместной работы с партнерами по повышению устойчивости национальных экономик посредством комплексного взаимодействия, координации усилий, прежде всего, в области импортозамещения и укрепления технологического суверенитета.– Прорабатывает ли Москва варианты возможных действий в случае остановки прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, учитывая, что в прошлом году по инициативе Киева уже происходила остановка нефтепровода?– Россия традиционно является надежным поставщиком углеводородов в страны, испытывающие потребность в этом сырье. Мы всегда выступали за взаимовыгодное прагматичное сотрудничество в области энергетики. Деструктивные действия отдельных стран в этой сфере лишены экономической логики и обусловлены сомнительными, сугубо политическими мотивами. Хотел бы подчеркнуть, что взятый некоторыми странами курс на отказ от российских энергоносителей – это их собственный (или, не исключаем, навязанный извне) выбор. В любом случае, как у нас говорят, насильно мил не будешь. Пусть ищут энергоресурсы, где им больше нравится.Что касается практических аспектов функционирования нефтепровода "Дружба", советовал бы адресовать этот вопрос хозяйствующим субъектам, осуществляющим эксплуатацию данного нефтепровода.– За последний год страны ЕАЭС фактически перешли на расчеты в национальных валютах. Прорабатывается ли возможность создания единой валюты блока? Сообщалось, что ЕАЭС предлагает партнерам из ШОС и БРИКС создать общую платежную карточку. Как она будет работать? Поступила ли реакция на это предложение от БРИКС и ШОС?– Действительно, в последние полтора года осуществляется ускоренный переход международных расчетов в национальные валюты. Страны мирового большинства постепенно отказываются от использования "токсичных" валют – прежде всего, доллара США и евро – стремясь обеспечить стабильность своих торгово-экономических и инвестиционных связей. Причины этого явления очевидны – санкционный "волюнтаризм" и безответственная макроэкономическая политика многих стран Запада, подорвавшие доверие к американоцентричной финансовой системе. Мы эти процессы только приветствуем. Полагаем, что обеспечить устойчивое развитие мировой экономики и финансов возможно лишь в условиях мультивалютного и подлинно многополярного мира, в котором нет места диктату и различным проявлениям неоколониализма со стороны ряда стран, претендующих на свою исключительность.ЕАЭС – в числе лидеров по темпам перевода взаимных расчетов в нацвалюты. По некоторым оценкам, их доля уже составляет порядка 90%. С Белоруссией, например, почти все расчеты переведены в национальные валюты, преимущественно, в российский рубль. Здесь, конечно, сказываются беспрецедентные меры давления на наши страны со стороны недружественных государств Запада, способствующие уходу доллара и евро из нашего внешнеторгового и финансового оборота. В то же время речь пока не идет о создании в союзе единой валюты. Основная работа на данном этапе связана с формированием общего финансового рынка ЕАЭС, отладкой действующих платежно-расчетных механизмов, организацией биржевой торговли. На повестке стоит широкий спектр задач по гармонизации и сближению нормативной базы национальных финансовых систем.Одновременно развиваем сотрудничество с дружественными странами в сфере платежных систем. Подчеркну, что на данном этапе взаимодействуем с партнерами по линии национальных финансовых регуляторов. Считаем безальтернативным создание независимой от Запада финархитектуры, частью которой будут и новые платежные карточные системы. Только таким образом сможем обеспечить бесперебойность глобальных экономических связей и дополнительные возможности для расчетов физлиц. Эта работа ведется планомерно, многие технические вопросы требуют решения. Кроме того, работаем над установлением прямых корреспондентских отношений между российскими и зарубежными кредитными учреждениями, а также формированием необходимого объема денежной ликвидности в соответствующих валютных парах. С прошлого года на Московской бирже осуществляются торги национальными валютами всех государств-членов ЕАЭС, причем объемы их купли-продажи планомерно растут.– Какие еще страны, помимо уже известных, выразили свой интерес к созданию зоны свободной торговли с ЕАЭС, возможно, государства Латинской Америки или Ближнего Востока?– Заинтересованность в установлении преференциального режима торговли с ЕАЭС действительно выражают многие конструктивно настроенные государства, а также объединения из Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии. Государства-члены ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией изучают такие заявки с точки зрения экономической целесообразности. Проработка соответствующих инициатив еще не завершена. В настоящее время официальные переговоры по либерализации торговли ведутся с Египтом, ОАЭ и Индонезией.– Действительно ли проект создания газового хаба в Турции, с идеей которого ранее выступила Россия, более не предполагает строительства там новой газовой инфраструктуры, а только создание электронной площадки для торгов? Работу подобного хаба планировалось начать в течение этого года, насколько проект готов к запуску? Или сроки начала работы будут скорректированы?– Хотел бы напомнить, что инициатива России о газораспределительном центре в Турции была продиктована необходимостью создать принципиально новый, независимый от стран-импортеров механизм торговли газом. В последние годы на европейском газовом рынке произошли кардинальные изменения. Страны-потребители снижали долю долгосрочных контрактов в структуре импорта, требуя при этом от поставщиков увеличить спотовую составляющую в формуле ценообразования, проводили политику диверсификации поставок, в том числе за счет переориентации на СПГ. Результатом таких новаций стал резкий рост в Европе волатильности газовых котировок, к которым производителям газа приходилось подстраиваться.Выбор же Турции для организации газораспределительного центра не случаен. Ее роль в качестве транзитной страны для Европы в последнее время, с введением в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", существенно выросла. Одновременно сотрудничество Москвы и Анкары в газовой сфере носит стратегический характер и не подвержено политической конъюнктуре. Что касается непосредственно реализации данной инициативы, то ее параметры до сих пор обсуждаются, в том числе на самом высоком уровне.– Возможно ли расширить идею "газового союза" России, Узбекистана и Казахстана на другие страны? Появились ли уже конкретные параметры этого проекта? Можно ли его интегрировать в систему ЕАЭС?– Не исключаем возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере. Знаем, что интерес к нему проявляют и другие государства. Мы открыты к подобному сотрудничеству при том понимании, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников.Реализация конкретных параметров проекта осуществляется по линии компании "Газпром". В частности, в январе этого года были подписаны двусторонние дорожные карты по сотрудничеству в газовой отрасли с правительством Казахстана и министерством энергетики Узбекистана. Россия выступает за стабильные и долговременные поставки "голубого топлива" для обеспечения энергобезопасности и устойчивого развития всего региона Центральной Азии.

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https://ria.ru/20230803/severilov-1887797944.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, дмитрий биричевский, шос, евразийский экономический союз