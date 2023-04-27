https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868211636.html

Россия и Турция оформили доставку ядерного топлива на АЭС "Аккую"

Россия и Турция оформили доставку ядерного топлива на АЭС "Аккую" - РИА Новости, 27.04.2023

Россия и Турция оформили доставку ядерного топлива на АЭС "Аккую"

Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС "Аккую", "Росатом" передал Минэнерго Турции сертификат на него, разрешение на РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:06

2023-04-27T17:06

2023-04-27T20:02

турция

россия

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ядерные технологии

владимир путин

алексей лихачев

в мире

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АЭС "АККУЮ" (Турция), 27 апр — РИА Новости. Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС "Аккую", "Росатом" передал Минэнерго Турции сертификат на него, разрешение на это дал президент Владимир Путин.Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев с площадки АЭС по видеосвязи обратился к российскому лидеру с просьбой разрешить передать сертификат министру энергетики Турции Фатиху Донмезу. ""В добрый час. Пожалуйста, разрешаю", - сказал Путин. После этого Лихачев передал документ Донмезу.После этого АЭС "Аккую" становится ядерным объектом, а Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой.Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020, третьего - в марте 2021, четвертого - в июле 2022 года.

https://ria.ru/20230427/aes-1867551775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

турция, россия, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, алексей лихачев, в мире