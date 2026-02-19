https://ria.ru/20260219/paralimpiada-2075545546.html
"Манипуляции страны 404": Валуев о бойкоте чиновниками Украины Паралимпиады
Экс-чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев сказал РИА Новости, что Паралимпийские игры ничего не теряют из-за отсутствия чиновников из Украины в... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
спорт
николай валуев
паралимпийские игры
Новости
ru-RU
спорт, николай валуев, паралимпийские игры
Спорт, Николай Валуев, Паралимпийские игры
