"Превращение недостраны в рейх": Валуев о словах главы НОК Украины
11:55 17.12.2025 (обновлено: 12:09 17.12.2025)
"Превращение недостраны в рейх": Валуев о словах главы НОК Украины
"Превращение недостраны в рейх": Валуев о словах главы НОК Украины - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
"Превращение недостраны в рейх": Валуев о словах главы НОК Украины
Экс-чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с РИА Новости назвал проявлением нацизма высказывания главы Национального олимпийского... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025
"Превращение недостраны в рейх": Валуев о словах главы НОК Украины

Валуев назвал слова главы НОК Украины Гутцайта проявлением нацизма

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Николай Валуев
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Николай Валуев. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с РИА Новости назвал проявлением нацизма высказывания главы Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадима Гутцайта.
Ранее Гутцайт в свете снятия Международным олимпийским комитетом (МОК) ограничений с российских юниоров напомнил о действующих в отношении украинских спортсменов правилах взаимодействия с россиянами, в числе которых запрет на рукопожатия и совместные фото. Глава НОК Украины также отметил, что "мир меняется и МОК видит, какие изменения происходят".
«
"Стремительное превращение недостраны в Четвертый рейх. Нацизм во всех его проявлениях. Эксперимент продолжается. Все по местам и времени, если изучать историю. Олимпиада в Берлине до войны тоже была. Все уже отработано", - сказал Валуев.
Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном. Рекомендации могут вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре.
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
"Самая лояльная из нелояльных": Валуев оценил избрание Ковентри для России
20 марта, 19:07
 
Николай Валуев
Международный олимпийский комитет (МОК)
Вокруг спорта
 
