https://ria.ru/20221025/khab-1826483659.html

Турция начала свою часть работы по договоренности с Россией о газовом хабе

Турция начала свою часть работы по договоренности с Россией о газовом хабе - РИА Новости, 25.10.2022

Турция начала свою часть работы по договоренности с Россией о газовом хабе

Россия и Турция достигли принципиального соглашения о создании газового хаба, Анкара начала выполнять свою часть работы, сообщил министр энергетики и природных... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:01

2022-10-25T12:01

2022-10-25T12:36

россия

турция

в мире

природный газ

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АНКАРА, 25 окт — РИА Новости. Россия и Турция достигли принципиального соглашения о создании газового хаба, Анкара начала выполнять свою часть работы, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез.В октябре Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб. По его словам, так можно заместить утраченный объем прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул глава государства, такое решение экономически целесообразно, при этом уровень безопасности значительно выше.На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин отметил, что создание хаба позволит спокойно регулировать цену "на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски".Как позднее сообщил турецкий лидер, они с российским коллегой достигли договоренности по вопросу создания хаба, а Европа сможет получать российский газ через Турцию.

https://ria.ru/20221022/khab-1825869225.html

россия

турция

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, турция, в мире, природный газ