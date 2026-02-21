https://ria.ru/20260221/valuev-2076015553.html
Валуев поблагодарил RT за организацию фестиваля "Время наших героев"
Валуев поблагодарил RT за организацию фестиваля "Время наших героев" - РИА Новости, 21.02.2026
Валуев поблагодарил RT за организацию фестиваля "Время наших героев"
Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев поблагодарил команду RT за организацию фестиваля "Время наших героев". РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T20:23:00+03:00
2026-02-21T20:23:00+03:00
2026-02-21T20:23:00+03:00
москва
николай валуев
маргарита симоньян
госдума рф
нтв (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028752076_0:0:3158:1777_1920x0_80_0_0_303f3c8066111515cf634564376e0c13.jpg
https://ria.ru/20250221/festival-2000672492.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028752076_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_c380d7451ab2f226b699f94cc16207b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, николай валуев, маргарита симоньян, госдума рф, нтв (телеканал)
Москва, Николай Валуев, Маргарита Симоньян, Госдума РФ, НТВ (телеканал)
Валуев поблагодарил RT за организацию фестиваля "Время наших героев"
Валуев поблагодарил команду RT за организацию фестиваля "Время наших героев"
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев поблагодарил команду RT за организацию фестиваля "Время наших героев".
Четвертый Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" стартовал в Москве
в пятницу в Национальном центре "Россия" и продлится три дня до 23 февраля включительно.
"Хочу поблагодарить команду RT за то, что вы так профессионально выполняете свой долг, несете слово правды всему миру. И это слово правды все слышнее", - сказал Валуев
в ходе церемонии открытия фестиваля.
Он также отметил высокие рейтинги телеканала RT в зарубежных странах, что, по его мнению, способствует распространению правды о спецоперации.
"Все потому что люди устали от лжи, люди хотят правды. Здесь правда. Правда в вас. Не нужно ничего придумывать, нужно только им показать. И этому поверит весь мир. А если этому поверит весь мир, то, значит, наше правое дело победило", - заключил Валуев.
Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещают восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, языках а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян
, генеральный директор RT - Алексей Николов.
В зрительскую программу фестиваля вошли 38 фильмов известных российских и зарубежных авторов, среди которых ленты РИА Новости, RT, Первого канала, "России 1", НТВ
, телеканала "360" и независимых документалистов.
Церемония закрытия фестиваля состоится 23 февраля в 17.30 мск, она будет совмещена с праздничным концертом ко Дню защитника Отечества, организованным совместно с Национальным центром "Россия".