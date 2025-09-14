https://ria.ru/20250914/sbu-2041806881.html

СБУ объявила в розыск Николая Валуева

СБУ объявила в розыск Николая Валуева - РИА Новости, 14.09.2025

СБУ объявила в розыск Николая Валуева

14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Управление службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области объявила в розыск депутата Госдумы РФ и экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева, следует из базы данных украинского МВД. В базе данных Валуев указан как "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования", а в качестве его "даты исчезновения" приводится 23 апреля 2022 года. Как утверждается, обвинение Валуеву выдвинуто по статье о якобы "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, ни к каким практическим последствиям это не приводило.

2025

