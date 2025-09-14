Рейтинг@Mail.ru
СБУ объявила в розыск Николая Валуева - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/sbu-2041806881.html
СБУ объявила в розыск Николая Валуева
СБУ объявила в розыск Николая Валуева - РИА Новости, 14.09.2025
СБУ объявила в розыск Николая Валуева
Управление службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области объявила в розыск депутата Госдумы РФ и экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева, следует... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T11:22:00+03:00
2025-09-14T11:22:00+03:00
россия
хмельницкая область
николай валуев
служба безопасности украины
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028752076_0:0:3158:1777_1920x0_80_0_0_303f3c8066111515cf634564376e0c13.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Управление службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области объявила в розыск депутата Госдумы РФ и экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева, следует из базы данных украинского МВД. В базе данных Валуев указан как "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования", а в качестве его "даты исчезновения" приводится 23 апреля 2022 года. Как утверждается, обвинение Валуеву выдвинуто по статье о якобы "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, ни к каким практическим последствиям это не приводило.
https://ria.ru/20250914/mirotvorets-2041772417.html
россия
хмельницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028752076_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_c380d7451ab2f226b699f94cc16207b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, хмельницкая область, николай валуев, служба безопасности украины, госдума рф, в мире
Россия, Хмельницкая область, Николай Валуев, Служба безопасности Украины, Госдума РФ, В мире
СБУ объявила в розыск Николая Валуева

СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Николая Валуева

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНиколай Валуев
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Николай Валуев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Управление службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области объявила в розыск депутата Госдумы РФ и экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева, следует из базы данных украинского МВД.
В базе данных Валуев указан как "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования", а в качестве его "даты исчезновения" приводится 23 апреля 2022 года.
Как утверждается, обвинение Валуеву выдвинуто по статье о якобы "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, ни к каким практическим последствиям это не приводило.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В базу "Миротворца" внесли шестилетнюю девочку
Вчера, 06:28
 
РоссияХмельницкая областьНиколай ВалуевСлужба безопасности УкраиныГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала