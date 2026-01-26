Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"

ТАШКЕНТ, 26 янв - РИА Новости. Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев подтвердил РИА Новости, что сомнительное видео, на котором он якобы предлагает России вести отношения со странами бывшего Советского Союза методом "кнута и пряника", является фейком, созданным с помощью искусственного интеллекта.

"Видео не имеет ко мне никого отношения. Радует, что технологии развиваются так стремительно, но это сделано при помощи искусственного интеллекта. Я часто поднимаю тему ИИ и создания подобных фейковых видео. Вероятно, ИИ на меня затаил обиду", - сказал Валуев агентству, комментируя появление дипфейка.