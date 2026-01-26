Рейтинг@Mail.ru
Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике" - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/valuev-2070325307.html
Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике" - РИА Новости, 26.01.2026
Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев подтвердил РИА Новости, что сомнительное видео, на котором он якобы предлагает России вести отношения... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T14:01:00+03:00
2026-01-26T14:01:00+03:00
технологии
россия
ссср
николай валуев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981534234_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_b6559d2086c750dce3ba0397149d11c8.jpg
https://ria.ru/20260118/ii-2068574414.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981534234_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0dd1e1225a9b697dc6a6f4eb32ee56d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, ссср, николай валуев, госдума рф
Технологии, Россия, СССР, Николай Валуев, Госдума РФ
Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"

Валуев назвал фейком видео с якобы его словами о "кнуте и прянике"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНиколай Валуев
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Николай Валуев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТАШКЕНТ, 26 янв - РИА Новости. Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев подтвердил РИА Новости, что сомнительное видео, на котором он якобы предлагает России вести отношения со странами бывшего Советского Союза методом "кнута и пряника", является фейком, созданным с помощью искусственного интеллекта.
Ранее в социальных сетях распространились кадры, на которых Валуев якобы заявляет, что Россия в отношениях со странами бывшего СССР должна перейти от "пряника" к "кнуту". Сомнения в подлинности видео сразу же возникли у многих пользователей, в том числе у бывшего соперника Валуева, чемпиона мира по боксу Руслана Чагаева из Узбекистана.
"Видео не имеет ко мне никого отношения. Радует, что технологии развиваются так стремительно, но это сделано при помощи искусственного интеллекта. Я часто поднимаю тему ИИ и создания подобных фейковых видео. Вероятно, ИИ на меня затаил обиду", - сказал Валуев агентству, комментируя появление дипфейка.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
ИИ может быть использован для политических манипуляций, заявил депутат
18 января, 07:03
 
ТехнологииРоссияСССРНиколай ВалуевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала