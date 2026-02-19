Рейтинг@Mail.ru
17:24 19.02.2026 (обновлено: 17:41 19.02.2026)
"Манипуляции страны 404": Валуев о бойкоте чиновниками Украины Паралимпиады
"Манипуляции страны 404": Валуев о бойкоте чиновниками Украины Паралимпиады
спорт, николай валуев, паралимпийские игры
Спорт, Николай Валуев, Паралимпийские игры
"Манипуляции страны 404": Валуев о бойкоте чиновниками Украины Паралимпиады

Валуев: Паралимпиада ничего не теряет из-за отсутствия украинских чиновников

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНиколай Валуев
Николай Валуев. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев сказал РИА Новости, что Паралимпийские игры ничего не теряют из-за отсутствия чиновников из Украины в результате бойкота.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.
"Паралимпийские игры ничего не теряют от отсутствия чиновников из Украины. А манипуляции "страны 404" будут всегда. И в спорте. Международный паралимпийский комитет (IPC) сам должен решить, могут ли им манипулировать, позволит ли он к себе такое отношение", - сказал Валуев.
Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.
Поднятие флага Паралимпийского комитета России (ПКР) - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Итальянская партия поддержала участие россиян в Паралимпиаде с флагом
СпортНиколай ВалуевПаралимпийские игры
 
