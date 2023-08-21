https://ria.ru/20230821/valuev-1890775973.html

Биография Николая Валуева

Биография Николая Валуева - РИА Новости, 21.08.2023

Биография Николая Валуева

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, боксер-супертяжеловес Николай Сергеевич Валуев родился 21 августа 1973 года в Ленинграде (сейчас... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T03:00

2023-08-21T03:00

2023-08-21T03:00

справки

ленинград

николай валуев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840478764_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_bc866d2ba8d18ad73bb6593898b83499.jpg

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, боксер-супертяжеловес Николай Сергеевич Валуев родился 21 августа 1973 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). В школьные годы занимался баскетболом у известного ленинградского тренера Анатолия Штейнбока, получил титул чемпиона страны среди юношей младшего возраста, также выполнил норматив мастера спорта в метании диска. В 2009 году окончил Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге, в 2012 году – экономический факультет Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского.Первая тренировка по боксу Николая Валуева прошла весной 1993 года, а его дебютный бой, который стал началом профессиональной карьеры, состоялся 15 октября 1993 года (поединок с американцем Джоном Мортоном). Валуев продолжал боксировать на любительском уровне и участвовал в чемпионате России по боксу в 1994 году, а также на III Играх доброй воли (Санкт-Петербург), на которых был дисквалифицирован, поскольку бой с Мортоном в 1993 году был признан профессиональным. По этой причине Валуев не смог принять участие в XXVI Олимпийских играх в Атланте (США). Проведя на любительском ринге лишь немногим более десятка боев, Николай Валуев перешел в профессионалы.22 января 1999 года в бою против Алексея Осокина он завоевал титул чемпиона России среди профессионалов. Этот титул Валуев 15 декабря того же года защитил в бою против Алексея Варакина.6 июня 2000 года в бою против украинца Юрия Елистратова Валуев завоевал чемпионский титул Паназиатской боксерской ассоциации (PABA) в тяжелом весе. Впоследствии Николай Валуев пять раз защищал титул чемпиона PABA.24 июля 2004 года состоялся поединок против нигерийца Ричарда Банго, в котором победой техническим нокаутом в шестом раунде Николай Валуев завоевал титул Межконтинентального чемпиона среди профессионалов по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Впоследствии этот титул Николай защищал четыре раза.17 декабря 2005 года Валуев одержал победу над американцем Джоном Руисом, став первым российским чемпионом мира в истории профессионального бокса в самой престижной категории – супертяжелом весе по версии WBA.3 июня 2006 года Николай Валуев отстоял принадлежащий ему титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по WBA, победив ямайского боксера Оуэна Бека.7 октября 2006 года Валуев отстоял титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA, победив американца Монте Барретта.20 января 2007 года российский боксер проводил третью добровольную защиту титула чемпиона мира WBA против американца Джамиля Макклайна. Бой закончился победой техническим нокаутом в третьем раунде. Макклайн отказался продолжить бой, сославшись на травму левого колена, вследствие чего победу присудили Валуеву.14 апреля 2007 года в чемпионском поединке Валуев потерпел первое поражение в карьере, уступив узбекскому боксеру Руслану Чагаеву. Титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе перешел к Чагаеву.30 августа 2008 года Николай Валуев провел второй бой в карьере против американца Джона Руиса. На кону стоял вакантный титул WBA в супертяжелом весе. Победа была присуждена Валуеву единогласным решением в 12-раундовом бою.20 декабря 2008 года Валуев встретился на ринге с Эвандером Холифилдом, защищая титул чемпиона мира WBA в супертяжелом весе. Результат – победа Валуева решением большинства в 12-раундовом бою.7 ноября 2009 года российский боксер не смог защитить титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA, уступив в 12-раундовом бою британцу Дэвиду Хэю. Валуев провел на профессиональном ринге 52 поединка, в которых одержал 50 побед (34 нокаутом). В 2010 году он объявил о завершении карьеры.В декабре 2011 года Николай Валуев был избран депутатом Государственной Думы VI созыва по списку партии "Единая Россия". Вошел в Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи. В сентябре 2016 года был избран депутатом Государственной Думы VII созыва. Занимал должность первого заместителя председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды. В сентябре 2021 года был избран депутатом Государственной Думы VIII созыва и назначен первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Является президентом Федерации футгольфа России, членом Исполнительного комитета Федерации хоккея с мячом России, президентом Федерации бокса Брянской области. Учредитель Благотворительного фонда развития детско-юношеского спорта. Основным проектом фонда, направленным на популяризацию регулярных занятий спортом среди молодежи и обеспечение возможности этих занятий для детей из разных социальных слоев, стало открытие сети школ бокса Николая Валуева. Кроме того, фонд поддерживает турнир по боксу среди юношей на призы Николая Валуева. Николай Валуев снимался в кино. Вначале это были эпизодические роли в лентах "Игра без правил" (2004), "7 гномов: И целого леса мало" (2006). В 2008 году снялся в главной роли в фильме "Каменная башка" (фильм получил Главный приз XVI кинофестиваля "Окно в Европу" в Выборге в 2008 году), в 2009 году – в телевизионном боевике "Схватка без правил" и др.Николай Валуев неоднократно был гостем многочисленных телепрограмм. О нем сняты документальные фильмы "Николай Валуев. Русский богатырь" (2008), "Николай Валуев. Красавец и чудовище" (2009), "Моя родословная. Николай Валуев" (2010), "Николай Валуев. Самый крупный политик в мире" (2013) и др.Был ведущим в телевизионных проектах "Мужская работа" (2011), "Неизведанный Кузбасс" (2012), "Форт Боярд" (2013), "Большой папа" (2014), "Спокойной ночи, малыши!" "Большое хобби" (2020) и др.Участвовал в качестве ведущего и соавтора в документальной ленте "Прорвать блокаду" (2013), посвященной 70-летию прорыва блокады Ленинграда. Был ведущим радиопередач "Люди спорта" на "Радио Спорт", "Большой Спорт" на радио "Комсомольская правда". Является ведущим программы "Разбор полетов. Программа Николая Валуева" на "Радио Sputnik". Соавтор книг "Мои 12 раундов" (2007, с Константином Осиповым) и "Сила духа. Истории-мотиваторы о великих российских спортсменах" (2016, с Рушелем Блаво). Николай Валуев – заслуженный мастер спорта России по боксу (2020). Награжден орденом За заслуги перед Отечеством II степени (2018). Имеет благодарность правительства Российской Федерации (2019), ряд ведомственных и общественных наград.Валуев женат. В браке трое детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ленинград, николай валуев