СБУ объявила в розыск Николая Валуева
СБУ объявила в розыск Николая Валуева - РИА Новости, 14.09.2025
СБУ объявила в розыск Николая Валуева
Управление службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области объявила в розыск депутата Госдумы РФ и экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева, следует... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Управление службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области объявила в розыск депутата Госдумы РФ и экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева, следует из базы данных украинского МВД. В базе данных Валуев указан как "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования", а в качестве его "даты исчезновения" приводится 23 апреля 2022 года. Как утверждается, обвинение Валуеву выдвинуто по статье о якобы "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, ни к каким практическим последствиям это не приводило.
