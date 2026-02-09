https://ria.ru/20260209/valuev-2073275811.html
"Мелочей нет": Валуев высказался о возможном обращении Коростелева в CAS
"Мелочей нет": Валуев высказался о возможном обращении Коростелева в CAS - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
"Мелочей нет": Валуев высказался о возможном обращении Коростелева в CAS
Экс-чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что не видит ничего предосудительного в возможном обращении российского лыжника... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T18:28:00+03:00
2026-02-09T18:28:00+03:00
2026-02-09T19:04:00+03:00
лыжные гонки
спорт
николай валуев
спортивный арбитражный суд (cas)
зимние олимпийские игры 2026
савелий коростелев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030805_0:49:3469:2000_1920x0_80_0_0_a49d66a4f6ff62b354f129516f8ccf81.jpg
https://ria.ru/20260208/korostelev-2073061223.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030805_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_6ea5ad2bd15c6cbd00db74652c1c8190.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, николай валуев, спортивный арбитражный суд (cas), зимние олимпийские игры 2026, савелий коростелев
Лыжные гонки, Спорт, Николай Валуев, Спортивный арбитражный суд (CAS), Зимние Олимпийские игры 2026, Савелий Коростелев
"Мелочей нет": Валуев высказался о возможном обращении Коростелева в CAS
Валуев не видит ничего предосудительного в обращении Коростелева в CAS