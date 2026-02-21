Рейтинг@Mail.ru
Валуев поблагодарил RT за организацию фестиваля "Время наших героев" - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/valuev-2076015553.html
Валуев поблагодарил RT за организацию фестиваля "Время наших героев"
Валуев поблагодарил RT за организацию фестиваля "Время наших героев" - РИА Новости, 21.02.2026
Валуев поблагодарил RT за организацию фестиваля "Время наших героев"
Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев поблагодарил команду RT за организацию фестиваля "Время наших героев". РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T20:23:00+03:00
2026-02-21T20:23:00+03:00
москва
николай валуев
маргарита симоньян
госдума рф
нтв (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028752076_0:0:3158:1777_1920x0_80_0_0_303f3c8066111515cf634564376e0c13.jpg
https://ria.ru/20250221/festival-2000672492.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028752076_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_c380d7451ab2f226b699f94cc16207b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, николай валуев, маргарита симоньян, госдума рф, нтв (телеканал)
Москва, Николай Валуев, Маргарита Симоньян, Госдума РФ, НТВ (телеканал)
Валуев поблагодарил RT за организацию фестиваля "Время наших героев"

Валуев поблагодарил команду RT за организацию фестиваля "Время наших героев"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНиколай Валуев
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Николай Валуев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев поблагодарил команду RT за организацию фестиваля "Время наших героев".
Четвертый Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" стартовал в Москве в пятницу в Национальном центре "Россия" и продлится три дня до 23 февраля включительно.
"Хочу поблагодарить команду RT за то, что вы так профессионально выполняете свой долг, несете слово правды всему миру. И это слово правды все слышнее", - сказал Валуев в ходе церемонии открытия фестиваля.
Он также отметил высокие рейтинги телеканала RT в зарубежных странах, что, по его мнению, способствует распространению правды о спецоперации.
"Все потому что люди устали от лжи, люди хотят правды. Здесь правда. Правда в вас. Не нужно ничего придумывать, нужно только им показать. И этому поверит весь мир. А если этому поверит весь мир, то, значит, наше правое дело победило", - заключил Валуев.
Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещают восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, языках а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.
В зрительскую программу фестиваля вошли 38 фильмов известных российских и зарубежных авторов, среди которых ленты РИА Новости, RT, Первого канала, "России 1", НТВ, телеканала "360" и независимых документалистов.
Церемония закрытия фестиваля состоится 23 февраля в 17.30 мск, она будет совмещена с праздничным концертом ко Дню защитника Отечества, организованным совместно с Национальным центром "Россия".
III Международный фестиваль документального кино RТ.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" стартует в пятницу
21 февраля 2025, 00:26
 
МоскваНиколай ВалуевМаргарита СимоньянГосдума РФНТВ (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала