"Превращение недостраны в рейх": Валуев о словах главы НОК Украины

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с РИА Новости назвал проявлением нацизма высказывания главы Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадима Гутцайта.
Ранее Гутцайт в свете снятия Международным олимпийским комитетом (МОК) ограничений с российских юниоров напомнил о действующих в отношении украинских спортсменов правилах взаимодействия с россиянами, в числе которых запрет на рукопожатия и совместные фото. Глава НОК Украины также отметил, что "мир меняется и МОК видит, какие изменения происходят".
Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном. Рекомендации могут вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре.