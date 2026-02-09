Рейтинг@Mail.ru
"Мелочей нет": Валуев высказался о возможном обращении Коростелева в CAS
Лыжные гонки
 
18:28 09.02.2026 (обновлено: 19:04 09.02.2026)
"Мелочей нет": Валуев высказался о возможном обращении Коростелева в CAS
"Мелочей нет": Валуев высказался о возможном обращении Коростелева в CAS

Российский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что не видит ничего предосудительного в возможном обращении российского лыжника Савелия Коростелева в Спортивный арбитражный суд (CAS) по итогам скиатлона на Олимпийских играх в Италии.
Коростелев в воскресенье занял четвертое место в скиатлоне. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторую строчку занял французский лыжник Матис Делож, третью - норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. При заходе на последний круг Делож срезал трассу и временно возглавил лидирующую группу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона, но он был отклонен.
«
"В профессиональном спорте мелочей нет. Все решают секунды и даже меньше. Не вижу ничего предосудительного в обращении в высшую инстанцию (CAS) по этому вопросу. Но сам я не видел гонки. Олимпиада и ее медали порой стоят очень дорого. Как и совершенные ошибки спортсменов", - сказал Валуев.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.
