12:01 25.10.2022 (обновлено: 12:36 25.10.2022)
Турция начала свою часть работы по договоренности с Россией о газовом хабе
Минэнерго Турции отчиталось за часть работы по договоренности с Россией о газовом хабе
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
АНКАРА, 25 окт — РИА Новости. Россия и Турция достигли принципиального соглашения о создании газового хаба, Анкара начала выполнять свою часть работы, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез.
"Сначала мы рассмотрим нашу часть работы. Мы начали это. Друзья работают в Botaş, Epiaş (турецкие энергетические компании. — Прим. ред.). У нас всегда была цель стать газовым центром и центром торговли. В принципе, достигнуто соглашение относительно переговоров. Сначала нам нужно закончить работы на нашей стороне", — пояснил чиновник.
В октябре Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб. По его словам, так можно заместить утраченный объем прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул глава государства, такое решение экономически целесообразно, при этом уровень безопасности значительно выше.
На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин отметил, что создание хаба позволит спокойно регулировать цену "на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски".
Как позднее сообщил турецкий лидер, они с российским коллегой достигли договоренности по вопросу создания хаба, а Европа сможет получать российский газ через Турцию.
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